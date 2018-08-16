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AK Parti'den belediyelere: Bir an önce PARDUS'a geçin

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Ak Partili 883 Belediye'ye tebligat göndererek en kısa zamanda PARDUS işletim sistemine geçilmesini istedi.
9 ay
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti'li 883 Belediye ve 39 il genel meclisi başkanlığına bir tebligat göndererek israf ve ABD ürünlerine karşı uyarıda bulundu. Belediyelerden ABD malları yerine yerli mallarını kullanmalarını isteyen Kaya ayrıca israftan kaçınmalarını ve dövizle işlem yapmamalarını özellikle belirtti.
Ayrıca Bkz. "Erdoğan’ın ABD'ye boykot çağrısından etkilenecek markalar ve ürünleri"
Diğer partilerin idaresindeki 515 belediye yönetiminin de bu ulusal meselede kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, onların da aynı hassasiyeti göstermeleri konusunda çağrıda bulundu. Tebligattaki en can alıcı maddelerden biri ise TÜBİTAK tarafından geliştirilen Linux tabanlı PARDUS işletim sistemine geçiş yapılmasının istenmesi. Belediyelere gönderilen 17 maddelik bildiriye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Belediyeler'in uygulaması istenen 17 maddelik önlem

  1. Lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve milli yazılımımız olan PARDUS’a henüz geçmemiş olan belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine ivedilikle PARDUS’a geçmelidir. Bu konuda TUBİTAK ile birlikte uygulama tecrübesi olan Belediyelerden teknik destek alınarak ivedilikle dönüşüm sağlanmalıdır.

  2. KİK ilgili tebliğler doğrultusunda, elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli ve yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilmelidir.

  3. Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde KİK ilgili tebliğler doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilmelidir. Yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılmalıdır.

  4. EFT, Havale, Kambiyo, kredi, gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmeli; Belediye ve iştirakler hiçbir şekilde yabancı para cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesabı açmamalı, açılmış olanlar sonlandırılmalıdır. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalıdır. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmamalı, var olanlar derhal Türk Lirasına çevrilmelidir.

  5. Yasal Mevzuat hükümleri ile cevaz verilse dahi, hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmamalıdır.

  6. Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda - içecek ürünleri yerli olmalıdır.

  7. 4734 sayılı Kanunun 63.maddesi ve 2017/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi; açık olarak ihale dokümanlarında ürünlerin niteliğine göre %15 oranına kadar yerli malı avantajı sağlanabileceği belirtilmekte, hatta bazı ürünler de %15 oranında yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı sağlanması zorunlu tutulmaktadır. Yine, aynı şekilde bu dokümanlarda yerli ürün sunumunu engellemeye yönelik hiçbir ibare bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede satınalma süreçlerinde bu kural ve talimatlara göre doküman ve teknik şartnamelerin hazırlanması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

  8. Yerli olmayan ürün/cihaz/ekipmanların satın alınması ya da kiralanması, zaruret olmadıkça yapılmamalıdır. Halen kiralama suretiyle kullanılanların da kira süreleri uzatılmamalıdır.

  9. Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmelidir.

  10. Hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralaması yapılmamalı, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenmelidir.

  11. İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalıdır.

  12. Belediyelerce gerek STK ve gerekse farklı kurumlarla yürütülen ortak projelerde de bu hassasiyetlere dikkat edilmelidir.

  13. Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmamalıdır.

  14. Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmamalı, var olanlar dondurulmalıdır.

  15. Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemelidir.

  16. Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmamalıdır.

  17. Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmelidir.

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yorumculuklar 9 ay TEHET
Linux, Linus Torvalds tarafından geliştirilmesine başlanmış daha sonra dünyanın dört bir yanından yapılan katkılarla geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilen özgür bir yazılımdır. Özgürlükten kasıt şudur ki, kişiler kullandıkları yazılımlara koduyla beraber sahiptirler ve kodu kendi ihtiyaçlarına göre modifiye edip tekrar pazarlamakta özgürdürler. Daha geniş tanımı Özgür Yazılım Vakfında bulabilirsinz. Linux kimseye ait değildir, kaynak kodunu alır modifiye eder istediğiniz gibi ister parayla ister bedava ister kapalı kaynak olarak dağıtırsınız.
Linux, Linus Torvalds tarafından geliştirilmesine başlanmış daha sonra dünyanın dört bir yanından yapılan katkılarla geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edil...
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3 Yanıt Yanıtla +94
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neronidas 9 ay
Bence bütün kamu kuruluşlarına zorunlu olmalı. Kullanılan programlar ya office ya da Web arayüzlü programlar.
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EddyCue 9 ay TEHET
gnu / linux abd'nin filan degildir. tamamen, tum dunya vatandaslarina aittir.
1 Yanıt Yanıtla +38
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Nickola Tesla 2 ay
Bu gerçekleşirse ayvayı yediğimizin resmidir.Memurların çalışmaya zaten gönülleri yok.Bir de pardusa geçerlerse hiç çalışmazlar.Offff o dairelerdeki insan akınını düşünemiyorum.Bekleyenler, küfredenler fln.Bir de fosiller var.Onlar bir işi halledeyim diyene kadar ohoooo.
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Baelros 2 ay
Linkedin'de Pardus'un yonetim ekibine de yazmistim buraya da yazayim.
Pardus Debian tabanli bir isletim sistemidir, sifirdan yazilmamistir. Bu yuzden yerli ve milli degil. Yapilan sey Debian tabanli isletim sistemine paketler eklemekten ibaret. Kernel bile yerli degil.
Ancak asil sorun bu degil. Asil sorun Pardus'u destekleyen kurumsal yazilimlarin sayisi cok az. Mevcutta kullanilan yazilimlarda Pardus'a uyarlanmis degil, uyarlanmayacaklarda. En basit ornek SAP. Linux tarafinda sadece SUSE ve Redhat ile calisir, baska bir Linux surumune kuramazsiniz. SCADA yazilimi, .NET ile yapilmis yazilimlar, Windows icin yazilmis belediyelere ozel yazilimlarda azimsanmayacak kadar degil. Zamaninda saglam paralar verilerek belediyenin ihtiyaclari dogrultusunda yazilan ozel yazilimlardan bahsediyorum.
Simdi siz bunlari alip Pardus'a tasiyamazsiniz. Ucuncu parti entegrasyonlarda var.
Son kullanici tarafinda da destek sorunu var. Butun belediyelere hatta tum devlet kurumlarina mecbur kullanilacak deniyor. Bunun son kullanici destegini kim verecek? Pardus hakkinda bilgili teknik personel sayisi kac? Burada onbinlerce kisiye verilecek bir hizmet soz konusu. Printer yazdirmadiginda arayacaklar, mail programi calismadiginda arayacaklar, klavyenin tusu basmadiginda arayacaklar, sifresi kilitlenince arayacaklar, gibi gibi bir suru ufak da olsa sayica epey fazla talep gelecek. Buna ek olarak donanim uyum sorunlari olacak. Her kurum kafasina gore bilgisayar aliyor, homojenlik yok. Bu kadar fazla cesitlilik ile nasil basedecekler?
Pardus'a virus girmez diye bir ibare koymuslar. Virus girmez diye bir sey yok, Windows'a oranla az girer. Bosuna mi o kadar firma Linux icin antivirus yazilimi uretiyor?
Dip not. Open Source (Acik Kaynak) yazilim nedir hala bilmeyen arkadaslar var, lutfen bir arastirin. Yazilimin kaynak kodlari herkese aciktir. Onun mali bunun mali diye bir kavrami yoktur. Sen yazilimci olarak kodda kendince acik birakirsin, baskasi gelir onu duzeltir.
Linux isletim sistemi nasil para kazandirir diyenler olacaktir. Firmalar isletim sistemi satisindan degil, verdikleri destekten ve kendi gelistirdikleri paketlerden para kazaniyor. Mesela Redhat Linux bedavadir, ama Redhat guncellemeleri icin, satis sonrasi destek icin, Redhat'in yazdigi paketleri almak icin para ister.
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mfselektronik 2 ay
Web uygulamaları kolaylıkla linux yapılabilir. Belkide linuxdur. Bilmiyorum.
PC bazda örneğin bir Autocad veya diğer Cad uygulaması için vede birçok uygulama için linuxun önü açık değil.
Kaldıki linuxunda sanıldığı gibi kodları açık değil.
Linuxun kodları açık olsa dahi CPU ve Diğer cevre birimleride ne barındırıyor bilemiyoruz.
Rus ve Çinlilerde yakalarını MS windowsdan yakalarını kurtaramıyorlar.
Pardusa geçin deyip tribünlere oynamak kolay.

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farego 2 ay
Kullanılandıkları web sitelerin alan adı ve alan adından Türkçe olsun.
Mesala .İst gibi.
Kaç tane belediye var. E birde bunların web siteleri var.
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Scaleo 8 ay
En son başka bir konuda okudum, pardus masaüstü ekranlı windows işletim sistemi kullanmaya başlanmış, ha gayret bu akılla biraz daha çakallık yaparsak amerika dize gelir ve dolar hızlı bir şekilde 2 TLye iner, ağlanacak duruma gülmek bir yana başımızdaki italatçı vatan hainlerini defetmedikçe önümüz karanlık, usa da bize muhtaç sanki satın alacağımız windows sürümlerine mi kaldılar.
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Sirkadyen 8 ay
Tedbir maddeleri güzel ama uygulanacak mı ona bakmak lazım.
Pardus'a gelince, Windows'u bile zor kullanan memur kesimi Pardus'u nasıl kullanacak bakalım.
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aslannn 8 ay
internet kimin ve veya kimlerin tekelinde ?.
gerisi teferruat .....
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MatureHunter 9 ay
10. 13. 15. ve 17. çok güldüm :)
10. İnsanlar aileleri ile gezmesin mi seyahat etmesin mi. ?
13. Ne yani insanlar binalara tadilat yapmadan hizmet mi versin ? sanırım birileri tozlu raflardan ürün almayı seviyor [8\|]
15. Sen onu bizim gençlere anlat.

17. Yanlış anlamadıysam INNA konserine zararlı felan diyor
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Tommy Shelby 9 ay
Linux ABD ürünü diyenler neyin kafasını yaşıyor
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Building 9 ay
Yıllarca kullandım pardus forumlarda yardım için elimden geleni yaptım. Cs değil urban terror oynadık hey gidi hey... Özel bir program kullanılmıyorlarsa pardus a geçilebilir. Ama bunun için ekip kurulup kurumlara destek ve eğitim verilmesi şart.
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