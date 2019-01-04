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Qualcomm 1.5 milyar dolar harcadı, Almanya çapında iPhone satışlarını yasaklatıyor

Almanya çapındaki 4300 satış noktasında iPhone 7 ve iPhone 8 modellerini yasaklatmak için harekete geçen Qualcomm mahkemeye yaklaşık olarak 1.34 milyar Avro depozito yatıracak.
4 ay
11,1b
1
28
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ve Qualcomm arasında geçtiğimiz yıl başlayan patent savaşları geçen ay en ciddi noktaya ulaşmıştı. Önce Çin’de enerji tasarrufu ve ekran kontrolleri ile ilgili iki Qualcomm patentini ihlal ettiği gerekçesiyle önceki iPhone modellerine satış yasağı getirilmişti. Sonra da Almanya listeye eklendi. Qualcomm ise varını yoğunu bu davaya harcıyor.

Tüm noktalarda satış yasağı

Almanya’da yine aynı şekilde patentleri ihlal eden iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışına yasak gelmişti. Apple kararı üst yargıya götürürken 15 fiziksel mağazasında da geçici olarak satışları durdurmuştu.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30 özellikleri netleşiyor"

Qualcomm ise daha fazlasını istiyor. İlk etapta mahkemeye satış yasağı konması için 668 milyon Avro depozito yatıracak olan Qualcomm bu rakamı 1.34 milyar Avroya çıkardı. Talebi ise ülke çapındaki 4300 satış noktasında iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin yasaklanması.

Bu talep ile Almanya çapındaki tüm satış noktalarında iPhone 7 ve iPhone 8 bulmak imkânsız hale gelecek. Apple’ın temyiz başvurusu ne zaman ve nasıl sonuçlanır bilinmez ancak Avrupa’nın en büyük pazarında en çok ilgi gören iPhone modelleri belirsiz bir süre yasaklanmış olacak.

Şimdilik iPhone X, iPhone Xr, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri bu yasağın dışında kaldı ancak Qualcomm bunlar için de bastırıyor. Hali hazırda 2018 yılının son çeyreği için satış beklentilerini düşüren Apple’ın 2019 yılına da kötü başladığı söylenebilir. Davalar aleyhine sonuçlanırsa global çapta geniş bir yasaklama görebiliriz. Bu da Apple’ı olumsuz etkileyecektir.

 

https://pocketnow.com/qualcomm-pays-iphone-sales-ban-in-germany Yorum Yaz
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SaB0 4 ay en beğenilen
Adamların halkı şehir dışına çıkar gibi ülke geziyor vizedir vs dertlerimi var sanki. Alacak olan istediği ülkeden gider alır kullanır.
3 Yanıt Yanıtla +31
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Wi Fi 4 ay SaB0
İşimizi gücümüzü bırakacağız, en az 200-300 euro yol parası verip Fransa veya başka bir ülkeye geçip 500-600 Euro'luk telefonu alacağım. Burada bunlar çok normal, herkes her gün böyle yapıyor zaten!
Apple'ın Almanya yasağında bile bir yerlere laf sokma derdindesiniz. Lan her seymi ideolojidir, her haberde yıllardır aynı davranışı gösterecek kadar mı basitsiniz?
Burada karı koca, çoluk çocuk herkes saat sabah 4-5 gibi kalkıp fabrikada çalışmaya gidiyor, eşek gibi çalışıyor herkes, bazı beyinsizler gibi orada burada uyduruk ideolojilerini belirtmek için kendilerini ayak altına almıyorlar, sende adam ol, sende çalış.... Neyse kime anlatıyorum...
İşimizi gücümüzü bırakacağız, en az 200-300 euro yol parası verip Fransa veya başka bir ülkeye geçip 500-600 Euro'luk telefonu alacağım. Burada bunlar çok norm...
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5 Yanıt Yanıtla +31
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dr20mouse 4 ay SaB0
Amaç bu değil ki hocam zaten qualcomm yetkilileri bunu bilmiyor mu sanki
Buradaki amaç kamuoyunda Apple’ı patent hırsızı olarak göstermek. Avrupada heleki Almanya’da bunu yapsrsanır dünyanın büyük çoğunluğunda basında haber olur insanların algısına kazınır aa bak Apple hırsızmış dedirtir.
Benim gibi Android fanlarının Apple hakkında yaptıkları iddaları destekler.
Bence çok iyi bir iş çıkardı Qualcomm. Mobil şebeke sorunları daha şimdiden başladı Apple’da. Qualcommun çok patenti var bunları çalmadan iyi bir şebeke ayarı yapmaları imkansız. Daha çok telefonu çekmeyen mobil veriye giremeyen iPhone kullanıcısı olacak.
Amaç bu değil ki hocam zaten qualcomm yetkilileri bunu bilmiyor mu sankiBuradaki amaç kamuoyunda Apple’ı patent hırsızı olarak göstermek. Avrupada heleki A...
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selimar 4 ay
Amerika bunu beğenmedi !
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ilkerinanç 4 ay
Almanyada sorun bakalım asgari ücretle geçinebilmeyi başarabilen varmı?Dünya oturduğunuz yerden göründüğü gibi güzel değil.Herkesin kendine göre derdi var.Batı zzamanında yaptığı yatırımın meyvesini yiyor onlarda 20 -30 sene önceki halini arıyor merak etmeyin, biz ise daha yeni yeni yapmaya çalışıyoruz bu da daha sancılı geçiyor doğal olarak ,varolan hazırı yiyemediğimiz için.
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umtcnkrt 4 ay
Patent ihlal konusu da habere eklenmiş olsaydı daha iyi olurdu.
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MalayMahmut 4 ay
Arkadaşlar uzun süre boyunca internetten nasıl gelir elde edilir diye araştırmalar yaptım. Bu hayalim gün geçtikçe daha çok eriyordu. İlk kavradığım şey çok yüksek fiyatlar kazanamayacağımdı. Ama ek gelir olsun çok yüksek olmasa da olur şeklinde devam eden araştırmalarım sonucu makale yazarlığını keşfettim. Lafı uzatmadan aşağıda linki bulunan sitede birçok ihtiyacımı karşılayabildiğim miktarlar kazanıyorum. Eğer zorlanacağınızı düşünüyorsanız size twitter hesabımı vereceğim ve birçok sorunuza çözüm arayacağım. Makale nasıl yazılır? Makale nasıl yazılırsa onaylanır? Gibi birçok konuda yardımcı olacağıma söz veriyorum. Umarım çok faydalı olur. yazkazan.net/...
Twitter: @malay_mahmut
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Cute Hentai 4 ay
Kıyamet çanları Apple için daha 2018'de çalmaya başladı. Kurtlu elma beter ol !!
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esmerbuyucu 4 ay
Devir iPhone XS, XR devri, isabetli bir karar olmuş. De Qualcomm'un bunun için ekstradan 1,5 milyar vermesine gerek yokmuş 😂😂😂
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Wilshire 4 ay
Qualcommla arayı bu düzeyde bozacak kadar ileri gittiklerine göre artık kalite-performans sadece sözde kalacak gibi. sanki kendileri cok temizler, cok masumlar..
bu kafayla devam etsinler, gelecek cihazlar Qualcomm'un en az 6-8 ay gerisinde olan intel modemlerle gelecek belli ki (XS serileriyle tüm dünyada intel modeme gectikleri malum)
Adamlar 5g için gün sayıyor intel daha ugrassın, -ki yazılanlara göre intel Qualcommla rekabet edecek seviyede değil ve performans olarak hayli geride.
bununla ilgili 5G konusunda şöyle bir şey var;
"The XMM 8160 announcement was expected. On November 2, a report indicated that Apple would miss the first generation of 5G phones because it was waiting for the XMM 8160,* a cooler and more energy-efficient sequel to the XMM 8060. According to the report, Apple planned to give Intel around a year and a half to work out issues with the XMM 8160, while keeping smaller vendor MediaTek as a just-in-case backup."
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ezimuse 4 ay
7-8 yasaklandı da diğerlerine yasak geleceğini sanmam. Hazır yasak gelmişken üst modelleri satmaya çalışacakalr yada satın alacaklar.
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Emin KOÇ 4 ay
2019 Apple için fena geçecek gibi
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qoqoCAN 4 ay
dünya nasıl bi hale geldi yahu
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