Erdoğan’ın ABD'ye boykot çağrısından etkilenecek markalar ve ürünleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında ABD’li elektronik ürünlere boykot çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD’nin iPhone’u varsa diğer tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Vestel var.” diyerek kullanıcıları diğer telefonlara yönlendirdi. Erdoğan’ın bu çağrısının ardından Vestel hisseleri uçuşa geçti, yüzde 8.5 civarında değer kazandı.

Erdoğan’ın boykot çağrısının ardından ABD’li ürünlere ek vergi gelebilir. Ancak böyle bir değişikliğin yapılması için Dünya Ticaret Örgütü’nün onayı gerekecek.

ABD’li menşeili markalar ve ürünleri neler?

ABD menşeili üreticilerden Apple, Microsoft, Google, Intel, AMD ve Nvidia en çok etkilenen markalar olacak. Ülkemizde faaliyetlerini başlatmayı düşünen Amazon, olası bir yaptırım halinde Türkiye planlarından vazgeçebilir.

Ülkemizde yoğun bir şekilde satılan ABD menşeili elektronik markalar ve ürünlerini galerimizden bulabilirsiniz.