ADATA’dan maliyet odaklı harici SSD ürünleri

Hem düşük maliyetli hem de tatmin edici hızlara ulaşabilen harici SSD ürünleri arıyorsanız, ADATA tarafından geliştirilen yeni SV620 serisi aradığınızı karşılayacak türden özellikler sunuyor.

Maliyete odaklanan ADATA SV620 SSD serisi, aynı zamanda yüksek seviyede dayanıklılık sunmayı da amaçlıyor. Kenarları titanyum alaşımdan imal edilen dış kutu, çizilmelere karşı dayanıklı. Ayrıca yükseltilmiş kenarları sayesinde düşmelere karşı da belirli bir seviyede dayanıklılık sunuyor.

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USB 3.0 üzerinden bilgisayarınıza bağlanan seri, veri transfer hızları olarak 410MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. 11.5mm kalınlık değerine sahip olan seri, Windows Mac OS ve uyumlu kablo ile Android işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Seride 240GB ve 480GB olarak iki farklı kapasite seçeneği yer alacak. Serinin önümüzdeki haftalarda piyasada olması bekleniyor.