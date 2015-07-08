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ALS hastalarına iletişim imkanı getiren faydalı cihaz: EyeControl

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ALS hastalarına iletişim imkanı getiren faydalı cihaz: EyeControl
Amyotrofik lateral skleroz ya da kısaca ALS, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen oldukça kötü bir hastalıktır. Bu hücrelerin kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye yol açarak eller, bacaklar, ağız-yutak bölgesi ya da dilde başlayarak yayılır ve zihinsel fonksiyon ile belleği bozmasa da ciddi konuşma güçlüğüne yol açar. 
Bu kötü durumu yaşayan hastaların iletişimi için hazırlanan EyeControl, standart gözlük çerçeveleri üzerine takılıyor ve bünyesinde yer alan kızılötesi kamera birimiyle kişinin göz hareketlerini takip ediyor. Takip sonucu elde ettiği bilgileri kredi kartı büyüklüğündeki merkezi işlem birimine kablo vasıtasıyla gönderen ürün, bu hareketleri akıllı telefon uygulaması üzerinden komut dizisi haline getiriyor ve böylelikle hastanın çevresiyle iletişim kurmasına imkan tanıyor.
Komutları sesli olarak dışa aktaran sistem, şimdilik üç aşamada çalışma gösteriyor. İlk aşamada hasta acil durum alarmı verebiliyor, ikinci aşamada önceden ayarlanmış "üşürüyorum, sıcak, tuvaletim geldi" gibi bildirimler sunuyor, üçüncü aşamada ise üzerinde alfabe yer alan sanal klavye yardımcıyla uzun cümleler kurulabiliyor. Diğer benzerlerinden %95 daha ucuza üretilebildiği belirtilen EyeControl sistemi, maddi durumu düşük olan ALS hastaları için inanılmaz faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Kickstarter benzeri bağış platformu Indiegogo üzerinde 30,000$ toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 104 kişiden 9,834$ bağış almayı başaran EyeControl, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor. Hedeflenen bağış miktarıyla algoritmanın ve donanımın daha iyi hale getirileceği belirtiliyor.
ALS hastalarına iletişim imkanı getiren faydalı cihaz: EyeControl
 

https://www.indiegogo.com/projects/eyecontrol-communicate-anytime-anywhere#/story Yorum Yaz
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