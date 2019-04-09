AMD’den Intel’e bir transfer daha

Intel adeta AMD’den yönetici transfer etmeye doymuyor. Raja Khoduri, Chris Hook gibi ünlü isimlerin ardından Radeon grubunda dijital pazarlama sorumlusu olarak görev yapan Heather Lennon da Intel’e transfer oldu.

Heather Lennon kimdir?

Raja Khoduri’nin Radeon Teknolojileri grubunu Intel çatısı altında toplamaya çalıştığı yorumları yapılan yeni transfer Heather Lennon, görev değişikliğini Twitter hesabından duyurdu.

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Heather Lennon dijital pazarlama konusunda oldukça tecrübeli bir isim. Yaklaşık 10 yıldır Radeon grubunun pazarlama görevini yürüten Lennon, teknoloji forumları ve DIY topluluklarına yönelik kampanyaların beyni durumundaydı. 2014 yılında Yılın Kampanyası yarışmasında ödül alan Lennon ayrıca farklı etkinliklerde 39 ödül daha almıştı.

Heather Lennon yeni firmasında Grafik Ürünlerinin Dijital Pazarlaması bölümünde kıdemli yönetici olarak görev yapacak. Bölümün liderliğini eski Nvidia yöneticisi Mark Taylor yapıyor. Ayrıca Chris Hook ve Tom Peterson da yine bu bölümde.

Raja Khoduri’nin işi şansa bırakmak istemediği ve atılması gereken tüm adımları attığı ifade ediliyor. Xe isimlendirmesini alacak olan yeni ekran kartı sadece oyunculara değil sunuculara ve yapay zekâ sistemlerine yönelik de olacak. Khoduri’nin yeni grafik mimarisindeki bazı özellikleri Ice Lake işlemciler ile gelecek Gen11 entegre grafiklerde kullanacağı belirtiliyor.