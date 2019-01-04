AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün

AMD’nin 12nm sürecinde geliştirdiği ve 32 çekirdek-64 izlek birimli Ryzen Threadripper işlemcisi pazar mücadelesine devam ediyor. Bununla birlikte Windows işletim sisteminde işlemcinin kontrol edilmesi konusunda sıkıntılar var.

CorePrio nedir?

Çok çekirdekli işlemcilerde genelde sistemin ve uygulamaların çekirdekleri kullanması konusunda tam bir verimlilik elde edilemiyor. Bunun için başta işlemci tasarımcıları olmak üzere uygulama geliştiricilerin yazılımlarını optimize etmesi gerekiyor.

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Ryzen Threadripper 2990WX için de benzer bir problem söz konusu. Yapılan incelemelerde pek çok yazılımın yüksek sayıdaki izlek birimi ile ne yapacağını tam olarak bilemediği ve sonrasında Windows işletim sisteminin yazılıma en hızlı çekirdeği atadığı görülmüş. Hal böyle olunca da performans düşük kalıyor.

LevelOneTechs ekibi bunun önüne geçebilecek bir çözüm üzerinde çalışıyor. CorePrio adı verilen bu araç erişilebilir olan tüm izlek birimlerini otomatik olarak optimize ediyor ve yazılımlara atanmasını sağlıyor. Böylece performans Linux tarafındaki kadar iyi hale geliyor.

Ekip bununla ilgili uzun bir blog yazısı yayınlamış. Buldukları çözüm ile ilgili ayrıntılar veren ekibin değindiği en önemli nokta ise AMD’nin Microsoft ile çalışarak çekirdek seviyesinde bu probleme bir çözüm bulması gerektiği. Aksi takdirde işlemciler gerçek gücünü hiçbir zaman gösteremeyecek.