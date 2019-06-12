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AMD’den 749 dolarlık Ryzen 9 3950X, dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisi oldu

AMD'nin Ryzen 9 3950X işlemcisi, oyunculara yönelik ilk 16 çekirdekli işlemci gücünü sunacak. Intel'in alandaki en yakın rakibi, 8 çekirdekli mimariye sahip. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
6,1b
1
25
İşlemci
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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E3 2019 içerisinde, AMD oyun işlemcilerini 8 ya da 12 çekirdekten öteye taşıdı ve “en iyinin en iyisi” dediği birimi tanıttı. Dünyanın ilk 16 çekirdekli oyuncu işlemcisi Ryzen 9 3950X, Eylül’de satışa sunulacak ve fiyatı 749 dolar olacak. Intel’in 8 çekirdekli oyun işlemcisini sayılar bazında ikiye katlayan bu birim, CEO Dr. Lisa Su’ya göre AMD katalogundaki en yüksek turbo frekansına da sahip. Ryzen 9 3950X modeli, 4,7GHz’e ulaşabiliyor ve 72MB önbelleğe sahip. Birimin enerji tüketimi de 105 Watt seviyesinde.
AMD’nin mottosu hâline gelen Intel’i performans, değer ve verimlilikte geçme kombinasyonu, Zen 2 donanımında 105 watt ile çalışan işlemci şeklinde karşımıza çıkıyor. Dünyada tabii ki her şey oyun işlemcisi demek değil ve çekirdek sayısı da her zaman daha yüksek performans anlamına gelmiyor. Ryzen serisine dâhil olan bu son işlemci ile Intel üzerindeki baskı bir miktar daha arttı. Firmanın oyunculara yönelik sunduğu en iyi işlemci sadece 8 çekirdeğe sahip.


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Oguz_Cole 1 hf. en beğenilen
İntel'e kalsa şuan hala 4 çekirdek üst seviye işlemcileri piyasada görürdük belki 6 çekirdek duyururlardı 2020 için o da canları isterse.
2 Yanıt Yanıtla +32
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Chagotta 1 hf.
Artık marka logo mogo yok. Dolar, Euro almış "başını" gitmiş :)
Ben cebime bakarım Oguz_cole arkadaşımız doğru söylemiş.
Amd 6 ve 8 çekirdek gibi serilere öncü olmasaydı. Kazıkçı voyvoda intel ile
hyperthreading 4 çekirdek yalanına devam ederdik.
Artık marka logo mogo yok. Dolar, Euro almış "başını" gitmiş :)Ben cebime bakarım Oguz_cole arkadaşımız doğru söylemiş.Amd 6 ve 8 çekirdek gibi serile...
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Yanıtla +26
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Ryzen 1 hf. Oguz_Cole
amd fx ile batırdığı dönemlerde gıdım gıdım bile vermediler performansı, şimdi mimariyi güncelleyene kadar elindeki core mimarili waferları sonuna kadar zorluyorlar işte
amd fx ile batırdığı dönemlerde gıdım gıdım bile vermediler performansı, şimdi mimariyi güncelleyene kadar elindeki core mimarili waferları sonuna kadar zorluy...
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Yanıtla +12
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zx636 6 gün
Bu saatten sonra gidip intel'e para verip alan keriz'dir .konu tartışmaya kapalı
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Madnessisme 1 hf.
9900k yine geçer maalesef
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Adana Usülü kola 5 gün
Doğru İ9 9900k Geçer, Ama GeekBench'e Baktığında 3950x İ9 9980Xe'yi Geçiyor. (aynı hızlarda iki katı çekirdek ve kesin geçer)
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leocorte 1 hf.
Intel yapmıyor deyip eleştiriyorsunuz ama adamlar daha düşük NM'ye geçemedi. Uygun fiyatlı çoklu çekirdek sunacak teknolojileri yok demek ki yoksa neden pazarını rakibine kapatırsın. AMD son 3 yılda hızla yükseldi ki artık yapması gerekiyordu, Intel'e sonunda dişli bir rakip çıktı diye sevinmek gerekir. Sonuçta hangisi iyi performans ve fiyat sunuyorsa o alınır resime baktığımızda da şu anda bunu AMD karşılıyor, tartışmasız.
Ekran kartındaki rakibi de oldukça güçlü onlarıda geçerse bu sefer başka bir tekel oluşmuş olacak. Rekabet şart rekabet güzeldir. 👍🏼
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kraix 1 hf.
Aynen böyle devam. AMD
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DH Misafiri 1 hf.
Çalışma rekansları arasındaki farktan arındırıldığında AMD'nin tek çekirdek performansı yine de daha iyi görünüyor. Çok çekirdek performansındaki azalma ise garip doğrusu.
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bluedevil866 1 hf.
750 euro nedir lo ...
abi bunlar uctu artik. onceden 1 maasa son model islemcili ekran kartli pc alinabiliyordu ... bugun babayi alirsin.
zamaninda p3 800mhz islemcili 60 gb hdd 128 mb sd ram li pcyi 1299 dolara almistim. en son teknoloji idi.
bugun o tarzda bir pcyi 1 maasa babayi alirsin. almanyada artik asgari ucret 1600 euro. en son baba islemcili bir pc toplamak artik 2000 eurodan asagiya gelmiyor.
750 euro islemci
300 euro ana kart
100 euro psu
100 euro hdd + 100 euro ssd ´200 euro
kasa 100 euro
monitor 200 euro
ram 150 euro
ekran karti 400 euro
2000 euroyu bile geciyor...
neyin kafasi bu lo.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gtx295 1 hf. bluedevil866
750 euro luk cpu ya nasil ihtiyaciniz var? Render mi aliyorsunuz sayet sadece oyun için konusuyor iseniz 750 euro luk cpu almaniza gerek yok.. 300 euro anakart ne yahu 100-150 euro yeter bile 100 euro hdd ne oyle? Kasa oyle 100 eurouk gerek varmi? Hersey en iyisi olacak sa ohooo fiyat tabi artar oyun için 8/16 cpu lar yeterli iken paran yoksa 16/32 ye ihtiyacin neden olsun? Bu is ten ekmek yemiyor isen gunde bir kac saat lik oyun için en iyisini almak Para israfi çünki her zaman daha iyisi cikiyor burada marka fanatikligi yerine en uygun ve en iyi olan ürünler tercih etmekte fayda var
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ssbrutality 1 hf.
Zamanına göre Fx de gayette güzel iş çıkarmışlardı, tam aksine batırmamışlardı.
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Gt95 1 hf.
6 yıllık işlemci intel soket 2011 var birde alabilsek bunları
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TIGERSHARK 1 hf.
Arkadaşlar bu AMD için bir zamanlar Hem işlemci,Hem Ram Hemde Ekran kartının tek bir modülde olacağı işlemciler çıkartacağı söyleniyordu ne oldu o iş ?
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qoqoCAN 1 hf.
lisa hanım nereden geliyor bu değirmenin suyu?
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