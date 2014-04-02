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ADVA Soft, iOS ve Android için Handy Photo Free uygulamasını kullanıma sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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ADVA Soft, iOS ve Android için Handy Photo Free uygulamasını kullanıma sundu
Fotoğraf düzenleme yazılım ve uygulamalarıyla tanınan ADVA Soft, iOS ve Android uyumlu Handy Photo uygulamasının ücretsiz versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.
Full versiyonuna göre bazı özellikleri kırpılan ancak buna rağmen güçlü fotoğraf düzenleme özellikleriyle dikkat çeken Handy Photo Free, kişilere bölgesel ya da genel ton ile renk ayarlamaları veriyor, modern bir arayüzle geliyor, tam çözünürlükte düzenleme yapabiliyor, "Move Me" isimli teknolojisiyle fotoğraflar içerisinde yer alan objelerin yerini değiştirebiliyor, çift çekirdek ve GPU optimizasyonlarıyla yüksek performans vaat ediyor, bünyesinde 8 adet profesyonel filtre ve 28 adet yüksek kaliteli doku taşıyor, "Magic Crop" özelliğiyle tam kesme yapmadan sonuçları gösterebiliyor ve son olarak mobil platformlar için gelişmiş bir rötuş desteğiyle geliyor. Uygulamanın Full versiyonu ile arasındaki en önemli fark ise RAW desteği taşımaması olarak gösteriliyor.
Android sürümünün kısa süre içerisinde herkese açılacağı belirtilen uygulamanın iOS versiyonuna direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://adva-soft.com/app-news/handy-photo-free-is-now-available-for-download-on-both-the-app-store-and-google-play/ Yorum Yaz
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