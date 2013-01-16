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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, eski yöneticilerinin 100 bin dökümanı NVIDIA'ya kaçırdığını iddia ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD ile NVIDIA arasında yıllardır devam eden ekran kartı rekabeti, AMD'nin şikayetiyle yeni bir boyuta geçmiş durumda.

ABD Massachusetts bölge mahkemesine başvuru yapan AMD, başkan yardımcılarından Bob Feldstein ve yöneticilerden Manoo Desai ve Nicolas Kociuk'un NVIDIA'ya transfer olmadan 6 ay kadar önce, harici disklerine 100 000 önemli dökümanı kaydettiği ve beraberinde götürdüğünü iddia ediyor.

AMD ayrıca NVIDIA'ya giden diğer bir yönetici Richard Hagen ve Feldstein hakkında da yönetmelik kurallarını çiğneyerek, çalışanları Manoo Desai ve Nicolas Kociuk'u NVIDIA'ya transfer etmek için ikna çalışmaları yaptığını da iddia etti. 

Feldstein'ın yeni nesil Xbox, Playstation ve Wii U modellerinde AMD çözümlerinin kullanılması konusunda firma temsilcileriyle görüşmeler yapmasının ardından NVIDIA'ya transfer olduğu belirtiliyor. Buradaki görevi de şimdiki ve gelecekteki muhtemel teknoloji lisanslama projelerinde çalışmak şeklinde tanımlanmıştı.

AMD, bu kişilerin bilgisayarlarını adli konuda analiz ettirdiklerini ve çok önemli ve gizli ticari sırların harici disklere aktarıldığını tespit ettiklerini savunuyor. Bu sırlar arasında önemli müşterilerle iki lisans anlaşması ve firmanın lisanslama stratejisi ile ilgili belgeler olduğunu belirtiyor. AMD bu belgelerin kullanıldığı veya açıklandığı takdirde adil olmayan bir avantaj sağlayacağını da iddiasına ekliyor.

AMD, bölge mahkemesinden bahse konu dökümanların geri alınması için ihtiyati tedbir kararı alınmasını istedi. Ayrıca firma bu 4 kişi hakkında da bahse konu belgeleri kullanmaması veya açığa çıkarmaması için de kısıtlama kararı almış durumda. Dava duruşmasına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. 

http://www.theverge.com/2013/1/16/3881826/amd-accuses-bob-feldstein-of-stealing-documents-nvidia Yorum Yaz
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turbo-powwer 6 yıl en beğenilen NewsTR
tr123456
gmfaruk

tr123456

blackdreams

dark side nvidia. nvidia'ya olan sempatim arttı...


Ne sempatisi bu amdden cal kendin üretim yap ndvia bu sefer yandı kurtulamaz


inşallah milyar dolarlarca tazminat öderler


Öyle görünüyor ndiva Elveda sattığını pahali kartlwr


Beyler yas kac sorabilir miyim ?
tr123456gmfaruktr123456blackdreamsdark side nvidia. n...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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grafman09 6 yıl
Yazıyı okuyun, sonra yorum yapın, komik oluyorsunuz, :) bir şahıs bilgi kaçırmakla suçlanıyor..
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LightningRaven 6 yıl
AMD Al


Doğrudur yanlıştır bizi ilgilendirmez bir paramızı verir malımızı alırız
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DH Misafiri 6 yıl
Ergenmisiniz nesiniz, yaşınız ufak ailenizin parası size intel-nvidia almaya yetmiyor, amd ile idare ediyor olabilirsiniz ama ulaşamadıklarınıza da bu kadar bok atmaya çalışmayın. amd'den önce ati zamanında da nvidia öndeydi bir anda mı öne geçti sanıyorsunuz ? driver, gpu, güç tüketim problemleri yıllardır devam ediyor ati'larda. amd f/p açısından iyi ürünler üretiyor o kadar. hiçbir zaman bir intel gibi rakiplerinden çok üstün ürünler üretemedi.
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Normandia_06 6 yıl
Klasik taktik birkaç yöneticiyi işten çıkarmak için suçlama yapıyorlar yüklü tazminat vermemek için mahkeme kapısında alıyorlar soluğu :) iki firmada aynıdır zaten her sene toplantı yapar harita belirlenir o çizgiden gidilir :) yarın Nvidia bir kaç kişiyi işten atar olay kapanır böylece amaca ulaşılır :)
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DH Misafiri 6 yıl
Zaten NVIDIA Bir dönem AMD'de çalışmış olan Tayvan kökenli Jen Hsun Huang tarafından 1993'te kurulmuş.
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Armin van Buuren* 6 yıl
tr123456
blackdreams dark side nvidia. nvidiaya olan sempatim arttı...
Ne sempatisi bu amdden cal kendin üretim yap ndvia bu sefer yandı kurtulamaz

Daha ne çaldığını bile anlamamışsın...
1 Yanıt Yanıtla +2
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NewsTR 6 yıl Armin van Buuren*
Lee Van Cleef

tr123456

blackdreams dark side nvidia. nvidiaya olan sempatim arttı...
Ne sempatisi bu amdden cal kendin üretim yap ndvia bu sefer yandı kurtulamaz


Daha ne çaldığını bile anlamamışsın...

Nemi calmis Amd nin tüm hareketlerini biliyorlar
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V4LKyR 6 yıl
AMD patlar yakında. Yazık ama üzülüyorum ya. :\ Hey gidi AMD, bir zamanların en büyük IC üreticisiydi, elinde ne patentler var. Instruction setler falan... Teknolojiye çok büyük katkıları var AMD'nin. Advanced Micro Devices da derler.
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r.giggs11 6 yıl ekrem71
ekrem71









AMD ile NVIDIA arasında yıllardır devam eden ekran kartı rekabeti, AMD'nin şikayetiyle yeni bir boyuta geçmiş durumda.



ABD Massachusetts bölge mahkemesine başvuru yapan AMD, başkan yardımcılarından Bob Feldstein ve yöneticilerden Manoo Desai ve Nicolas Kociuk'un NVIDIA'ya transfer olmadan 6 ay kadar önce, harici disklerine 100 000 önemli dökümanı kaydettiği ve beraberinde götürdüğünü iddia ediyor.



AMD ayrıca NVIDIA'ya giden diğer bir yönetici Richard Hagen ve Feldstein hakkında da yönetmelik kurallarını çiğneyerek, çalışanları Manoo Desai ve Nicolas Kociuk'u NVIDIA'ya transfer etmek için ikna çalışmaları yaptığını da iddia etti. 



Feldstein'ın yeni nesil Xbox, Playstation ve Wii U modellerinde AMD çözümlerinin kullanılması konusunda firma temsilcileriyle görüşmeler yapmasının ardından NVIDIA'ya transfer olduğu belirtiliyor. Buradaki görevi de şimdiki ve gelecekteki muhtemel teknoloji lisanslama projelerinde çalışmak şeklinde tanımlanmıştı.



AMD, bu kişilerin bilgisayarlarını adli konuda analiz ettirdiklerini ve çok önemli ve gizli ticari sırların harici disklere aktarıldığını tespit ettiklerini savunuyor. Bu sırlar arasında önemli müşterilerle iki lisans anlaşması ve firmanın lisanslama stratejisi ile ilgili belgeler olduğunu belirtiyor. AMD bu belgelerin kullanıldığı veya açıklandığı takdirde adil olmayan bir avantaj sağlayacağını da iddiasına ekliyor.



AMD, bölge mahkemesinden bahse konu dökümanların geri alınması için ihtiyati tedbir kararı alınmasını istedi. Ayrıca firma bu 4 kişi hakkında da bahse konu belgeleri kullanmaması veya açığa çıkarmaması için de kısıtlama kararı almış durumda. Dava duruşmasına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. 

 



Çakalll



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OmC43 6 yıl
Nvidia cezasini ceker insallah belki bunlar olmasaydi amd önde olabilirdi. (Tabi böyle bisi gerçekten varsa ve var gibi görünüyor.)
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H.E.B Sup 6 yıl
Entrikalı firma oldun be amd.Çalışanların gizli sırları kaçırıyor.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Pembe Dizi gibi oldu AMD . Bakalım İnşallah bu olaylar 8xxx serisine yansımaz.
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