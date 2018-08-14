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Erdoğan’ın ABD'ye boykot çağrısından etkilenecek markalar ve ürünleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li elektronik üreticilere boykot çağrısında bulundu. Erdoğan'ın boykot çağrısından etkilenecek ABD'li markaları ve ürünlerini listeledik.
9 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Erdoğan’ın ABD'ye boykot çağrısından etkilenecek markalar ve ürünleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında ABD’li elektronik ürünlere boykot çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD’nin iPhone’u varsa diğer tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Vestel var.” diyerek kullanıcıları diğer telefonlara yönlendirdi. Erdoğan’ın bu çağrısının ardından Vestel hisseleri uçuşa geçti, yüzde 8.5 civarında değer kazandı.

Erdoğan’ın boykot çağrısının ardından ABD’li ürünlere ek vergi gelebilir. Ancak böyle bir değişikliğin yapılması için Dünya Ticaret Örgütü’nün onayı gerekecek.

ABD’li menşeili markalar ve ürünleri neler?

ABD menşeili üreticilerden Apple, Microsoft, Google, Intel, AMD ve Nvidia en çok etkilenen markalar olacak. Ülkemizde faaliyetlerini başlatmayı düşünen Amazon, olası bir yaptırım halinde Türkiye planlarından vazgeçebilir.

Ülkemizde yoğun bir şekilde satılan ABD menşeili elektronik markalar ve ürünlerini galerimizden bulabilirsiniz.

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donanımcı123 9 ay joven
Bu mesajı yollarken kullandığın amerikan malı bilgisayarı pencereden atarak birlik beraberlik adına ilk fitili ateşleyebilirsin.
8 Yanıt Yanıtla +201
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donanımcı123 9 ay joven
Pırıl pırıl bir beynin var.
Samsung olunca amerika para kazanmıyor mu zannediyorsun?
O telefonun içindeki işletim sistemi hangi ülkenin malı? İçindeki çipset hangi ülkenin malı?
Yazık yazık sen seçimlerde oy da kullanmışsındır şimdi.
Pırıl pırıl bir beynin var.Samsung olunca amerika para kazanmıyor mu zannediyorsun?O telefonun içindeki işletim sistemi hangi ülkenin malı? İçindeki çi...
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6 Yanıt Yanıtla +152
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12 Angry Men 9 ay
O markaların hiçbirisi etkilenmeyecek, etkilenen sadece vatandaş olacak. İktidarın beceriksizliğinin faturasını yine halka kesiyorlar. Ecevite olunca kriz, bunlara olunca dış güçlermiş.
Görende amerikayla savaşıyoruz zannedecek, madem savasıyoruz o zaman adama sormazlar mı neden 15-18 tane amerikan üssü kapatılmıyor ? Bu boykot haberlerı sırf malum kesımın gazını almak ıcın ortaya atıldı. Mılletın aklını boyle seylerle mesgul edıp krizi unutturmaya, kılıf bulmaya calısıyorlar.
O markaların hiçbirisi etkilenmeyecek, etkilenen sadece vatandaş olacak. İktidarın beceriksizliğinin faturasını yine halka kesiyorlar. Ecevite olunca kriz, bunl...
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os_lnx 9 ay
Dün Ecevit'e bugün Erdoğan'a.
En solcu yöneticimiz ile en sağcı yöneticimiz arasında hiç bir fark tanımıyorlar.
Demek ki mesele Hükümet meselesi değil.
O yüzden boykot kararını doğr buluyorum.
Fiyat performans oranı daha yüksek ürünler tercih edin alternatiflerine bakarak.
(Dip not : Halkımız bugün Erdoğanın yanında olduğu kadar O zaman Ecevitin yanında olsaydı bu gün çok daha iyi bir konumdaydık)
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tuerkraider 9 ay
Adam amerikan malları kullanmayın demiyor zaten amerikan malı kullanmayı kessek bu ülkenin ekonomisi çöker sadece adam diyor ki apple üzerinden darbe vuralım. Satışları düşsün ki bizim birlik ve beraberliğimizi görsünler diyor ama türk milleti abartmayı sever telefon parcalamalar vs vs.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Wake Up Lieutenant 9 ay tuerkraider
Amerika 191 ülkeye apple satarak yeteri kadar gelirini alıyor. Türkiye'nin apple boykotu 191 ülkenin apple'dan gelirini sağlayan Abd'yi mi sallayacak.

Cem yılmaz bile sizin kadar güldürmüyor yüzümü. Tanrı razı olsun
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dolcia 9 ay
İnadına Amerikan ürünlerini kullanıcam
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OnTEC 9 ay
Boykot konusuna birde şöyle bakalim. Neden I phone deniyor? . Çünkü birim maliyeti satis fiyatinin cok altında ve gelirin buyuk bölümü marka algısına ödeniyor. Yani bir i phone x icin apple nin kazanci bizim Tosyali'nin bilmem kac ton demir satmasiyla kazanılıyor. Herhangi bir yerellestirme yok. Yani Türkiye'ye istahdam ve veya malzeme anlaminda pek bir faydası yok.
Pc tarafinda ayni durum var bir mac ayni configuration a sahip bir pc nin 4katina kadar yüksek fiyatlarla satılıyor bu fark kullanıcılar tarafindan yok kalite vs olarak algilansa da yok oyke birsey... Tamamen markaya para veriyoruz bu oara da direkt apple a yani abd ye gidiyor. Teknoloji tarafinda kaçış yok ama fiyat performans odaklı urun ve markalar tercih etmek de fayda var... Ayri bir durum. Ben Samsung da kullanmam ayni nedenle... Kullandığım telefon 835 islemci 4gb ram 32gb store 960fos slow motion vs var ayni özellikteki samsung cok daha pahalı bu alete gore.... Ama sunuda unutmayin her marka ayni değil..
Mesela mc donalds veya pizza hut vb restaurantlar, bunlarin cocuk menüsü oyuncakları dışındaki hemen hemen her ürünü Türkiye'den alıyor, dolayisi ile gelirlerinin oldukca kucuk bir kısmı abd ye dönüyor. Boykot edilmesi durumunda ülkedeki üretici ve tedarikçi daha büyük zarar görür durumda.. Veya Türkiye'de hali hazirda fabrikalari olan binkerce isciye ic veren üreten markalar var, bunlara boykot ince kendi işcimizi, tedarikçiyi, üreticiyi isinden edee sonra abd ye dokunur...
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Hendrik Johannes Cruijff 9 ay
Valla boykot ediyorsan temelli et en başta Amerikanın güçlü kalemlerinin olduğu android ve ios etmenli ürünleri es geç bakalım baştakilerde bunları kullanmasın kimse öyle şov yapmaya benzemez windows felan yasaklansın her türlü haberleşmeyi felan kuş uçurarak yapalım yada telgraf çekerek böyle daha iyi olur yada ülkecek boş odalarda akşama kadar bekleyelim boykot ancak böyle olur ha umurlarında olur mu birilerinin sanmam.Bu yapılan boykot değil kendi oy verenlerine yaptığı şov mekanizması hadi yiyorsa herşeye ambargo koy incirliği felan kapat yiyorsa.
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mgora 9 ay
Çok basit temel ürün olan Amerikan sirketi ürünleri var.
Amway ürünleri
Algida,Cartedor,Magnum vb dondurmalar
Bademin çoğu ithal
Axe ,Cif,Domestos vb
Hellman's ,Lipton,Calve
Heinz
Alo
Ariel
Braun
Fairy
Febreze
Gilette
Head&Shoulders
İpana
Oral-B
Orkid
Pantene
Prima
Rejoice
Tampax
Vicks
Tabasco
ben almam , almak isteyen alabilir
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gurkanse 9 ay mgora
bunların yanına alabileceğimiz alternatif markaları da yazsaydın keşke daha faydalı olurdu.neticede sen bunları almıyorsan aldığın markaları yanına yazman insanların daha kolay yönlenmesini sağlar
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SEHZADE63 9 ay mgora
Saydiklarnin cogu israil mali hatta hepsi diyelim america israil ortaklaşa yaptiklari şirket kurumu..eminim almam dediklerinin % 30-40 evinde var şuan teknolojinin cogu america üretimi zaten bunlarin % 90-95 türkiyede kullaniliyor almazsin kullandigin telefon america mali.!!! Vur kir parcala
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BlackBeasT 9 ay
Boykot nasıl gidiyor? aman ha ihmal etmeyin boykot önemli..
Boykot yapmasanda devletin başında ki zatlar sizin için boykot ediyor..
Ahanda buyur TV'de taksit 3 ay oldu... neden çok kazanıyorsun paran nereye harcıyacağını bilmezsin sen ama üzülme REİS var.

hepsiburada.com/...
Şakayı geç dua edin evinizde ki elektronik cihazlara bişe olmasın çünkü yenisini alamıcan

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alihakki 9 ay BlackBeasT
Vatanada baktım TV lerde 3 üzeri taksit yok anlaşılan, bilgisayar parçalarında hala yapıkredi ve axesste 6 taksit imkanı hala var ama maximumda en fazla 3 yakında oda gider herkes hakkettiği gibi yaşamaya başlar, 10 yıllık dolar bollluğu son buluyor şimdi anlarlar nekadar kötü ve israfçı bir yönetimimizin olduğunu(umarım *_*).
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lautream0nt 9 ay
Helal reis. Bugün 8 liraya aldığım 9 kilo karpuz 14 tl olmuş.
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Witcher3 9 ay
Boykotmuş vergi bindirmenin yeni adı da boykot oldu !! o zaman ithal etmeyin apple ı bilimum abd malı ürünü niye ithal ediyorsunuz? yermi yemez bunada ancak cahiller inanır...
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start_system 9 ay
cidden millet nasıl sistem toplayacak bu şartlarda. ülkede pc kalmaz 10 seneye.
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