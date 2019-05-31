ADATA güç kaynağı pazarına giriyor

Donanım pazarında faaliyet gösteren firmaların yeni gelir modeli oluşturmak adına zamanla yabancı oldukları pazarlara da adım attıklarını görüyoruz. İlk olarak XPG markasıyla oyuncu donanımları pazarına giren ADATA şimdi de güç kaynağı üretiyor.

XPG Core Reactor özellikleri

Computex 2019 fuarında firma ilk PSU örneklerini sergiledi. Pazarda XPG markasıyla faaliyet gösterecek olan ADATA ağırlıklı olarak performans ürünleri sunacak. Ürünlerde enerji verimliliği de unutulmamış.

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XPG Core Reactor tam modüler PSU serisi 14cm uzunluğunda ve 120mm dinamik rulman tabanlı fanlar kullanıyor. Tek bir +12V ray düzeni sunan seri aşırı akım, düşük voltaj, aşırı yüklenme, kısa devre, aşırı ısınma gibi tüm risklere karşı koruma sunuyor.

Seride 4 model yer alıyor. 750W ve 850W modeller iki adet 4+4 pinli EPS çıkışı barındırıyor. Firma çift EPS çıkışına pazarda ilginin arttığını belirtiyor. Ayrıca 6 adet 6+2 pinli PCIe bağlantısına da yer verilmiş. 650W model 4 adet 6+2 pinli PCIe bağlantısı ve iki adet 4+4 pinli EPS çıkışı sunuyor. 550W model ise iki adet 6+2 pinli PCIe bağlantısı ve bir adet 4+4 pinli EPS çıkışı barındırıyor. Tüm modeller 80 Plus Gold enerji verimliliği sertifikasına sahip. XPG Core Reactor serisi yakın zamanda piyasada olacak.