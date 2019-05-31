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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ADATA güç kaynağı pazarına giriyor

Bileşen üreticisi ADATA güç kaynağı pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Computex 2019 fuarında XPG Core Reactor markasıyla satışa çıkacak olan ilk PSU ürünleri sergilendi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
1,8b
1
16
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Donanım pazarında faaliyet gösteren firmaların yeni gelir modeli oluşturmak adına zamanla yabancı oldukları pazarlara da adım attıklarını görüyoruz. İlk olarak XPG markasıyla oyuncu donanımları pazarına giren ADATA şimdi de güç kaynağı üretiyor.

XPG Core Reactor özellikleri

Computex 2019 fuarında firma ilk PSU örneklerini sergiledi. Pazarda XPG markasıyla faaliyet gösterecek olan ADATA ağırlıklı olarak performans ürünleri sunacak. Ürünlerde enerji verimliliği de unutulmamış.

Ayrıca Bkz. "Asus X570 serisi anakartlar duyuruldu"

XPG Core Reactor tam modüler PSU serisi 14cm uzunluğunda ve 120mm dinamik rulman tabanlı fanlar kullanıyor. Tek bir +12V ray düzeni sunan seri aşırı akım, düşük voltaj, aşırı yüklenme, kısa devre, aşırı ısınma gibi tüm risklere karşı koruma sunuyor.

Seride 4 model yer alıyor. 750W ve 850W modeller iki adet 4+4 pinli EPS çıkışı barındırıyor. Firma çift EPS çıkışına pazarda ilginin arttığını belirtiyor. Ayrıca 6 adet 6+2 pinli PCIe bağlantısına da yer verilmiş. 650W model 4 adet 6+2 pinli PCIe bağlantısı ve iki adet 4+4 pinli EPS çıkışı sunuyor. 550W model ise iki adet 6+2 pinli PCIe bağlantısı ve bir adet 4+4 pinli EPS çıkışı barındırıyor. Tüm modeller 80 Plus Gold enerji verimliliği sertifikasına sahip. XPG Core Reactor serisi yakın zamanda piyasada olacak.

 

https://www.techpowerup.com/256022/adata-enters-the-psu-market-with-xpg-core-reactor-series Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
L.J 4 gün
Bu üslupla değilsiniz de velev ki haklı olun yine de ciddiye alınmazsınız. Şikayet ettim.
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kmlkszhacker 5 gün
Sırada Hangi Markalar Var Acaba.
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selahattın ısık 5 gün
Cift eps v12 yi 750w kadar yaymak iyi strateji.
Ozellikle ryzen sistemler kuran ust seviye kullanicilar kullanmayacaklari halde 850 ve 1xxxw psulara muhtac kaliyordu.
Fiyatida iyi olursa alinabilir..
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zotacing 5 gün
Girin abi girin, 50$'a satacağınız mallar nasıl olsa burada 600TL'ye satılacak, bizi ilgilendirmiyor kısaca.
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L.J 1 hf.
Psu aslında büyük sermayeli firmalar için çok ucuza mükemmel şekilde yapılabilecek bir parça. Nanoteknoloji, mikroçip falan yok. Tamamen basit devre elemanları ile yapılabilen bir şey. Devre elemanlarının kaliteli olması haricinde bir kriter de yok.
500 liraya plastik soketli bakır kablo satıyorlar, millet de alıyor görselliği için.
O yüzden girsinler fiyat kırsınlar rekabet kızışsın. İyidir.
Yalnız adam gibi japon kondansatör, bükülebilen kısa kablolar, sfx form faktör, nispeten gürültüsüz bir fanla falan gelsin, modüler olsun, insan gibi fiyat çeksin alalım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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zotacing 5 gün L.J
500TL'ye satılması firmaların suçu mu?
500TL'ye buradan satılan mal yurt dışında 40-50$
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Altyazar 1 hf.
tavsiye edilmez
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ApsinteX 1 hf.
Sebep.. Sanirim siz piyasaya cikmayan urunu alidiniz,deneyimlediniz ve kesinlimle tavsiye etmediginizi soyluyorsunuz?.
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ankaland 1 hf.
cooler master için artık çok geç değil mi??
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emirhanayh 1 hf.
Türkiye de bu devirde ucuz olan her sey satilir.
Getirsinler 80 plus moduler 500/600/700 watt güc kaynaklarini uygundan kapis kapis gider.Piyasada uygun fiyata moduler guc kaynagi bulunmuyor.
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white_predator 1 hf.
Tuvalet kağıdı işine de girsinler. Kağıtta gaming yazmayınca rahat edemiyorum
.
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aschil 1 hf. white_predator
sildikten sonra rgb olacak falan
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Tugrul_512bit 1 hf.
Cooler Master da flaş bellek yapsın alalım soğutmalısından.
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