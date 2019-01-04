Qualcomm 1.5 milyar dolar harcadı, Almanya çapında iPhone satışlarını yasaklatıyor

Apple ve Qualcomm arasında geçtiğimiz yıl başlayan patent savaşları geçen ay en ciddi noktaya ulaşmıştı. Önce Çin’de enerji tasarrufu ve ekran kontrolleri ile ilgili iki Qualcomm patentini ihlal ettiği gerekçesiyle önceki iPhone modellerine satış yasağı getirilmişti. Sonra da Almanya listeye eklendi. Qualcomm ise varını yoğunu bu davaya harcıyor.

Tüm noktalarda satış yasağı

Almanya’da yine aynı şekilde patentleri ihlal eden iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışına yasak gelmişti. Apple kararı üst yargıya götürürken 15 fiziksel mağazasında da geçici olarak satışları durdurmuştu.

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Qualcomm ise daha fazlasını istiyor. İlk etapta mahkemeye satış yasağı konması için 668 milyon Avro depozito yatıracak olan Qualcomm bu rakamı 1.34 milyar Avroya çıkardı. Talebi ise ülke çapındaki 4300 satış noktasında iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin yasaklanması.

Bu talep ile Almanya çapındaki tüm satış noktalarında iPhone 7 ve iPhone 8 bulmak imkânsız hale gelecek. Apple’ın temyiz başvurusu ne zaman ve nasıl sonuçlanır bilinmez ancak Avrupa’nın en büyük pazarında en çok ilgi gören iPhone modelleri belirsiz bir süre yasaklanmış olacak.

Şimdilik iPhone X, iPhone Xr, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri bu yasağın dışında kaldı ancak Qualcomm bunlar için de bastırıyor. Hali hazırda 2018 yılının son çeyreği için satış beklentilerini düşüren Apple’ın 2019 yılına da kötü başladığı söylenebilir. Davalar aleyhine sonuçlanırsa global çapta geniş bir yasaklama görebiliriz. Bu da Apple’ı olumsuz etkileyecektir.