ABD'li operatörler telefon numarası yerine IP adresi kullanmayı istiyor





İlk dönemlerinde sadece çağrı ve SMS gibi temel iletişim fonksiyonlarını yerine getiren mobil telefonlar, bugün yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek hızlı internet erişimi de sunmaya başladı. Bu bağlamda farklı radikal değişiklik önerileri de gündeme geliyor.





ABD'li AT&T ve Verizon operatörleri, geçen hafta telefon endüstrisinde radikal bir değişikliğin denemelerini yapmak üzere yetkili makamlara başvuru yaptı.





ABD fedaral iletişim komisyonuna (FCC) yapılan başvuruda telefon servislerinin, şu anki bakır tabanlı analog devre anahtarlamalı teknolojiden internet protokolü tabanlı alernatif bir teknolojiye geçirilmesi öngörülüyor.





ABD'de operatörlerin bakır tabanlı analog hücresel ses iletimi teknolojisi kullanması zorunlu ve 4G teknolojileri ile birlikte internet tabanlı ses iletimi - VOIP de kullanılmaya başlandı. Ancak 4G teknolojilerinde kullanıcı internet üzerinden görüşme yapmak istemezse GSM veya CDMA ağlarına geçiş yapması gerekiyor.





Bu bakımdan operatörlerin hem bakır kablolara hem de fiber altyapılara yatırım yapması gerekiyor ve FCC operatörlere bu baskıyı yapmak istemiyor. Komisyon bu başvuruyu destekleyerek internet üzerinden ses iletiminin tüketici üzerinde nasıl bir etki yapacağını görmek istiyor.





Eğer testler başarılı olursa önümüzdeki yıllarda tamamen internete dayalı iletişim kurmak mümkün olacak. Telefonlarda iletişimi sağlayan numaralar ise yerini IP adreslerine bırakacak. Böylece GSM veya CDMA ağlarına gerek kalmayacak ve tüm altyapılar fiber tabanlı olacak.





Bu geçiş ABD'de büyük bir gelişme olarak görülürken, halen kırsal kesimde IP tabanlı servislere erişimin problemli olması değişimin önündeki en büyük engel. Ayrıca Kongre üyeleri değişimin tüketiciler üzerinde olumsuz etki yapmasından endişe ediyor.





Testler sadece gönüllü kullanıcılar ile birlikte gerçekleştirilecek. Seçilecek bölgelerin ise sadece şehirlerden ibaret olmayıp farklı meteorolojik özelliklere sahip kırsal alanları da kapsayacağı belirtiliyor.

http://www.reuters.com/article/2014/01/30/usa-fcc-iptransition-idUSL2N0L414G20140130