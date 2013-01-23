AMD son çeyrekte 1.16 milyar dolar gelir elde etti ancak düşüş sürüyor





Yeni nesil APU'larıyla bu yıl pazar payını büyütmeyi ve mali olarak çıkışa geçmeyi amaçlayan ve iki önemli mühendisi de kadrosuna katan AMD, bununla birlikte geçen yıl son çeyrekte de düşüşüne devam etti.





Firmanın açıkladığı son rakamlara göre geçen yıl son çeyrekte elde edilen gelir 1.16 milyar dolar olarak gerçekleşti ve önceki yıl aynı döneme göre yüzde 32, önceki çeyreğe göre yüzde 9 düşüş yaşandı. Faaliyet zararı 422 milyon dolar olarak ölçülürken, net zarar 473 milyon dolar oldu. Hisse başına kayıp ise 0.63$ şeklinde gerçekleşti.





Yıl geneline bakıldığında ise yıllık bazda yüzde 17 düşüşle 5.42 milyar dolar gelir göze çarpıyor. Yıl genelinde faaliyet zararı 1.06 milyar dolar olurken, net zarar 1.18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kayıp ise 1.6$ oldu.





Yeni hamlelerle AMD bu yıl toparlanmayı beklese de ilk çeyrek için yüzde 9 oranında bir düşüş daha öngörülüyor.

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