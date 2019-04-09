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AMD’den Intel’e bir transfer daha

AMD’nin Radeon Teknolojileri grubunu adeta boşaltan Intel yeni bir transfer daha yapıyor. Raja Khoduri’nin çalışma arkadaşlarından Heather Lennon da Intel’e katıldı.
1 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel adeta AMD’den yönetici transfer etmeye doymuyor. Raja Khoduri, Chris Hook gibi ünlü isimlerin ardından Radeon grubunda dijital pazarlama sorumlusu olarak görev yapan Heather Lennon da Intel’e transfer oldu.

Heather Lennon kimdir?

Raja Khoduri’nin Radeon Teknolojileri grubunu Intel çatısı altında toplamaya çalıştığı yorumları yapılan yeni transfer Heather Lennon, görev değişikliğini Twitter hesabından duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor"

Heather Lennon dijital pazarlama konusunda oldukça tecrübeli bir isim. Yaklaşık 10 yıldır Radeon grubunun pazarlama görevini yürüten Lennon, teknoloji forumları ve DIY topluluklarına yönelik kampanyaların beyni durumundaydı. 2014 yılında Yılın Kampanyası yarışmasında ödül alan Lennon ayrıca farklı etkinliklerde 39 ödül daha almıştı.

Heather Lennon yeni firmasında Grafik Ürünlerinin Dijital Pazarlaması bölümünde kıdemli yönetici olarak görev yapacak. Bölümün liderliğini eski Nvidia yöneticisi Mark Taylor yapıyor. Ayrıca Chris Hook ve Tom Peterson da yine bu bölümde.

Raja Khoduri’nin işi şansa bırakmak istemediği ve atılması gereken tüm adımları attığı ifade ediliyor. Xe isimlendirmesini alacak olan yeni ekran kartı sadece oyunculara değil sunuculara ve yapay zekâ sistemlerine yönelik de olacak. Khoduri’nin yeni grafik mimarisindeki bazı özellikleri Ice Lake işlemciler ile gelecek Gen11 entegre grafiklerde kullanacağı belirtiliyor.

 

https://www.techpowerup.com/254460/intel-soaks-up-heather-lennon-amd-rtg-digital-marketing-head Yorum Yaz
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smart1978 1 ay en beğenilen
Intel in pazarlamaciya degil AMD in bas muhendislerine muhtac :)
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Bromton 1 ay
pazarlama gibi alanlarda yönetici transferi şirketleri çok etkilemez
bu tip pozisyonlar kolay doldurulur
ana mühendislik kadrolarından, tasarım ekibinin kilit isimlerinden olmadıkça etkisi pek olmaz
pazarlama gibi alanlarda yönetici transferi şirketleri çok etkilemezbu tip pozisyonlar kolay doldurulurana mühendislik kadrolarından, tasarım ekibinin...
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WinterSoldier10 1 ay
GPU konusunda AMD yi batırdılar, sıra Intel de.
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fullflavor1977 1 ay
Bu Raja tam pazarlama fenomeni oldu.bi şey başarmadan efsane isim oldu.ama ortada başarılı bir ürünü yok.
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SEO-Uzmanı 1 ay
mühendislik kısmı önemli ! gerisi gereksiz
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forvet09 1 ay
Birşeyi pazarlayamiyordu zaten. İyi olmuş.
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Bromton 1 ay
pazarlama gibi alanlarda yönetici transferi şirketleri çok etkilemez
bu tip pozisyonlar kolay doldurulur
ana mühendislik kadrolarından, tasarım ekibinin kilit isimlerinden olmadıkça etkisi pek olmaz
Yanıtla +11
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smart1978 1 ay en beğenilen
Intel in pazarlamaciya degil AMD in bas muhendislerine muhtac :)
Yanıtla +14
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WinterSoldier10 1 ay
GPU konusunda AMD yi batırdılar, sıra Intel de.
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