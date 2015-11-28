AMD Zen mimarili ilk işlemciler gelecek yıl sonunda





AMD'nin büyük önem verdiği ve üzerine adeta titrediği Zen işlemci mimarisi, gelecek yıl firmanın pazardaki en önemli silahı olacak. Uzun süredir üst seviye x86 işlemci segmentinden uzak kalan AMD, böylece muhteşem bir geri dönüş planlıyor ancak Zen mimarisi piyasaya beklenenden daha geç çıkıyor.





Elde edilen bilgilere göre Zen tabanlı FX işlemcileri barındıran Summit Ridge ailesi gelecek yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Normalde AMD'nin çok fazla gecikmemek adına yılın ortalarında Zen mimarisini sahneye çıkaracağı tahmin ediliyordu.





Bu dönem Intel'in 14nm üretim sürecindeki Kaby Lake işlemcileri ile çakışıyor. Bu bakımdan kıyasıya bir rekabet söz konusu olacak. Ayrıca çıkışın tatil dönemine denk gelmesi firmaya avantaj sağlayabilir. FX işlemciler 4-6-8 çekirdek ölçeklendirmesi ile piyasada olacak ve Intel'in Core serisi ile agresif bir rekabete girişecek. AMD'nin daha sonra çekirdek sayısını artıracağı konuşuluyor.





Geçtiğimiz aylarda Zen ekibinin lideri olan Suzanne Palmer verdiği bir demeçte, AMD tarihinde ilk kez mühendislere tamamen bağımsız işlemci geliştirme imkanının verildiğini ve kendilerinin de Zen mimarisini sıfırdan tasarladıklarını açıklamıştı. AMD, yüksek performanslı çekirdek tasarımları geliştirirken, enerji tüketimini de minimum düzeyde tutmayı amaçlıyor. Yeni önbellek sistemi ise daha geniş bant genişliği sunuyor.





AMD Zen mimarisi aynı saat hızlarında Excavator mimarisine göre çekirdek başına yüzde 40 daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca çoklu işlemler arasındaki veri paylaşımını ifade eden IPC değerleri de yüzde 40 oranında artırılan Zen, her yıl tek haneli artış sağlayabilen Intel işlemcilere karşı da önemli bir avantaj elde ediyor. PassMark veritabanı üzerinden yapılan hesaplamalara göre AMD Zen mimarisi Skylake tabanlı Core i7 6700 işlemcisi ile hemen hemen aynı performansı gösterecek.





Zen FX işlemcileri AM4 soketi üzerinde yeni bir çipset ile geliyor. Bağlantı, depolama gibi konularda kendisini geliştiren çipsetin Intel çipsetleri ile aynı seviyeyi yakalayacağı tahmin ediliyor. FX işlemciler ayrıca donanım tabanlı gelişmiş güvenlik özellikleri de sunacak.





AMD'nin Raven Ridge ismi altında toplayacağı Zen APU'ları için ise tarihler 2017 yılını işaret ediyor. Net bir tarih olmamakla birlikte sunuculara yönelik Zen işlemciler de aynı yıl piyasaya çıkacak. Bu bakımdan APU'lar yılın ikinci yarısına kayabilir.





AMD'nin APU tarafındaki sürprizi ise HBM bellek olacak. Hali hazırda HBM bellekler Fiji tabanlı Radeon grafik kartı serisinde kullanılıyordu. Gelecek yıl da yine AMD'nin ekran kartlarında HBM bellek teknolojisine yer verilecek ancak ilk kez HBM teknolojisi bir APU'ya gelmiş olacak. APU'larda yer alan entegre grafik birimi HBM desteği ile birlikte yüksek performans değerlerine imza atabilecek. Böylece Zen tabanlı APU'lar pazarda büyük bir avantaj elde edecek. Gelen bilgiler bu APU'nun PS4 ve Xbox One kadar performanslı olacağı yönünde.





Elbette tüm APU'larda HBM bellek kullanılması beklenmiyor. Muhtemelen AMD, üst seviyedeki A10 APU'sundan birinde nabız yoklama amaçlı HBM bellek kullanacak. İlgiye göre sonraki yıllarda HBM bellek kullanan APU sayısı artabilir. Henüz resmi bir açıklama olmadığı için işlemci modelleri ve net çıkış tarihleri konusunda bir bilgi yok. Tahmini verilere bakarsak gelecek yılın ortalarına doğru AMD'nin bir lansman yapması ihtimal dahilinde.





Zen mimarisini kimin üreteceği ise merak konusu. Geçtiğimiz ay GlobalFoundries bir açıklama yaparak AMD'nin grafik ve işlemci tarafındaki üretimini üstlendiğini ve 14nm FinFET sürecini kullanacağı duyurmuştu. Bazı kaynaklar ise Zen APU'larının TSMC tarafından 16n FinFET+ geometrisi ile üretileceğini iddia ediyor. Şimdilik GlobalFoundries tarafı ağır basıyor ancak sonuçta üretim süreci hali hazırdaki en iyi teknolojileri kullanacak.

http://wccftech.com/amd-zen-launch-q4-2016/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push