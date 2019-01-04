Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün

LevelOneTechs ve BitSum ekibi AMD Ryzen Threadripper 2990WX işlemcisinin performansını arttıracak bir çözüm geliştirdi. CorePrio sistemin çekirdekleri işlemesini optimize ediyor.
4 ay
10b
1
15
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün

AMD’nin 12nm sürecinde geliştirdiği ve 32 çekirdek-64 izlek birimli Ryzen Threadripper işlemcisi pazar mücadelesine devam ediyor. Bununla birlikte Windows işletim sisteminde işlemcinin kontrol edilmesi konusunda sıkıntılar var.

CorePrio nedir?

Çok çekirdekli işlemcilerde genelde sistemin ve uygulamaların çekirdekleri kullanması konusunda tam bir verimlilik elde edilemiyor. Bunun için başta işlemci tasarımcıları olmak üzere uygulama geliştiricilerin yazılımlarını optimize etmesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm 1.5 milyar dolar harcadı, Almanya çapında iPhone satışlarını yasaklatıyor"

Ryzen Threadripper 2990WX için de benzer bir problem söz konusu. Yapılan incelemelerde pek çok yazılımın yüksek sayıdaki izlek birimi ile ne yapacağını tam olarak bilemediği ve sonrasında Windows işletim sisteminin yazılıma en hızlı çekirdeği atadığı görülmüş. Hal böyle olunca da performans düşük kalıyor.

LevelOneTechs ekibi bunun önüne geçebilecek bir çözüm üzerinde çalışıyor. CorePrio adı verilen bu araç erişilebilir olan tüm izlek birimlerini otomatik olarak optimize ediyor ve yazılımlara atanmasını sağlıyor. Böylece performans Linux tarafındaki kadar iyi hale geliyor.

Ekip bununla ilgili uzun bir blog yazısı yayınlamış. Buldukları çözüm ile ilgili ayrıntılar veren ekibin değindiği en önemli nokta ise AMD’nin Microsoft ile çalışarak çekirdek seviyesinde bu probleme bir çözüm bulması gerektiği. Aksi takdirde işlemciler gerçek gücünü hiçbir zaman gösteremeyecek.

 

https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-threadripper-2990wx-performance-can-see-up-to-2x-boost-with-coreprio-tool.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ahmet DOĞAN 4 ay en beğenilen
Tabi Microsoft Sağolsun Dandik Windows 10 u Geliştirmeye Daha Doğrusu Windows 7 den Bu Yana İşletim Sistemlerini Geriletmekten Teknolojiyi Takip Etmekten Aciz Bir Firma Haline Geldiğinden Hala 4 Çekirdeği Optimize Etmekten Öteye Gidemedi.
Tabi Microsoft Sağolsun Dandik Windows 10 u Geliştirmeye Daha Doğrusu Windows 7 den Bu Yana İşletim Sistemlerini Geriletmekten Teknolojiyi Takip Etmekten Aciz B...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 ay
Sanki mevcut normal performansı 2 katına çıkaracakmışız gibi bir başlık olmuş. Oysa elde edilemeyen performansı yakalanmaktan bahsediyor.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 ay
MicroFos Ryzen Threadripper 2990WX i kontrol edemiyor da, kıçı kırık bir program mı konrtol edebiliyor. O zaman MicroFOS gitsin o şirketi satın alsın...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cronus75 4 ay
clickbait konusunda iyice sefilleştiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
wayy Click Bait
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yesil1026 4 ay
İlginç, bu haberi okur okumaz youtube ana sayfamda youtube.com/... bu link önerilenler arasına girdi. İlgilenenler ve İngilizce anlayanlar için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 4 ay
Ubuntudayım, fx8150 var, kafam rahat.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay
Program yazanların çok çekirdek performansı için epey uğraşması gerekli tabi bu işler paraya mal olduğu için kimse de zahmet etmiyor. Bazıları hariç tabi (Planetary Annilation, Space Engineers, Star Citizen vb.)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 4 ay
Windows 10 için Microsoftun bu kadar yaması ,güncellemesi ne işe yaradı merak ediyorum .Hoş Windows 10 yükledikten sonra yaklaşık 3.5 senedir format atmadım bilgisayara biraz da SSD sayesinde de ilk günkü performansından çok fark göremiyorum ama yani Windowsda bir güncelleme yapıyor arkadaş, format atsan aynı şey.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 ay
Basliklariniz iyice eksimeye basladi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cokbaska 4 ay
OS ile tam uyumlu donanım
Bknz Apple
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 ay
MicroFos Ryzen Threadripper 2990WX i kontrol edemiyor da, kıçı kırık bir program mı konrtol edebiliyor. O zaman MicroFOS gitsin o şirketi satın alsın...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 4 ay
Çekirdek olayının %80'i yazılımcılarda bitiyor artık. MS ve AMD/Intel ne kadar birlikte çalışırlarsa çalışsınlar (bilgim ışığında konuşuyorum, yanlış biliyor bile olabilirim-lütfen düzeltin-), yazılım işi ve iş sırasını belirlemediği sürece etkili olmayacaktır. İşletim sistemi (İS), yazılımın bağımsız işlerini (birden fazla dosyayı açmak, dosya açarken başka bir dosyayı yazdırmak, benzer işleri yaparken arka planda hesaplama yapmak gibi) belki çekirdeklere en iyi şekilde atayabilir ama bağımlı işleri nasıl en iyi hale getirebilirler, bilemiyorum. Yazılım neyi, nasıl, hangi sırada yapılacağını söylemeden, AMD ve Intel işlerin nasıl yapılacağını nasıl anlayacak?
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 ay lterlemez
Haberde Linux'ta sorun olmadığından bahsedilmiş. Yani yazılımla yapılmış zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9995 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, ryzen threadripper 2990wx ve
6 etiket daha coreprio İşlemci Donanım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay ABD ve Çin'in ticaret savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji planını engelledi 4 ay Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu 4 ay Google'ın katlanabilir telefonuyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor 4 ay Apple yeni nesil iPhone X'da Touch ID ve USB-C portuna yer verebilir 4 ay 500 milyona yakın Marriott müşterisinin bilgileri çalındı 4 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın pili ortaya çıktı 4 ay LG Q9 Geekbench'te görüntülendi 4 ay Otel olarak hizmet verebilen otonom araç tasarlandı 4 ay Güney Koreli oyun devi Nexon satılıyor 4 ay İlginç tasarıma sahip Samsung monitörü CES 2019 fuarında tanıtılacak 4 ay LG UltraGear monitör serisine 27 inçlik yeni üye 4 ay iPhone tedarikçileri en kötüsüne hazırlanıyor 4 ay Cell to Singularity ile evrimi keşfedin 4 ay 2018'in En İyi 10 Vizyon Filmi 4 ay Epic Games mağazasında What Remains of Edith Finch oyunu ücretsiz olacak 4 ay PepsiCo üniversite öğrencilerine otonom robot ile abur cubur dağıtıyor 4 ay Hyundai ve Kia elektrikli araç şarj istasyonlarındaki bekleme sorununa çözüm buldu 4 ay Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 4 ay Su damlası çentikli Huawei P30'un görselleri yayınlandı 4 ay Gigabyte Aorus yeni bir oyuncu monitörü hazırlıyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün Sonraki Xiaomi Mi 9'un teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı 4 ay Pokemon GO, 2018 yılında Niantic'e 795 milyon dolar kazandırdı 4 ay Türk Telekom’un yeni bulut servisi Dijital Depo kullanıma sunuldu 4 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 4 ay App Store yeni yıl haftasında 1.2 milyar dolarlık gelir sağladı 4 ay Intel, hayvanları kaçak avcılardan korumak için kamera geliştiriyor 4 ay Meizu 16 mercek altında: Süper orta sınıf telefon 4 ay Çin'in keşif aracı, Ay'da ilk 'ayak izlerini' bıraktı: İşte fotoğraf 4 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay Toyota yeni otonom test aracını duyurdu 4 ay Asus profesyoneller için ProArt mini PC serisini tanıttı 4 ay ARM’nin yeni görüntü işlemcileri aksiyon kameraları ve dronelar için gelişmiş HDR özellikleri sunuyor 4 ay Bitcoin 10 yılı geride bıraktı 4 ay Huawei Mate 30 Pro kılıf patentleri 5 arka kameraya işaret ediyor 4 ay PlatformaVR Las Vegas’da mekân tabanlı sanal gerçeklik merkezi açtı 4 ay Online iş ilanı platformu: SecretCV.com 4 ay Galaxy Note 9 için Android 9.0 Pie güncellemesi başladı 4 ay Huawei, iPhone'dan atılan yeni yıl tweeti için çalışanlarına ceza verdi 4 ay Sürücüsüz araçlar ABD'de saldırıya uğruyor; silahla ateş eden bile var! 4 ay Netflix’e Ocak ayında eklenecek dizi ve filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim