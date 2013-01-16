AMD, eski yöneticilerinin 100 bin dökümanı NVIDIA'ya kaçırdığını iddia ediyor





AMD ile NVIDIA arasında yıllardır devam eden ekran kartı rekabeti, AMD'nin şikayetiyle yeni bir boyuta geçmiş durumda.





ABD Massachusetts bölge mahkemesine başvuru yapan AMD, başkan yardımcılarından Bob Feldstein ve yöneticilerden Manoo Desai ve Nicolas Kociuk'un NVIDIA'ya transfer olmadan 6 ay kadar önce, harici disklerine 100 000 önemli dökümanı kaydettiği ve beraberinde götürdüğünü iddia ediyor.





AMD ayrıca NVIDIA'ya giden diğer bir yönetici Richard Hagen ve Feldstein hakkında da yönetmelik kurallarını çiğneyerek, çalışanları Manoo Desai ve Nicolas Kociuk'u NVIDIA'ya transfer etmek için ikna çalışmaları yaptığını da iddia etti.





Feldstein'ın yeni nesil Xbox, Playstation ve Wii U modellerinde AMD çözümlerinin kullanılması konusunda firma temsilcileriyle görüşmeler yapmasının ardından NVIDIA'ya transfer olduğu belirtiliyor. Buradaki görevi de şimdiki ve gelecekteki muhtemel teknoloji lisanslama projelerinde çalışmak şeklinde tanımlanmıştı.





AMD, bu kişilerin bilgisayarlarını adli konuda analiz ettirdiklerini ve çok önemli ve gizli ticari sırların harici disklere aktarıldığını tespit ettiklerini savunuyor. Bu sırlar arasında önemli müşterilerle iki lisans anlaşması ve firmanın lisanslama stratejisi ile ilgili belgeler olduğunu belirtiyor. AMD bu belgelerin kullanıldığı veya açıklandığı takdirde adil olmayan bir avantaj sağlayacağını da iddiasına ekliyor.





AMD, bölge mahkemesinden bahse konu dökümanların geri alınması için ihtiyati tedbir kararı alınmasını istedi. Ayrıca firma bu 4 kişi hakkında da bahse konu belgeleri kullanmaması veya açığa çıkarmaması için de kısıtlama kararı almış durumda. Dava duruşmasına ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

http://www.theverge.com/2013/1/16/3881826/amd-accuses-bob-feldstein-of-stealing-documents-nvidia