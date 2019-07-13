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AMD Radeon VII emekli oluyor

Oyunculara sunulan ilk 7nm sürecindeki ekran kartı olma özelliğine sahip AMD Radeon VII daha yarım yıl bitmeden üretimden kaldırıldı. Firma kartın getirisinin olmadığını düşünüyor.
3 sa.
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin 7nm sürecindeki Vega grafik mimarisi hayal kırıklıklarıyla dolu bir maceraya imza attı diyebiliriz. Sunucu pazarındaki başarısız satışlardan sonra oyuncu pazarında da bekleneni veremedi.

Macera çabuk bitti

AMD’nin dünyada ilk 7nm sürecinde grafik mimarisi olarak lanse ettiği Vega çekirdeği ilk olarak sunucu pazarında kullanılmak üzere hızlandırıcı formatında piyasaya sürülmüştü. Ne var ki beklenen satışlar yapılamayınca bu kez elde kalan çekirdeklerin oyuncu pazarında şansını denemesine karar verildi.

Radeon VII olarak duyurulan oyuncu ekran kartı yılın ilk aylarında piyasaya çıkmıştı. Karmaşık birçok yongalı yapıya sahip olan Radeon VII ekran kartı 7nm Vega çekirdeğinin yanında 4 adet 32Gb HBM2 belleği barındırıyordu.

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Ne var ki Nvidia GeForce RTX serisine karşı tutunamaması ve GTX 1000 serisine karşı da önemli bir avantaj sunamaması sonunu getirdi. Diğer taraftan Navi tabanlı Radeon RX 5700 serisinin fiyatına göre daha avantajlı olması da cabasıydı.

Kaynaklar Radeon VII ekran kartının firmaya artık yük olmaya başladığı düşünüldüğü için üretimden kaldırıldığını ifade ediliyor. Bundan sonra sadece piyasada mevcut Radeon VII ekran kartına erişilebilecek ve stoklar tükendikten sonra da bir daha üretim olmayacak.

Böylece AMD’nin 7nm mimarisi olarak sadece Radeon RX 5700 serisi ekran kartları piyasada kalmış oldu. 14nm sürecindeki Vega mimarisi ise Mac ürünlerinde yer alırken Radeon Vega 56 ve 64 olarak da oyuncu pazarında yer alıyor.

 

https://www.techpowerup.com/257319/amd-retires-the-radeon-vii-less-than-five-months-into-launch Yorum Yaz
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001ATB 1 sa.
Navi 5700 xt aldım harika bir kart arkadaşlar tavsiye ederim. Amd birde tepe model olarak böyle bir kart çıkarırsa Nvidia yı da sollama yoluna girer gibi intele yaptığı gibi.
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scutaro 1 sa.
Yüksek veriyollu düşük saat hızlı HBM2 Vega mimarisine hiçbirşey kazandırmadı, onun yerine NVIDIA gibi GDDR6 kullansaydı maliyet açısından daha iyiydi AMD için, ama RDNA mimarisi iyi yolda ve boost hızları da artık eskisi gibi düşük değil, RX 5700XT üzerine gelicek kartların GPU'larında biraz daha iyileştirme yapılırsa NVIDIA'yı rekabette zorlayabilir hale gelebilir, RX 5700XT'nin özellikle BFV performansı ilgi çekici, nm küçülmesi elbette önemli ancak ondan önemli olan da mimaridir.
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Serdar 2 sa.
Çabuk emekli olmuş. Kartların milletvekili mübarek.
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x2147 2 sa. yeni yorumcu
seytanok.blogspot.com/...
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guzmann06 2 sa.
Ne övmüşlerdi övmelere doyamamışlardı.
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Ryzen 2 sa.
kartın şu an dengi ne ? fiyatı 4380 tlye düşmüş sıfırda
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MogoLKhan 2 sa. Ryzen
Rtx 2080
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Spider_hip 2 sa. Ryzen
Rtx 2080 ayarında. 4380 TL ye bulduysanız, piyasada en düşük 2080'in 5000TL den başladığı düşünülürsa çok iyi fiyat. Neredeyse 2070 fiyatına.
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Wilson Fisk 6 dk. Ryzen
atıyorsun nerede 4380 lira?çıktığından beri 5200 altı görmemiş ne içiyorsunuz anlamıyorum ki hayali fiyat görüyor adamlar.
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tanhu11 2 sa.
Bende bu kadar çabuk erken emeklilik istiyorum.
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asko56 3 sa.
vega 7 zaten rtx 2080 e rakip denildi milletde iyi güzel 2080 den daha ucuza 2080 performası alcaz dediler ulan baktılar kart 700 dolar 2080 ile aynı fiyata millet giderim 2080 alır rtx açarım dedi ki öyle yaptı herkes burda amd suan bu kartı 550 dolardan satılması lazım tüm stokları eritirse amd için kardır bu
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BoşnakAğa 3 sa.
Mesele değil. Zaten boşluk doldurma amaçlı, biz daha ölmedik üst seviyede varız amaçlı, Naviye kadar zaman kazanma amaçlı bir karttı
Sadece 250 mm2'lik 215W TBP'li son habere göre 2200 Ghz ye çekildiğinde 250 watt çekip 2080 ile kapışan Navi çıktıktan sonra sadece HBM2 bellek masrafı 350 dolar tutan devasa zarlı R7 elbet üretilmeyecekti bu saatten sonra
Zaten üretilen her bir karttan ciddi zarar ettikleri söyleniyordu. Vega 7nm zarı kendi üretim ve tasarım mantığına uygun olduğu alanda yani compute ağırlıklı sunucu ve HEDT işlerinde MI adıyla iş görsün, beri tarafta safkan oyun GPU'su olarak tasarlanmış enerji ve döngü verimli Navi zaten iyi kötü mücadele veriyor Nvidia ile. R7 ye gerek kalmadı
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Ay9 Efmer 3 sa.
Ah ah güzel kartı lakin çok pahalıydı hbmler ucuzlamalı.
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_Dominic_Toretto_ 3 sa. Ay9 Efmer
İyi kart aynen.
En ucuz Vatan'da indirim zamanı Asus marka olanı 4500 falan görmüştüm.
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