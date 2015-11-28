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AMD Zen mimarili ilk işlemciler gelecek yıl sonunda

AMD'nin merakla beklenen yeni Zen işlemci mimarisi gelecek yıl piyasada boy gösterecek. Zen tabanlı yeni işlemcilerin ve APU'ların tahmini çıkış tarihleri belli oldu.
3 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Zen mimarili ilk işlemciler gelecek yıl sonunda


AMD'nin büyük önem verdiği ve üzerine adeta titrediği Zen işlemci mimarisi, gelecek yıl firmanın pazardaki en önemli silahı olacak. Uzun süredir üst seviye x86 işlemci segmentinden uzak kalan AMD, böylece muhteşem bir geri dönüş planlıyor ancak Zen mimarisi piyasaya beklenenden daha geç çıkıyor.

Elde edilen bilgilere göre Zen tabanlı FX işlemcileri barındıran Summit Ridge ailesi gelecek yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Normalde AMD'nin çok fazla gecikmemek adına yılın ortalarında Zen mimarisini sahneye çıkaracağı tahmin ediliyordu. 

Bu dönem Intel'in 14nm üretim sürecindeki Kaby Lake işlemcileri ile çakışıyor. Bu bakımdan kıyasıya bir rekabet söz konusu olacak. Ayrıca çıkışın tatil dönemine denk gelmesi firmaya avantaj sağlayabilir. FX işlemciler 4-6-8 çekirdek ölçeklendirmesi ile piyasada olacak ve Intel'in Core serisi ile agresif bir rekabete girişecek. AMD'nin daha sonra çekirdek sayısını artıracağı konuşuluyor. 

Geçtiğimiz aylarda Zen ekibinin lideri olan Suzanne Palmer verdiği bir demeçte, AMD tarihinde ilk kez mühendislere tamamen bağımsız işlemci geliştirme imkanının verildiğini ve kendilerinin de Zen mimarisini sıfırdan tasarladıklarını açıklamıştı. AMD, yüksek performanslı çekirdek tasarımları geliştirirken, enerji tüketimini de minimum düzeyde tutmayı amaçlıyor. Yeni önbellek sistemi ise daha geniş bant genişliği sunuyor. 

AMD Zen mimarisi aynı saat hızlarında Excavator mimarisine göre çekirdek başına yüzde 40 daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca çoklu işlemler arasındaki veri paylaşımını ifade eden IPC değerleri de yüzde 40 oranında artırılan Zen, her yıl tek haneli artış sağlayabilen Intel işlemcilere karşı da önemli bir avantaj elde ediyor. PassMark veritabanı üzerinden yapılan hesaplamalara göre AMD Zen mimarisi Skylake tabanlı Core i7 6700 işlemcisi ile hemen hemen aynı performansı gösterecek. 

Zen FX işlemcileri AM4 soketi üzerinde yeni bir çipset ile geliyor. Bağlantı, depolama gibi konularda kendisini geliştiren çipsetin Intel çipsetleri ile aynı seviyeyi yakalayacağı tahmin ediliyor. FX işlemciler ayrıca donanım tabanlı gelişmiş güvenlik özellikleri de sunacak. 

AMD'nin Raven Ridge ismi altında toplayacağı Zen APU'ları için ise tarihler 2017 yılını işaret ediyor. Net bir tarih olmamakla birlikte sunuculara yönelik Zen işlemciler de aynı yıl piyasaya çıkacak. Bu bakımdan APU'lar yılın ikinci yarısına kayabilir. 
AMD Zen mimarili ilk işlemciler gelecek yıl sonunda
 

AMD'nin APU tarafındaki sürprizi ise HBM bellek olacak. Hali hazırda HBM bellekler Fiji tabanlı Radeon grafik kartı serisinde kullanılıyordu. Gelecek yıl da yine AMD'nin ekran kartlarında HBM bellek teknolojisine yer verilecek ancak ilk kez HBM teknolojisi bir APU'ya gelmiş olacak. APU'larda yer alan entegre grafik birimi HBM desteği ile birlikte yüksek performans değerlerine imza atabilecek. Böylece Zen tabanlı APU'lar pazarda büyük bir avantaj elde edecek. Gelen bilgiler bu APU'nun PS4 ve Xbox One kadar performanslı olacağı yönünde. 

Elbette tüm APU'larda HBM bellek kullanılması beklenmiyor. Muhtemelen AMD, üst seviyedeki A10 APU'sundan birinde nabız yoklama amaçlı HBM bellek kullanacak. İlgiye göre sonraki yıllarda HBM bellek kullanan APU sayısı artabilir. Henüz resmi bir açıklama olmadığı için işlemci modelleri ve net çıkış tarihleri konusunda bir bilgi yok. Tahmini verilere bakarsak gelecek yılın ortalarına doğru AMD'nin bir lansman yapması ihtimal dahilinde. 

Zen mimarisini kimin üreteceği ise merak konusu. Geçtiğimiz ay GlobalFoundries bir açıklama yaparak AMD'nin grafik ve işlemci tarafındaki üretimini üstlendiğini ve 14nm FinFET sürecini kullanacağı duyurmuştu. Bazı kaynaklar ise Zen APU'larının TSMC tarafından 16n FinFET+ geometrisi ile üretileceğini iddia ediyor. Şimdilik GlobalFoundries tarafı ağır basıyor ancak sonuçta üretim süreci hali hazırdaki en iyi teknolojileri kullanacak.  

http://wccftech.com/amd-zen-launch-q4-2016/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Eksi artı sisteminin değişmesi kötü olmuş
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zdniz 3 yıl
oooo öleme eşegim ölme hiç çıkarmasaydı hani bu yılın sonu veya 2016 başıydı milleti sallıyo resmen batıp gidiçek haberi yok demekki daha yapamamış işlemci falan herşey kagıt üzerinde
oooo öleme eşegim ölme hiç çıkarmasaydı hani bu yılın sonu veya 2016 başıydı milleti sallıyo resmen batıp gidiçek haberi yok demekki daha yapamamış işlemci fala...
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alcest 3 yıl
zahmet etmeyin ya
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V4LKyR 3 yıl
AMD hüsranlıktır.
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DH Misafiri 3 yıl
tim amca diyor ki : telefon varken bilgisayar almak için bir sebep yok
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Glorfindel1907 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tim amca diyor ki : telefon varken bilgisayar almak için bir sebep yok

Şöyle saçma sapan yorumlar yapanlara'da hayret ediyorum açıkcası bilgisayar ile telefon nasıl karşılaştırılır mümkün değil balon patlama olayını çok büyütüyorlar.
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freestyleminds 3 yıl
AMD yine F/P ürün marjında işlemcileri piyasaya sürerse çok satar(Dolar dünyada bu kadar yükselmişken) Lakin ben Intel ile aynı kalitede işlemci ürettim çok kar etmeliyim derse batar. Bence yine F/P odaklı olacaktır.
Şu anki tahminim 14 nm APU ile alt ve orta segment laptop piyasasını ele geçirecektir.
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C.CEMİL 3 yıl
peki bu sure icinde intel elini kolunu baglayip amd nin gelmesini mi bekleyecekmis ?
2017 kadar kim ole kim kala
intelin rakibinin olmamasi bizim icin kotu bir durum ama goruldugu kadariyla rakip olamiyor
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beetle26 3 yıl
Korkarım artık amd için herşey çok geç
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justbejust 3 yıl
Herhalde 8 çekirdek Zen, i7 6700 benzeri performans verecektir.
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ogzkrs 3 yıl
BOŞ..
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black_flood 3 yıl
kıyasıya rekabetlik bir durum yok zaten intel şuanda % 70' in üzerinde fark atıyor tüm modellere neredeyse rakibi yok piyasada. intelin yeni amiral gemisi ve mimarisi belli adam saf 10 çekirdeğe abanırken üst segmentte daha gerçek 8 çekirdek ürün yok amd cephesinde bir tek adam akıllı Phenomları vardı 6 çekirdekli zaten onlarında zar zor rakibi olmayı başaran fx serisinde 8320 ve üzeri var onlarda olmasa sırf çöp fx mimarisi. phenomları geliştirse şuan ki durumdan belki de 10 kat daha iyi olacaktı. zen yine giriş seviyesinde kalacak intel patlatınca çıtayı. % 170 performans artışı söz konusu olmadıkça amd hüsran. zaten yeni sürücülerinde HD gurubu vga desteğini keserek büyük hata yaptı. Nvidia halen 6200GT lere destek verirken o dönemde üretilen hd 3000 serisi kartların desteğini keseli neredeyse 4 sene oldu. Amd fiyatta iyi olabilir ama destekte hüsran Nvidia karşısında. dahada AMD vga almam hd desteği kalktığı için 2 gün sonra R serisinide bu şekilde çöp edecekler. halen HD 6870 vga ların yapamadığı hiç bir şey yok
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umut_baris 3 yıl black_flood
black_flood

kıyasıya rekabetlik bir durum yok zaten intel şuanda % 70' in üzerinde fark atıyor tüm modellere neredeyse rakibi yok piyasada. intelin yeni amiral gemisi ve mimarisi belli adam saf 10 çekirdeğe abanırken üst segmentte daha gerçek 8 çekirdek ürün yok amd cephesinde bir tek adam akıllı Phenomları vardı 6 çekirdekli zaten onlarında zar zor rakibi olmayı başaran fx serisinde 8320 ve üzeri var onlarda olmasa sırf çöp fx mimarisi. phenomları geliştirse şuan ki durumdan belki de 10 kat daha iyi olacaktı. zen yine giriş seviyesinde kalacak intel patlatınca çıtayı. % 170 performans artışı söz konusu olmadıkça amd hüsran. zaten yeni sürücülerinde HD gurubu vga desteğini keserek büyük hata yaptı. Nvidia halen 6200GT lere destek verirken o dönemde üretilen hd 3000 serisi kartların desteğini keseli neredeyse 4 sene oldu. Amd fiyatta iyi olabilir ama destekte hüsran Nvidia karşısında. dahada AMD vga almam hd desteği kalktığı için 2 gün sonra R serisinide bu şekilde çöp edecekler. halen HD 6870 vga ların yapamadığı hiç bir şey yok

Yüzde 70 mi? Oldu.
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Eksi artı sisteminin değişmesi kötü olmuş
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c36ab7c4 3 yıl
Şaka heralde.
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Nevfel 3 yıl
Gecikmemeleri lazımdı çok iyi bir fırsatı tepiyor Amd. Gerçi benim beklentim Intel Amd batmasın diye biraz yol verecek. Rekabet kurumuyla uğraşmamak için her zaman Amd ye ihtiyacı var çünki. Ama Amd de gecikerek işin cılkını çıkardı. Kaç sene oldu bir işlemci yok ortada e hadi artık Amd sistem kurmak istiyorum tekrar.
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