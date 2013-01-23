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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD son çeyrekte 1.16 milyar dolar gelir elde etti ancak düşüş sürüyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD son çeyrekte 1.16 milyar dolar gelir elde etti ancak düşüş sürüyor

Yeni nesil APU'larıyla bu yıl pazar payını büyütmeyi ve mali olarak çıkışa geçmeyi amaçlayan ve iki önemli mühendisi de kadrosuna katan AMD, bununla birlikte geçen yıl son çeyrekte de düşüşüne devam etti.

Firmanın açıkladığı son rakamlara göre geçen yıl son çeyrekte elde edilen gelir 1.16 milyar dolar olarak gerçekleşti ve önceki yıl aynı döneme göre yüzde 32, önceki çeyreğe göre yüzde 9 düşüş yaşandı. Faaliyet zararı 422 milyon dolar olarak ölçülürken, net zarar 473 milyon dolar oldu. Hisse başına kayıp ise 0.63$ şeklinde gerçekleşti.

Yıl geneline bakıldığında ise yıllık bazda yüzde 17 düşüşle 5.42 milyar dolar gelir göze çarpıyor. Yıl genelinde faaliyet zararı 1.06 milyar dolar olurken, net zarar 1.18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kayıp ise 1.6$ oldu. 

Yeni hamlelerle AMD bu yıl toparlanmayı beklese de ilk çeyrek için yüzde 9 oranında bir düşüş daha öngörülüyor. 

http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTY4NzE3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1 Yorum Yaz
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@lexiS 6 yıl en beğenilen
İntel fanı olan seven güvenen destekleyenleri anlıyorum. Anlamadığım şey Amd'ye karşı aldıkları tavır. Rekabet her daim biz son kullanıcılara yarar. Bu durum gün gibi açık ve ortada iken hala batsın beter olsun manasına çıkan söylemlerde bulunmak çok büyük gaflet.

İntel iyidir güzeldir kalitedir eyvallah ama pahalıdır. Rekabet olursa kalite daha ucuzu temin edilir. Artık bunu öğrenin.
İntel fanı olan seven güvenen destekleyenleri anlıyorum. Anlamadığım şey Amd'ye karşı aldıkları tavır. Rekabet her daim biz son kullanıcılara yarar. Bu durum g...
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EXcom_Zkko 6 yıl
Valla beyler fanboy'ları bir kenara ayıralım; AMD'yi sürekli kötülerden bundan acayip şekilde zevk alan insanlar görüyorum forumda. Adamın hoşuna gidiyor resmen AMD'yi kötülemek. Diğer yandan, Nvidia yahut Intel konularında gelen en ufak eleştiriye bile sanki ailesinden birisine küfür etmiş gibi savunmaya, bastırmaya çalışan da var. Ne acayip milletiz yahu.

AMD bildiğimiz AMD. Bulldozer faciasından sonra bile düşüşün böyle az olması çok da kötü gibi gelmiyor bana. APU'lar ve VGA'lar sayesinde ağır aksak ilerliyor. Yalnız AMD mobil GPU bölümünü Qualcomm'a satarak hayatının hatasını yapmıştır, bu da bir gerçek.
Valla beyler fanboy'ları bir kenara ayıralım; AMD'yi sürekli kötülerden bundan acayip şekilde zevk alan insanlar görüyorum forumda. Adamın hoşuna gidiyor resme...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Applejack 6 yıl
store.steampowered.com/...

şurası da piyasa hakkında biraz bilgi verebilir.
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CoreXXX 6 yıl
cpu ya 200 dolar verip 40 dolarlık anakart 10 dolarlık psu oem bilinmeyen ram alıp işlemciye suç bulan zihniyet sadece bizim ülkemizde var sanırım. arkadaşlar makinanız sorunlu ise bunun işlemci ile hiç alakası olmaz işlemci dadece hızı belirler. sadece ısınırsa kilitlenir. bunun dışındai mavi ekranlarınız hata raprorlarınızı başka donanımlarda arayın.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Eskiden guzel yorumlar gorurduk , bilgili insanlardan birseyler kapardik arada. Simdi firmalari annesi babasi gibi savunanlar sagolsun tartismadan baska birsey yok.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Fanboy değilim . İşlemcide İntel , ekran kartında AMD derim ve kesinlikle şaşmam .
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Doanc4n 6 yıl
Ne zaman intel-amd, nvidia-ati, apple-samsung fan savaşı görsem; Cem Yılmaz'ın "Biz business tık biz de mi öldük?" espirisi geliyor aklıma. Sizin kullandığınız marka ürünü yapan firma tekel olursa, siz onu savundunuz yada hep onu kullandınız diye size ucuza vermicek? Yoksa veriyorda ben mi bilmiyorum?
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M@U 6 yıl
Bazılarının bugün neden gergin oldukları şimdi anlaşıldı, AMD'nin 2012 bilançosu haber yapılmış.


Ama merak etmeyin fanatik dostlar, zarar beklenenden düşük çıktığı için AMD'nin hisseleri yükselmiş, hadi gene iyisiniz.
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kingarthasilker 6 yıl
kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş bende bir intel nvidia sistem toplamak isterdim ama param yoktu gittim full amd sistem dizdim amd neden zarar ediyo üst seviye pazarı ellerinde değil pahalı işlemci satamıyor intelinde orta seviye işlemcileri var e burdandada kesintiye uruyo amdnin i7 serisiyle bbaş edicek işlemci lazımki intelin satışlarını baltalasın yoksa intel onun orta seviyede satışlarını baltalayacak üst seviyede intel zaten tekel orda bir arkadaş haswellde intelin işlemcisi içindeki gpusu gtx 650m ayarında olacak demiş o zaman amdnin notebook platformunda hiç şansı kalmaz tabi bu yeni nesil apulara bağlı vel hasıl amdnin gelir düşüklüğünün sebebi rekabette her kesime ve platforma işlemci sunamamasıdır
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EXcom_Zkko 6 yıl
Valla beyler fanboy'ları bir kenara ayıralım; AMD'yi sürekli kötülerden bundan acayip şekilde zevk alan insanlar görüyorum forumda. Adamın hoşuna gidiyor resmen AMD'yi kötülemek. Diğer yandan, Nvidia yahut Intel konularında gelen en ufak eleştiriye bile sanki ailesinden birisine küfür etmiş gibi savunmaya, bastırmaya çalışan da var. Ne acayip milletiz yahu.

AMD bildiğimiz AMD. Bulldozer faciasından sonra bile düşüşün böyle az olması çok da kötü gibi gelmiyor bana. APU'lar ve VGA'lar sayesinde ağır aksak ilerliyor. Yalnız AMD mobil GPU bölümünü Qualcomm'a satarak hayatının hatasını yapmıştır, bu da bir gerçek.
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bocekgrafik 6 yıl
Haberi okuduktan sonra mesajlara bakayım dedim. Yine tartışma görünce vazgeçtim.
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Applejack 6 yıl
Haydi AMD.. Haydi AMD..
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Deyneksiz 6 yıl
Ne firmaymış arkadaş her yıl ya milyon yada milyar dolar kayıplarla kapatıyo ve hala dimdik ayakta takdir etmek lazım !!!
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Hani Nerde O Mübarek ? 6 yıl
server işlemcileri satıyor amd onu unutmayın titanda kullanıyor bu işlemciler
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cagataykoroglu 6 yıl
Adamlar iki tane mühendis aldı olay yaptınız. Gidenleri yazsanız o iki mühendis arada görünmez bile.

Tablo hiç iyi görünmüyor. Senede 1 milyar zarar edecek kadar büyük bir şirket değil. Hisse başına düşüş yine çok fazla. Bu yatırımcıları korkutup yatırım almasını güçleştiriyordur. Nasıl toparlayacaklar merak ediyorum.

Düzgün bir şirkete satılsa iyi olacak. Pc satışları düşüyor ve AMD nin mobilde hiç söz hakkı yok.
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