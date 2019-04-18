Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı

Editörlere inceleme amacıyla dağıtılan test ürünlerinin ekranları kırılmaya başladı. Özellikle ekran koruyucunun çıkarıldıktan sonra kırılmaların yaşandığı belirtiliyor.
1 ay
4,7b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon olma özelliği taşıyan Galaxy Fold haftaya piyasaya çıkıyor ve konseptin geleceği adına büyük önem taşıyor. Ne var ki ilk test örnekleri tedirginlik oluşturdu.

Başlangıç kötü oldu

Samsung ülkemiz de dahil pek çok teknoloji sitesine inceleme amacıyla test ürünleri göndermiş durumda. Editörler ilk izlenimleri yayınlamaya başladı ancak bazıları o kadar şanslı değildi zira ekran kırılması ile karşı karşıya kaldılar.

Ayrıca Bkz. "Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor"

Şu ana kadar 4 farklı sitenin editörleri ekranın kırıldığını açıkladı. The Verge sitesinden Dieter Bohn telefonu standart bir şekilde kullanırken bir anda ekranın kırıldığını belirtiyor. Öncesinde ise ekranda muhtemelen tozdan kaynaklı bir kabarıklık görmüş. Kırılmanın bundan kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor.

CNBC editörü Steve Kovach, Bloomberg editörü Mark Gunman ve YouTuber Marques Brownlee ise kutudan çıkan ekran koruyucuyu kaldırdıkları için kırılma yaşandığını düşünüyor. Bu koruyucunun kaldırılmaması gerekiyormuş ancak Samsung bunu sonradan iletmiş.

Şu an için iki farklı sorundan kaynaklı ekran kırılıyor gibi görünüyor. Bunlar haricinde Galaxy Fold ekran sorunu yaşayanlar şimdilik yok gibi. Sıkıntı sadece test ürünlerine mi mahsus yoksa satışa çıkacak ilk parti içerisinde de var mı bilinmiyor.

1980$ fiyat etiketi ile sınırlı sayıda satışa çıkacak Galaxy Fold için daha ilk adımda başlayan sorunlar umarız kalıcı değildir. Yaşanacak bir satış hüsranı sonrasında Samsung’un katlanabilir ekranlı telefon çalışmaları da aksayabilir.


https://www.macrumors.com/2019/04/17/samsung-broken-galaxy-fold-devices/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKattchup 1 ay en beğenilen
Ya telefon çirkin, hiç ilgimi de çekmiyor fakat üzerindeki koruyucu filmi çıkarmayın yazmasına rağmen çıkartıp e bu kırıldı demek art niyetten başka bir şey değil.
Ya telefon çirkin, hiç ilgimi de çekmiyor fakat üzerindeki koruyucu filmi çıkarmayın yazmasına rağmen çıkartıp e bu kırıldı demek art niyetten başka bir şey değ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +70
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepestSea 1 ay
Gulmeye yada dalga gecmeye hic mi hic gerek yok.Ekranin ustunde ki kaplamayi kaldirip bu bozuldu, bozuktu demek sacmaligin daniskasi
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 1 ay
Haberi tekrar oku, samsung dağıttıktan sonra iletmiş çıkarılmamasını.
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
korkusuzkahraman86 1 ay
Hardware plus videosunda izledim. 2 bozuk cihazın sorunun kullanım hatası imiş. Haber yazısında sonradan bildirildi denmiş ama üzerinde yazısı var ve 2 editör ekran üstünde jelatin sevmiyoruz diye çıkartmış.
Ama 2 tane editör normal kullanımda iken bozulmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambocuk 1 ay
ilk modeller olur öyle samsung yine en iyisini yapacaktır ekran konusunda, tv leri her ne kadar zirve olmasada oled panelleri dünyada eşi benzeri olmayan bir kaliteye sahip özellikle s10 plus ın ekranı başka bir zamandan gelmiş gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaB0 1 ay
Samsung şimdiye kadar beni ilk defa heyecanlandırdı. s10e ve fold ile. Umarım kronik bir sorun olmaz. Hayır alacagımdan değilde işte sonuçta ikibin amarıkan doları bizde bu gelene kadar 20bin lira eder(vergisi zartı zurtu derken)
Körü körüne inandıklarımdan vazgeçiş sürecindeyim, artık apple bile eski apple degil.
akp bile, ak parti degil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tesbihcekenhoroz 1 ay
Seri üretimde elbet hatalar olur ama internette olanların birçoğu kullanıcı hatasından kaynaklı bugün bı twit gördüm o mesela üretici hataliydi haliyle Samsung'un konuyla ilgili gerekli şeyi yapacağını düşünüyorum. Vakti zamanında HTC m7de pembe kamera sorunu vardı mesela ilk üretilen serilerde sonra düzeltildi yani bu jenerasyon meselesi.llk foldlar tirt çıkar sonra düzelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnrvrd1996 1 ay
Telefon çok ama çok çirkin. Ön ekranını 3310 tokatlar bu zamanda 4.6” ekran mı olur. Kafa buluyorlar sırf ilk biz tanıtalım diye ortaya böyle rezalet bir telefon koydular
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kty28 1 ay
Ah be Vestel, Gm, Casper, Reeder vs. yapsada rezil olsak. adamlar bugün rezil oluyorlar ama en azından deniyorlar

Gelecekte yine dünyanın çeyreğine telefon satacaklar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepestSea 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kullanim kilavuzu ve internette yayinlanan dokumanlarda bunlar var.Sen gerizekalimisin ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 1 ay
Şirketler fazla büyüdükten sonra sapıtmaya başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Baştan söyleseymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Samsung iptal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4652 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy fold ve
5 etiket daha galaxy fold broking Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber 1 ay NASA, evrenin en eski molekülünün izini 3,000 ışık yılı uzaklıkta buldu 1 ay ABD yüz tanıma sistemleri ülkeden çıkanların %97’sini tanıyacak 1 ay Halo TV dizisinde Master Chief karakterini canlandıracak aktör bulundu 1 ay Daha küçük ve ucuz Nintendo Switch Sonbahar’da geliyor 1 ay Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek 1 ay Epic Games, hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ve e-posta onayıyla arttırıyor 1 ay Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor 1 ay Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor 1 ay Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı 1 ay LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi 1 ay 2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless 1 ay Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine değişiklikler getirdi 1 ay Teknoloji ve girişimciliğin konuşulacağı IWD Antalya’19 etkinliği başlıyor 1 ay 2020 Mercedes-Benz GLS resmen tanıtıldı 1 ay Facebook ‘istemeden’ 1,5 milyon kişinin rehberini kaydetti 1 ay Samsung ilk günden ekranları kırılan Galaxy Fold modelleri hakkında açıklama yaptı 1 ay Microsoft, 50 inç ekranlı Surface Hub 2S modelini tanıttı 1 ay Çekirdek seviyesinde güvenlik sunan yeni Intel işlemciler duyuruldu 1 ay OnePlus 3 ve 3T modelleri Android Pie güncellemesi aldı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN 2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı Sonraki Game Of Thrones 8. Sezon ilk bölümü, korsan izlenme rekoru kırdı 1 ay Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Dijital Ekonomi Sempozyumu'ndaydık 1 ay Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor 1 ay Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı 1 ay Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü 1 ay Facebook, Siri'ye rakip bir sanal asistan geliştiriyor 1 ay GTX 1650’nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdı 1 ay ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı 1 ay Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 ay Dünyada 3d yazıcıyla üretilen ilk kalp duyuruldu 1 ay AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır? 1 ay Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı 1 ay NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek 1 ay CRISPR-Cas3 ile virüsleri ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor 1 ay Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım 1 ay 20 bin saat videoya dayanan SanDisk High Endurance microSD kart serisi bu ay satışta 1 ay Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor 1 ay OnePlus 7'nin yeni görselleri 6T'ye bir hayli benzediğini ortaya koydu 1 ay Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor 1 ay Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim