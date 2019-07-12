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DeepMind yakında gerçek maçlara katılacak

Yakın dönemde Starcraft II oyuncuları AlphaStar AI adındaki yapay zekâ motoru ile farkında olmadan PvP maçlar yapacaklar. Rakibin çok sert olduğu ifade ediliyor.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Video oyunları tarihinin en başından bu yana yapay zekâ hep olmuştu. Mevcut teknolojiler nedeniyle fazla zeki olamayan ve etkiye tepki prensibiyle kodlanan yapay zekâ birimleri bugün büyük mesafe katetti.

Dişli rakip

Google çatı firması Alphabet araştırmacıları tarafından geliştirilen DeepMind yapay zekâ birimi son dönemde oyunlarda gösterdiği performans ile beğeni topluyor. Gerçek oyuncuları bile saf dışı bırakmayı başaran DeepMind şimdi Starcraft II evreninde mücadele edecek.

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DeepMind programında geliştirilen AlphaStar AI adındaki motor bir süredir Starcraft II oyununda test ediliyordu. Testler sonucunda yazılımın yaklaşık 200 yıllık bir oyun bilgisine sahip olduğu ifade ediliyor. Yılın başlarında profesyonel Starcraft II ekibine karşı 10-1 zafer kazanmıştı. Yakın zamanda gerçek oyuncular ile mücadele edebileceği PvP maçlarına katılmaya başlayacak.

Alphabet ve Blizzard bu maçlarda yapay zekanın ne kadar yetenekli olduğunu göstermek istiyor. Araştırmacılar standart takımların yapay zekaya karşı bir şanslarının olmayacağını iddia ediyor.

Maçlar Avrupa sunucularında belirli oyuncular ile gerçekleştirilecek. Oyuncuların yapay zekâ rakibi kesinlikle tanımayacağı ifade ediliyor. Yani kimsenin bilgisi olmayacak ve gerçek bir oyuncuymuş gibi kabul görecek. Yapay zekaya karşı kazanılan maçlarda da diğer maçlardaki galibiyet puanlarının aynısı verilecek.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/deepminds-starcraft-ii-ai-will-soon-play-public-matches/ Yorum Yaz
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