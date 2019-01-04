Qualcomm 1.5 milyar dolar harcadı, Almanya çapında iPhone satışlarını yasaklatıyor

Apple ve Qualcomm arasında geçtiğimiz yıl başlayan patent savaşları geçen ay en ciddi noktaya ulaşmıştı. Önce Çin’de enerji tasarrufu ve ekran kontrolleri ile ilgili iki Qualcomm patentini ihlal ettiği gerekçesiyle önceki iPhone modellerine satış yasağı getirilmişti. Sonra da Almanya listeye eklendi. Qualcomm ise varını yoğunu bu davaya harcıyor.
Tüm noktalarda satış yasağı
Almanya’da yine aynı şekilde patentleri ihlal eden iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışına yasak gelmişti. Apple kararı üst yargıya götürürken 15 fiziksel mağazasında da geçici olarak satışları durdurmuştu.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30 özellikleri netleşiyor"
Qualcomm ise daha fazlasını istiyor. İlk etapta mahkemeye satış yasağı konması için 668 milyon Avro depozito yatıracak olan Qualcomm bu rakamı 1.34 milyar Avroya çıkardı. Talebi ise ülke çapındaki 4300 satış noktasında iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin yasaklanması.
Bu talep ile Almanya çapındaki tüm satış noktalarında iPhone 7 ve iPhone 8 bulmak imkânsız hale gelecek. Apple’ın temyiz başvurusu ne zaman ve nasıl sonuçlanır bilinmez ancak Avrupa’nın en büyük pazarında en çok ilgi gören iPhone modelleri belirsiz bir süre yasaklanmış olacak.
Şimdilik iPhone X, iPhone Xr, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri bu yasağın dışında kaldı ancak Qualcomm bunlar için de bastırıyor. Hali hazırda 2018 yılının son çeyreği için satış beklentilerini düşüren Apple’ın 2019 yılına da kötü başladığı söylenebilir. Davalar aleyhine sonuçlanırsa global çapta geniş bir yasaklama görebiliriz. Bu da Apple’ı olumsuz etkileyecektir.
https://pocketnow.com/qualcomm-pays-iphone-sales-ban-in-germany Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ın Almanya yasağında bile bir yerlere laf sokma derdindesiniz. Lan her seymi ideolojidir, her haberde yıllardır aynı davranışı gösterecek kadar mı basitsiniz?
Burada karı koca, çoluk çocuk herkes saat sabah 4-5 gibi kalkıp fabrikada çalışmaya gidiyor, eşek gibi çalışıyor herkes, bazı beyinsizler gibi orada burada uyduruk ideolojilerini belirtmek için kendilerini ayak altına almıyorlar, sende adam ol, sende çalış.... Neyse kime anlatıyorum...
Buradaki amaç kamuoyunda Apple’ı patent hırsızı olarak göstermek. Avrupada heleki Almanya’da bunu yapsrsanır dünyanın büyük çoğunluğunda basında haber olur insanların algısına kazınır aa bak Apple hırsızmış dedirtir.
Benim gibi Android fanlarının Apple hakkında yaptıkları iddaları destekler.
Bence çok iyi bir iş çıkardı Qualcomm. Mobil şebeke sorunları daha şimdiden başladı Apple’da. Qualcommun çok patenti var bunları çalmadan iyi bir şebeke ayarı yapmaları imkansız. Daha çok telefonu çekmeyen mobil veriye giremeyen iPhone kullanıcısı olacak.