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ABD'li operatörler telefon numarası yerine IP adresi kullanmayı istiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
15,2b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'li operatörler telefon numarası yerine IP adresi kullanmayı istiyor

İlk dönemlerinde sadece çağrı ve SMS gibi temel iletişim fonksiyonlarını yerine getiren mobil telefonlar, bugün yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek hızlı internet erişimi de sunmaya başladı. Bu bağlamda farklı radikal değişiklik önerileri de gündeme geliyor.

ABD'li AT&T ve Verizon operatörleri, geçen hafta telefon endüstrisinde radikal bir değişikliğin denemelerini yapmak üzere yetkili makamlara başvuru yaptı.

ABD fedaral iletişim komisyonuna (FCC) yapılan başvuruda telefon servislerinin, şu anki bakır tabanlı analog devre anahtarlamalı teknolojiden internet protokolü tabanlı alernatif bir teknolojiye geçirilmesi öngörülüyor.

ABD'de operatörlerin bakır tabanlı analog hücresel ses iletimi teknolojisi kullanması zorunlu ve 4G teknolojileri ile birlikte internet tabanlı ses iletimi - VOIP de kullanılmaya başlandı. Ancak 4G teknolojilerinde kullanıcı internet üzerinden görüşme yapmak istemezse GSM veya CDMA ağlarına geçiş yapması gerekiyor.

Bu bakımdan operatörlerin hem bakır kablolara hem de fiber altyapılara yatırım yapması gerekiyor ve FCC operatörlere bu baskıyı yapmak istemiyor. Komisyon bu başvuruyu destekleyerek internet üzerinden ses iletiminin tüketici üzerinde nasıl bir etki yapacağını görmek istiyor.

Eğer testler başarılı olursa önümüzdeki yıllarda tamamen internete dayalı iletişim kurmak mümkün olacak. Telefonlarda iletişimi sağlayan numaralar ise yerini IP adreslerine bırakacak. Böylece GSM veya CDMA ağlarına gerek kalmayacak ve tüm altyapılar fiber tabanlı olacak. 

Bu geçiş ABD'de büyük bir gelişme olarak görülürken, halen kırsal kesimde IP tabanlı servislere erişimin problemli olması değişimin önündeki en büyük engel. Ayrıca Kongre üyeleri değişimin tüketiciler üzerinde olumsuz etki yapmasından endişe ediyor. 

Testler sadece gönüllü kullanıcılar ile birlikte gerçekleştirilecek. Seçilecek bölgelerin ise sadece şehirlerden ibaret olmayıp farklı meteorolojik özelliklere sahip kırsal alanları da kapsayacağı belirtiliyor.  

http://www.reuters.com/article/2014/01/30/usa-fcc-iptransition-idUSL2N0L414G20140130 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Biz bi 4G'ye geçelimde 2050 de bunu konuşuruz.
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Neyinkafasi 5 yıl
ipv6 sonrası numara istemek:
+kardeşim numaranı versene akşam konuşuruz
-2001:0:9e38:6cbd:d5:293f:ae15:b27a
+tekrar söylesene kontrol edeyim.
-2001:0:9e38:6cbd:d5:293f:ae15:b27a
+tamam tamam doğru.

ipv6 sonrası numara istemek:+kardeşim numaranı versene akşam konuşuruz-2001:0:9e38:6cbd:d5:293f:ae15:b27a+tekrar söylesene kontrol edeyim.-200...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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tropik17 5 yıl Parallel Killer
Beyler hesabınızı kontrol edin ben de sonuç %34 çıktı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bize uzak şeyler
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FlyingUnderpants 5 yıl
Kaçınılmaz son bu. ABD 10 yıl sonra bu sisteme geçer. Ülkemiz semalarına da bir 20 yıl sonra uğrar. Internet = hayat olacak.
Internet, ateşin, ampülün bulunması kadar önemli bir dönemeç insanlık tarihinde.
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laerrof 5 yıl
Mantıklı ama muhtemelen çocuklarımızın ergenlik zamanında bu teknolojiden söz ediyor olabileceğiz. Instagram da yediği hamburgerin resmini çekip paylaşan ergen çocuklarımızın lan ip ni versene geyiklerine şahit oluruz gibi duruyor muhtemelen bizler de ancak askerlik arkadaşlarımızla görüşelim telaşesiyle kullanırız bu teknolojiyi vesselam yıl epey bir uzak ölmez sağ kalırsak destekliyorum.
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losttime35 5 yıl
ilk defa teknolojiyle gec bulusacagimiz icin mutluyum
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Thailano 5 yıl
Halihazırda 3g'si olmayan telefonlar piyasadayken ve bir çok kullanıcı hala bunları kullanıp satın alırken bu değişimi yapmaları için uzun bir süre geçmesi gerektiğini düşünüyorum.
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igetsky 5 yıl
bencede iyi olur artik tamamen skype uzerinden konusulma yapilir cunku kimse ip adresi gibi bi sacmalikla ugrasmak zorunda kalmaz hem turkcelle hem ttnete para odemekten biktik bu sayede daha fazla kar etmis olucaz belkide
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Neyinkafasi 5 yıl
ipv6 sonrası numara istemek:
+kardeşim numaranı versene akşam konuşuruz
-2001:0:9e38:6cbd:d5:293f:ae15:b27a
+tekrar söylesene kontrol edeyim.
-2001:0:9e38:6cbd:d5:293f:ae15:b27a
+tamam tamam doğru.

Yanıtla +17
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wolf silver 5 yıl
kanka ıp adresını versene senı rehbere kaydedecem


yıne tartısma konusu olacak
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Steve Jobs 5 yıl
Bu sekilde telefonlar daha kolay erisebilir duruma gelir.
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aozgec 5 yıl
bakır tel altyapısı ve fiber alt yapısının birleştirilmiş olması gerçekten operatör maliyetlerini düşürecektir. ancak bu maliyet ajantajı bize yasıtılmakdıkça iki hat olsun garanti olsun. biri kesilirse ötekinden devam ederiz.
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glos7777 5 yıl
çok mantıklı olur zira sim kart üzerinden hem 2g şebeke sinyali hemde 3g internet verisi aynı anda iletilince malum fazla da şarz yemiş oluyor.. bu şekilde şarz sorunuda azalacak ve şarz süresi 3te1 yani %35 civarı artmış olacak..
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Parallel Killer 5 yıl glos7777
glos7777

çok mantıklı olur zira sim kart üzerinden hem 2g şebeke sinyali hemde 3g internet verisi aynı anda iletilince malum fazla da şarz yemiş oluyor.. bu şekilde şarz sorunuda azalacak ve şarz süresi 3te1 yani %35 civarı artmış olacak..

evet bende %35 olarak hesapladım
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