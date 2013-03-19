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AMD, 2013 yılı için ürün logolarını yeniliyor

6 yıl
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27
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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AMD, 2013 yılı için ürün logolarını yeniliyor

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan AMD'nin, 2013 yılı için hazırladığı yeni ürün logoları ortaya çıktı.
Hali hazırda piyasada ekran kartı, işlemci, APU, hafıza ürünleri bulunan ve yakın zaman içerisinde SSD depolama birimi üretmeye başlayacak olan AMD, büyüyen ailesinin mevcut ürün logolarını yenileyerek 2013 yılı için daha modern bir yapıya getirmiş durumda.
İşte AMD firmasının 2013 yılında kullanacağı yeni ürün logoları;
 
AMD, 2013 yılı için ürün logolarını yeniliyor
AMD, 2013 yılı için ürün logolarını yeniliyor
http://videocardz.com/40130/amd-has-new-logos-for-radeon-graphics-radeon-memory-and-radeon-ssds 

http://videocardz.com/40130/amd-has-new-logos-for-radeon-graphics-radeon-memory-and-radeon-ssds Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
furkant1 6 yıl en beğenilen Rubisco
Rubisco
O kadar şey arasından bula bula bunu mu buldunuz haber yapacak. Az daha o logolar için de mi uğraştınız diyecektim, copy paste imiş, zamanınıza yazık etmemişsiniz (bunu yazmak için harcadığıma değermi onu da bilmiyorum).

Sizi zorla mi sokuyorlar konuya kardesim ? Boyle haberler benim ilgimi cekiyor. Neden herseyi elestirirsiniz boyle anlamam..
RubiscoO kadar şey arasından bula bula bunu mu buldunuz haber yapacak. Az daha o logolar için de mi uğraştınız diyecektim, copy paste imiş, za...
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Madécassol 6 yıl
1 sene oncesine kadar hic bir amd ürünü desteklemezken son zamanlarda hep tavsiyelerimi amd den yana kullaniyom. Gerek yeni fx islemciler gerek f/p orani cok yuksek hd7xxx serisi gerekse gecen senelere oranla daha basarili olan driverlar. Amd isini iyi yapmaya basladi.
1 sene oncesine kadar hic bir amd ürünü desteklemezken son zamanlarda hep tavsiyelerimi amd den yana kullaniyom. Gerek yeni fx islemciler gerek f/p orani cok y...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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bocekgrafik 6 yıl
Güzel olmuş. Çok daha teknolojik görünüyor bu sefer. Açılım da dikkatten kaçmıyor bu arada
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Rubisco 6 yıl
Adobe CTO'su da Apple'a geçiyormuş. Konuyla alakası neyse ://
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janparey 6 yıl
Haberi okumadan önce ssd logosunu görünce şaşırdım ,amd ucuz işlemci stratejisini ssdlerde de devam ettirirse fanboyları bile döndürebilir.
1 Yanıt Yanıtla +2
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melikulupinar 6 yıl janparey
can_66

Haberi okumadan önce ssd logosunu görünce şaşırdım ,amd ucuz işlemci stratejisini ssdlerde de devam ettirirse fanboyları bile döndürebilir.

Döndürebilir ????


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Rubisco 6 yıl
O kadar şey arasından bula bula bunu mu buldunuz haber yapacak. Az daha o logolar için de mi uğraştınız diyecektim, copy paste imiş, zamanınıza yazık etmemişsiniz (bunu yazmak için harcadığıma değermi onu da bilmiyorum).
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northwood 6 yıl
amd ssd üretirse o da f/p efsanesi olur
yeni logolar eskilere göre daha iyi.
AMD


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furkant1 6 yıl Rubisco
Rubisco
O kadar şey arasından bula bula bunu mu buldunuz haber yapacak. Az daha o logolar için de mi uğraştınız diyecektim, copy paste imiş, zamanınıza yazık etmemişsiniz (bunu yazmak için harcadığıma değermi onu da bilmiyorum).

Sizi zorla mi sokuyorlar konuya kardesim ? Boyle haberler benim ilgimi cekiyor. Neden herseyi elestirirsiniz boyle anlamam..
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MIKROP DOGAN 6 yıl
amd ssd leri üretsin, fiyatıda uygun olsun,bir de logoyu sticker olarak versin
almazsam daha birşey demiyorum
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gmfaruk 6 yıl
amd bu sene iyi gidiyo gerçekten
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CVenturas 6 yıl
Yenilenme iyidir.
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demo22 6 yıl
e ne olacak şimdi biz eski fx logosumu kullanıyor olacaz yani! bunları nereden temin edebiliriz ?
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Nokia Specialist 6 yıl demo22
demo22

e ne olacak şimdi biz eski fx logosumu kullanıyor olacaz yani! bunları nereden temin edebiliriz ?

yeni işlemci alarak
bunlar pazarlama taktikleridir

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7Mhz 6 yıl
Hazır logolar ile işe girişmişken şu etiketleride kaliteli yapsalar olmazmı. Özellikler dizüstü bilgisayarlardaki etiketler çok kalitesiz ve dayanıksız. Intel, Microsoft, Nvidia hatta Energy Star bile cillop gibi dururken Amd etiketleri 1-2 ay sonra mefta oluyor. Önemsiz bir ayrıntı ama sonuçta çözüm bulmakta çok kolay.
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Nokia Specialist 6 yıl
Radeon memory mi? ssd nin adı bu olmasın ya felaket ekran karti gibi
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evo5558 6 yıl
Bu "A88X" nedir acaba, fm2 soket icin yeni chip set mi?
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melikulupinar 6 yıl evo5558
evo5558

Bu "A88X" nedir acaba, fm2 soket icin yeni chip set mi?

+1


Tam aklımdan geçen şey.
Kurcalamam lazım.
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