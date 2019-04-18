2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı

Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon olma özelliği taşıyan Galaxy Fold haftaya piyasaya çıkıyor ve konseptin geleceği adına büyük önem taşıyor. Ne var ki ilk test örnekleri tedirginlik oluşturdu.

Başlangıç kötü oldu

Samsung ülkemiz de dahil pek çok teknoloji sitesine inceleme amacıyla test ürünleri göndermiş durumda. Editörler ilk izlenimleri yayınlamaya başladı ancak bazıları o kadar şanslı değildi zira ekran kırılması ile karşı karşıya kaldılar.

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Şu ana kadar 4 farklı sitenin editörleri ekranın kırıldığını açıkladı. The Verge sitesinden Dieter Bohn telefonu standart bir şekilde kullanırken bir anda ekranın kırıldığını belirtiyor. Öncesinde ise ekranda muhtemelen tozdan kaynaklı bir kabarıklık görmüş. Kırılmanın bundan kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor.

CNBC editörü Steve Kovach, Bloomberg editörü Mark Gunman ve YouTuber Marques Brownlee ise kutudan çıkan ekran koruyucuyu kaldırdıkları için kırılma yaşandığını düşünüyor. Bu koruyucunun kaldırılmaması gerekiyormuş ancak Samsung bunu sonradan iletmiş.

Şu an için iki farklı sorundan kaynaklı ekran kırılıyor gibi görünüyor. Bunlar haricinde Galaxy Fold ekran sorunu yaşayanlar şimdilik yok gibi. Sıkıntı sadece test ürünlerine mi mahsus yoksa satışa çıkacak ilk parti içerisinde de var mı bilinmiyor.

1980$ fiyat etiketi ile sınırlı sayıda satışa çıkacak Galaxy Fold için daha ilk adımda başlayan sorunlar umarız kalıcı değildir. Yaşanacak bir satış hüsranı sonrasında Samsung’un katlanabilir ekranlı telefon çalışmaları da aksayabilir.