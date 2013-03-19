AMD, 2013 yılı için ürün logolarını yeniliyor





Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan AMD'nin, 2013 yılı için hazırladığı yeni ürün logoları ortaya çıktı.

Hali hazırda piyasada ekran kartı, işlemci, APU, hafıza ürünleri bulunan ve yakın zaman içerisinde SSD depolama birimi üretmeye başlayacak olan AMD, büyüyen ailesinin mevcut ürün logolarını yenileyerek 2013 yılı için daha modern bir yapıya getirmiş durumda.

İşte AMD firmasının 2013 yılında kullanacağı yeni ürün logoları;

http://videocardz.com/40130/amd-has-new-logos-for-radeon-graphics-radeon-memory-and-radeon-ssds

http://videocardz.com/40130/amd-has-new-logos-for-radeon-graphics-radeon-memory-and-radeon-ssds