AMD’den 749 dolarlık Ryzen 9 3950X, dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisi oldu

E3 2019 içerisinde, AMD oyun işlemcilerini 8 ya da 12 çekirdekten öteye taşıdı ve “en iyinin en iyisi” dediği birimi tanıttı. Dünyanın ilk 16 çekirdekli oyuncu işlemcisi Ryzen 9 3950X, Eylül’de satışa sunulacak ve fiyatı 749 dolar olacak. Intel’in 8 çekirdekli oyun işlemcisini sayılar bazında ikiye katlayan bu birim, CEO Dr. Lisa Su’ya göre AMD katalogundaki en yüksek turbo frekansına da sahip. Ryzen 9 3950X modeli, 4,7GHz’e ulaşabiliyor ve 72MB önbelleğe sahip. Birimin enerji tüketimi de 105 Watt seviyesinde.

AMD’nin mottosu hâline gelen Intel’i performans, değer ve verimlilikte geçme kombinasyonu, Zen 2 donanımında 105 watt ile çalışan işlemci şeklinde karşımıza çıkıyor. Dünyada tabii ki her şey oyun işlemcisi demek değil ve çekirdek sayısı da her zaman daha yüksek performans anlamına gelmiyor. Ryzen serisine dâhil olan bu son işlemci ile Intel üzerindeki baskı bir miktar daha arttı. Firmanın oyunculara yönelik sunduğu en iyi işlemci sadece 8 çekirdeğe sahip.