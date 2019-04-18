ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu

Oyuncu donanımları pazarında XPG markası ile faaliyet gösteren sektör devlerinden ADATA, şimdiye kadar kullanılmış en büyük RGB alanı taşıyan yeni SPECTRIX D60G DDR4 bellek modüllerini duyurdu.

ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 özellikleri

ADATA XPG SPECTRIX D60G DDR4 bellek modülleri alışık olduğumuz tek parça aydınlatma kısmından ziyade iki parça kullanarak modülün yüzeyini adeta kapatmış. RGB aydınlatma setinin yüzeyin yaklaşık yüzde 60’ını kapladığı ifade ediliyor. Bu sektörde bir ilk.

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Daha büyük alan sayesinde RGB aydınlatmanın daha fazla efekt ortaya çıkarabildiği ve etkileyici profiller ayarlanabildiği ifade ediliyor. Buna rağmen bellekler üst seviye performanstan bir şey kaybetmiyor.

Intel XMP 2.0 destekleyen bellekler 3200-4133MHz arasında değişen frekanslara sahip. 2x16GB halinde satılacak setlerden şu an için 3 tane bulunuyor. 1.35V-1.4V arasında çalışan bellekler farklı zamanlamalara sahip. Henüz fiyatlandırma açıklanmadı.