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ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu

Neredeyse tamamı RGB aydınlatma bloklarından oluşan ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 bellek seti kasanızın içini adeta ışıl ışıl yapmaya geliyor. Detaylar haberimizde.
1 ay
3,2b
1
11
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarında XPG markası ile faaliyet gösteren sektör devlerinden ADATA, şimdiye kadar kullanılmış en büyük RGB alanı taşıyan yeni SPECTRIX D60G DDR4 bellek modüllerini duyurdu.

ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 özellikleri

ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 bellek modülleri alışık olduğumuz tek parça aydınlatma kısmından ziyade iki parça kullanarak modülün yüzeyini adeta kapatmış. RGB aydınlatma setinin yüzeyin yaklaşık yüzde 60’ını kapladığı ifade ediliyor. Bu sektörde bir ilk.

Ayrıca Bkz. "2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı"

Daha büyük alan sayesinde RGB aydınlatmanın daha fazla efekt ortaya çıkarabildiği ve etkileyici profiller ayarlanabildiği ifade ediliyor. Buna rağmen bellekler üst seviye performanstan bir şey kaybetmiyor.

Intel XMP 2.0 destekleyen bellekler 3200-4133MHz arasında değişen frekanslara sahip. 2x16GB halinde satılacak setlerden şu an için 3 tane bulunuyor. 1.35V-1.4V arasında çalışan bellekler farklı zamanlamalara sahip. Henüz fiyatlandırma açıklanmadı.

 

https://www.techpowerup.com/254725/adata-launches-xpg-spectrix-d60g-ddr4-memory-module Yorum Yaz
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Frost05 1 ay en beğenilen
RGB'li don bekliyoruz. Bence ilk ASUS yapacak.
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redoano 1 ay
la oyuncu ekipmanı diye ne kitlediler pavyon gibi bilgisayarları donanımları valla millete
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TheStarBox 1 ay
Zaten ısınan bir cihazın çevresine ısı ve ışık yayn bir başka devre koyalım ki daha çok ısınsın.
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Mukarnas 1 ay
Eskiden fanli falan geliyordu ramler ben begeniyordum oyle en azindan azcikta olsa vrm civarina hava akisi soz konusuydu simdi ledler ile daha mi sicak bir ortam olusturmaya calisiyorlar ne :)
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_Dominic_Toretto_ 1 ay Mukarnas
Bunu bilmem de, Corsair Vengeance RGB Pro kullanıyorum. Sıcaklık konusunda bir sıkıntı yok. Kasa içi hava sirkülasyonu sayesinde sorun olmuyor.
RGB olmasına rağmen, RGB'siz bellekler gibi 1.35v ile çalışıyor.
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_Dominic_Toretto_ 1 ay
Tasarımı da güzel olsa
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Tunyukuk 1 ay
Çok ama çok büyük bir eksiklik tamamlanmış oldu. Sektörde bir ilki başarmışlar aferin
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Orodruin 1 ay
B.ku çıktı yani şu RGB olayının. Kasaları bileşenleri pavyona çevirdiler. Üstelik RGB'siz bellek 500 liraysa RGBli 650 lira. Ne gerek var?
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Frost05 1 ay en beğenilen
RGB'li don bekliyoruz. Bence ilk ASUS yapacak.
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Portraitclub 1 ay
Bir dönem iyidi güzeldi rgb ama artık boş ve gereksiz geliyor, fazla abartılı olmaya başladı
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