AMD Radeon VII emekli oluyor

AMD’nin 7nm sürecindeki Vega grafik mimarisi hayal kırıklıklarıyla dolu bir maceraya imza attı diyebiliriz. Sunucu pazarındaki başarısız satışlardan sonra oyuncu pazarında da bekleneni veremedi.

Macera çabuk bitti

AMD’nin dünyada ilk 7nm sürecinde grafik mimarisi olarak lanse ettiği Vega çekirdeği ilk olarak sunucu pazarında kullanılmak üzere hızlandırıcı formatında piyasaya sürülmüştü. Ne var ki beklenen satışlar yapılamayınca bu kez elde kalan çekirdeklerin oyuncu pazarında şansını denemesine karar verildi.

Radeon VII olarak duyurulan oyuncu ekran kartı yılın ilk aylarında piyasaya çıkmıştı. Karmaşık birçok yongalı yapıya sahip olan Radeon VII ekran kartı 7nm Vega çekirdeğinin yanında 4 adet 32Gb HBM2 belleği barındırıyordu.

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Ne var ki Nvidia GeForce RTX serisine karşı tutunamaması ve GTX 1000 serisine karşı da önemli bir avantaj sunamaması sonunu getirdi. Diğer taraftan Navi tabanlı Radeon RX 5700 serisinin fiyatına göre daha avantajlı olması da cabasıydı.

Kaynaklar Radeon VII ekran kartının firmaya artık yük olmaya başladığı düşünüldüğü için üretimden kaldırıldığını ifade ediliyor. Bundan sonra sadece piyasada mevcut Radeon VII ekran kartına erişilebilecek ve stoklar tükendikten sonra da bir daha üretim olmayacak.

Böylece AMD’nin 7nm mimarisi olarak sadece Radeon RX 5700 serisi ekran kartları piyasada kalmış oldu. 14nm sürecindeki Vega mimarisi ise Mac ürünlerinde yer alırken Radeon Vega 56 ve 64 olarak da oyuncu pazarında yer alıyor.