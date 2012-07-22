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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, yılın ikinci çeyreğinde 37 milyon dolar net gelir açıkladı

6 yıl
2,8b
1
52
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil APU'ları ile Intel'in Ultrabook konseptine cevap vermeyi planlayan AMD, bununla birlikte mali açıdan durgun bir dönem geçiriyor.

2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle 1.41 milyar dolar gelir elde eden AMD, geçen yıl aynı dönemde 1.59 milyar dolar, önceki çeyrekte 1.57 milyar dolar gelir elde etmişti. 

Bu çeyrekteki net gelir 37 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönem 61 milyon dolar, önceki çeyrek ise 92 milyon dolar net gelir elde edilmişti. Geçen çeyrekte bazı değer kayıpları nedeniyle AMD 590 milyon dolar gelir kaybına uğramıştı. Sonrasında az da olsa kar elde edilmesi firma için teselli oldu.

AMD, gelirlerinin azalmasına Llano APU'larının satışının düşmesini gerekçe göstererek, üçüncü çeyrekte Trinity APU'larının satış başarısıyla gelirlerini artırmayı bekliyor.

http://www.theverge.com/2012/7/19/3170455/amd-q2-results-are-in-net-income-down-to-37m-revenue-down-11-percent Yorum Yaz
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Steve Paul Jobs 6 yıl en beğenilen MeGaDave06
MeGaDave06

FX next ile başarı yakalarsa gene artar. Bütün herkes fx'ler çıktığında işlemcilere el atsın derlerdi ama amd işlemcide çok başarılı ekran kartında yalan malesef. O driverlardan millet neler çekiyor tahmin edemiyorum.

tam tersi şekilde düşünüyorum
MeGaDave06FX next ile başarı yakalarsa gene artar. Bütün herkes fx'ler çıktığında işlemcilere el atsın derlerdi amaamd işlemcide ç...
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
AMD zor günlerden nasıl çıkacak bilmiyorum ama Trinity APU'larının amd'nin çalıştıgını göstermekte + olarak birde incelemesi gelseydi bekliyoruz yani...
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OverClocK1ng 6 yıl
Ya fiyatları gerçekten halen çok uygun. Ama enerji tüketimi beni bile bitiriyor. AMD yi severim. Ucuza 4 çekirdekli işlemci kullanıyorum şu an. Ama gel gelelim yeni işlemci alacak olsam 8120 nin fiyatından daha pahalı olmasına rağmen 2500K alırım. 8120 yi overclockla sonuna kadar daya, yine bir 2500K bile etmiyor. Hadi onu geçtim. 2500K dan da hayli hayli hızlı olan 3570K işlemcisi 8120 nin Bırakın overclocklu halini, normal halinden bile çok çok daha az güç tüketiyor. Benim bilgisayarım 24 saat açık. Benim için işlemciye vereceğim fazladan 50-100 lira sonradan sürekli olarak ödeyeceğim elektrik parasının yanında önemsiz kalıyor. Üstelik de alacağım performans ta cabası.
100 Dolara kadar işlemcilerde AMD iyi. Ama yüksek modellerde AMD daha çok güç tüketip daha az performans veriyor...
Ya fiyatları gerçekten halen çok uygun. Ama enerji tüketimi beni bile bitiriyor. AMD yi severim. Ucuza 4 çekirdekli işlemci kullanıyorum şu an. Ama gel gelelim ...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
aceleciburak
der_Kaiser Benim gibi oyun odaklı bilgisayar kullanmayan kişiler için APUlar biçilmiş kaftan. Oyun oynamıyorsanız ekran kartına fazladan para vermek mantıksız.Boşta güç tüketimi ve GPGPU işlem yetenekleri ağzımın suyunu akıtıyor resmen. Eski onboard GPUlu sistemimi A85X chipsetli anakartlar ve APUlar çıkınca hiç beklemeden güncelleyeceğim. Eğer AMD Fusion sistemlerini güzel bir tanıtımla pazarlarsa bence genel amaçlı sistem toplayanların gönlünde taht kurabilir. Ve eskiden bildiğimiz geriye uyumluluk geleneğini Steamroller APUlarını FM2 soketli anakartlara uygun olarak çıkarır ve yine bize AMD tarafında seçim yaptığımız için teşekkür etme şansı verir.
A85X yanında birde Bolton D4 chipseti çıktı daha doğrusu 28 nm Richland 3. Nesil APU için FM2+ soket tipi çıktı teorik olarak A85X Richland APUları destekliyor diye söyleniyor ama hiçbirşey netleşmiş değil ayrıca Trinity APUlar Mobilde çok sağlam iş yapmış olacaklar ama Desktop tarafında ise ömürü görece kısa olacaktır... Ekimde çıkarsa TR ye gelmesi Kasımı bulur AMD nin takvimine göre Soket FM2+ lı Bolton D4 2013 ilk çeyrek gibi 28 nm Richland APU ise Bahar 2013 te çıkması planlanıyor ki intel in Haswell i duyuracağı zamanlarda rakip olmayı hedefliyor ki bu sefer gerçekten olacak gibi... kısacası APU düşünenler için bu FM2+ soketin netleşmesini beklemelerini tavsiye ederim gerçi bir çok üretici A85X chipsetlerini kuvvetle muhtemel FM2+ destekli çıkarabilir diye düşünüyorum... açıkçası bende Ekimde çıktığı gibi MSI A85XA-G65 + A10 5800K düşünüyordum ama FM2+ ı duyduktan sonra Anakarta önem verip FM2+ destekli bir ürün bulup işlemci noktasında çift çekirdek A6 5400K almaya karar kıldım... FM2+ ile ilgili haber fudzilla.com/...

fm1 serisi hiç bir şekilde yeterli bulmadım
ama fm2 serisi kabul edilebilinirin biraz üzerinde :)
dahili gpu açısından orta seviye kartın üzerinde olmayacak !
şu an fm2 serisi amd fusionlar 400 tane gpu çekirdeğine sahip ve hız olarak 750-800mhz arası
bu neredeyse şu ana kadar çıkan tüm oyunları orta seviyede sıkıntısız oynatmaya yeterde artar.
dahası sli olayı sayesinde ciddi performans artışı da söz konusu !
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lapry 6 yıl
Şimdi bu durumun sorumlusu bence ilk olarak AMD ikinci olarakta biz kullanıcılar.
AMD'ye destek vermek yerine kötü AMD , pis AMD , yerlerde sürünüyor AMD , 7-8 yıllık AMD kullanıcısyım beni bile Intel aldırttı AMD diye diye tablo bu oldu.

Evet kötü oldu hoş olmadı ama bu umutları kaybetmek demek değildir.

Trinity APU'ların bende başarılı olacağını düşünüyorum
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Erasmus78 6 yıl
_MaxPayne_
INTEL 2012nin ikinci çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı ; donanimhaber.com/... 13,5 milyar dolar vs. 37 milyon dolar

Birinin cirosu ile diğerinin kârını karşılaştırdığının farkında mısın? Değilsin galiba. :D
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_MaxPayne_ 6 yıl Erasmus78
Erasmus78

_MaxPayne_

INTEL 2012nin ikinci çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı ; donanimhaber.com/... 13,5 milyar dolar vs. 37 milyon dolar


Birinin cirosu ile diğerinin kârını karşılaştırdığının farkında mısın? Değilsin galiba. :D



Daha sonra farkına vardım değiştirdim diğer mesajıma bakarsanız ;
INTEL ---> 2,8 milyar dolar net gelir
AMD ---> 37 milyon dolar net gelir
Ama yine de çok çok çok büyük bir fark var arada.
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Erasmus78 6 yıl
Adamlar Ati'yi aldıkları çeyrekten beri sürekli zarar ediyorlardı. Şükretmeyi bilseler iyi olur bence.
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der_Kaiser 6 yıl
Şu saatten sonra A75 çipseti değerlendirmeye almak mantıksız olur.
Sonuçta FM2 yi bile duruma göre es geçme ihtimalimiz var :)
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der_Kaiser 6 yıl
aceleciburak
hatta AMD nin yanı sıra Qualcomm unda müşteri olacağı söyleniyor kısacası intel Haswell tanıtılırken benzer zamanlarda Richland APU mutlaka gelecektir GCN mimarisine yükseltilmiş igpu ve Trinity den mimari anlamda %90 farklılık gösteren bir APUdan bahsediyoruz mutlaka rekabetçi olacaktır

Hocam çok önemli bir biligiye işaret etmişsiniz.
Şimdi benim aklıma takılan GCN ile GPGPU işlemelerinin daha optimize edildiğini düşünürsem yanlış mı olur?
Eğer doğru düşünüyorsam kesinlikle beklemeye değer.
Zira kaynağı tam hatırlamıyorum ama okuduğum bir testte OpenCL ile desteklenmiş uygulamalarda A10 5800K ciddi farklar yaratıyordu.
Aynı haberde adamlar A10 5800K yı test ediyorlardı.
Ve yapabildikleri gayet hoşuma gitmişti doğrusu.
LIano'ya çoğu alanda %15 fark atıyordu.
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aceleciburak 6 yıl
GCN mimarisi bence sağlam bir mimari ama daha optimize edilmesi gerekiyor ve OpenCL Teknolojisini bende yakından takip ediyorum GCN ile GPU hızlandırmalı uygulamalar başka boyuta taşınıyor zaten GCN mimarisinin hesaplama yeteneği Nvidia Keplerden bile üstün tek yanı negatif yanı Kepler e oranla bi nebze daha güç tüketmesi ki HD 4000 HD 5000 HD 6000 den sonra ilk defa AMD güç optimizasyonunda zayıf kaldı...

işte bu yönleri tamamiyle değerlendirdiğimizde GCN mimarisinin yepyeni olduğu kas gücü anlamında gidilmesi gereken uzunca bir yol olduğu görülüyor...

bende GPU ya iş yaptırmayı hayal eden biriyim eğer entegre bir GPU elimde varsa kullandığım tüm uygulamalarda gpunun işlem hassasiyeti sayesinde CPU üzerinden yükü almalı CPU kısmını yormamalı ve APU nun geleceğin teknolojisi olduğunu düşünen biriyim ve 2. nesil GCN mimarisinden dahada umutluyum...

dediğin noktaya gelirsek GCN mimarisi 3. nesil Richland APU da ciddi oranda yetenekli olacak ve beklemeye deyecektir diye bende düşünüyorum

OpenCl olayında da bir çok firma destek vermekte son olarakta AMD//ARM gibi üreticiler HSA birliğini kurdular ve bu birlik tamamiyle gpuya işlem yaptırma teknolojileri üzerine çalışacak...

şahsi düşüncem Nvidia Cuda devri bana göre yavaş yavaş bitiyor gibi intel bile 3. nesil core serisi igpularda OpenCL 1.1 i kullandı CS6 gibi bir çok prgramda OpenCL performansını önemli ölçüde arttırdı yakında ARM ve Imagination gibi firmalarda OpenCL e ciddi oranda destek verecek ve hızla yükselen açık bir teknoloji olacak...

son olarak Apple da bir açıklamasında GPGPU ve OpenCL teknolojilerini yakından takip ediyoruz demişti...
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der_Kaiser 6 yıl
MSI A85XA-G65 mini ITX formunda olsa acayip hoşuma giderdi.
Thermaltake Armor A30 kasaya geçicem.ATX kasa mantıksız gelmeye başladı.Oyun oynamıyorum onun için kaba kasaya ihtiyaç duymuyorum artık
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aceleciburak 6 yıl der_Kaiser
der_Kaiser

MSI A85XA-G65 mini ITX formunda olsa acayip hoşuma giderdi.
Thermaltake Armor A30 kasaya geçicem.ATX kasa mantıksız gelmeye başladı.Oyun oynamıyorum onun için kaba kasaya ihtiyaç duymuyorum artık

mini ITX olarak anca A85IA-E53 var oda A75 chipsetli...

Bende HAF 912 aldım sonra Power ekleyecektim Trinitylerin Ekime ertelenmesi ile kutudan hiç çıkarmadım...

Computex zamanında tanıtılan tüm A85X leri inceledim en üst segmenti MSI sonra Gigabyte sonra ECS ve Biostarda bulunuyor ...

MSI ve ECS nin Türkiye pazarında popüler olacağını söyleyebilirim...
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der_Kaiser 6 yıl
Verdiğiniz linki ben de okudum ama biraz mişli bi yazı.Aynı sitede konuyla ilgili bikaç yazı daha var ama net bişey söylenmemiş sizin de belirttiğiniz gibi.
Eğer Steamroller FM2 desteklemeyecekse yatırım yapamaya değmez.FM2+ beklemek mantıklı olacaktır.
Bu arada yabancı siteler A10 5800K testi yapmışlar ama DH de hala tık yok.
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aceleciburak 6 yıl der_Kaiser
der_Kaiser

Verdiğiniz linki ben de okudum ama biraz mişli bi yazı.Aynı sitede konuyla ilgili bikaç yazı daha var ama net bişey söylenmemiş sizin de belirttiğiniz gibi.
Eğer Steamroller FM2 desteklemeyecekse yatırım yapamaya değmez.FM2+ beklemek mantıklı olacaktır.
Bu arada yabancı siteler A10 5800K testi yapmışlar ama DH de hala tık yok.


şuan netlik yok biraz dedikodudan ibaret bu FM2+ olayı ama düz bir mantık yürütürsek AMD mutlaka intel Haswell e cevap vermek zorunda ki buda Haswell lansmanı ile benzer zamanda olmalı AMD nin erteleme yapmaması lazım bundan sonra GF üretim bantlarının 28 nm üretime hazır olduğu hatta AMD nin yanı sıra Qualcomm unda müşteri olacağı söyleniyor kısacası intel Haswell tanıtılırken benzer zamanlarda Richland APU mutlaka gelecektir GCN mimarisine yükseltilmiş igpu ve Trinity den mimari anlamda %90 farklılık gösteren bir APUdan bahsediyoruz mutlaka rekabetçi olacaktır


A10 5800K sonuçta satışa çıkmamış inceleme olmaması doğal ama 2 ay 8 gün önce yani 15 Mayısta ne demişlerdi A10 4600M APU lu AMD nin referans makinesi ele geçirilmiş ve testi yakın zamanda gelecekti ama gelmedi 2 haftadır HP nin A8 4500M li notebook u var o bile incelenmedi yetiştirilemedi ki bugün muhtemelen gelecektir ama 2 ay 8 gün sonra ... gelmiş olacak... ürünler teknoloji mağazalarında satıldıktan sonra ve 3. nesil i5 li Dell inspiron 5520 ler 1450 lira seviyesinden geldikten sonra inceleme olacak kısacası inceleme acayip geç kaldı...
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der_Kaiser 6 yıl
Menow
AMDyi dengeleyen iki nokta mevcut.1.si fiyat/performans işlemcileri2.si ki bu daha bi etken Ekran kartı pazarı.Bu iki kıstas dışında AMD nin bir başarısı yok. Ki buna karşın günümüzde bu iki kıstas durumuda sallantıda.INTELde bazı işlemcileriyle fiyat performansta AMD ile boy ölçüşme çabalarında. 2500K oldukça tercih edilen bir işlemci.Ama yinede AMDnin tüm ürünleri 2500K kadar başarılı bir fiyata sahip.Duruma ekran kartı pazarından bakarsak Nvidia farkı kapadı. Hemde enerji verimliliği konusunda da AMD nin önüne geçti. Bu nokta da Nvidia AMDyi gayet zorlar durumda.AMD gerçekten zor durumda. Ekran kartı pazarından elde ettiği gelirle büyük oranda ayakta duran firma şimdi çok daha zor durumda.INTEL core i5 işlemcilerinde biraz daha indirime giderse AMD kan ağlar bir konuma gelecek...AMDnin önümüzdeki senelerde işlemci pazarında INTEL karşısında bir başarı elde edeceğini düşünmüyorum. INTEL oldukça başarılı ilerliyor.AMDye önümüzdeki senelerde tek şans tanıdığım alan gene ekran kartı pazarı. Bu alanda AMD tecrübesi ve ekibi oturmuş durumda.

Aman hocam ağzınızı hayıra açın.
AMD'ye toz attırırlarsa bizim de dumanımız çıkar. :))
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Menow 6 yıl
AMD'yi dengeleyen iki nokta mevcut.

1.si fiyat/performans işlemcileri
2.si ki bu daha bi etken Ekran kartı pazarı.

AMD APU'larının şu an için AMD ye ciddi bir gelir getirdiğini düşünmüyorum. Yani diğer alanlarının yanında pek kıyaslanır gibi değil. Laptop alanında da keza aynı şekilde AMD APU'ları halen daha aranmıyor veya bilinmiyor. Ki AMD APU ları iyi bir tercih.

Bu iki nopkta dışında AMD nin görünür bir ekonomik anlamda gelir başarısı yok. Ki buna karşın günümüzde bu iki kıstas durumuda sallantıda.

INTEL'de bazı işlemcileriyle fiyat performansta AMD ile boy ölçüşme çabalarında. 2500K oldukça tercih edilen bir işlemci.

Ama yinede AMD'nin tüm ürünleri 2500K kadar başarılı bir fiyata sahip.

Duruma ekran kartı pazarından bakarsak Nvidia farkı kapadı. Hemde enerji verimliliği konusunda da AMD nin önüne geçti. Bu nokta da Nvidia AMD'yi gayet zorlar durumda.

AMD gerçekten zor durumda. Ekran kartı pazarından elde ettiği gelirle büyük oranda ayakta duran firma şimdi çok daha zor durumda.

INTEL core i5 işlemcilerinde biraz daha indirime giderse AMD kan ağlar bir konuma gelecek...

AMD'nin önümüzdeki senelerde işlemci pazarında INTEL karşısında bir başarı elde edeceğini düşünmüyorum. INTEL oldukça başarılı ilerliyor.

AMD'ye önümüzdeki senelerde tek şans tanıdığım alan gene ekran kartı pazarı. Bu alanda AMD tecrübesi ve ekibi oturmuş durumda.
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der_Kaiser 6 yıl
Benim gibi oyun odaklı bilgisayar kullanmayan kişiler için APUlar biçilmiş kaftan.
Oyun oynamıyorsanız ekran kartına fazladan para vermek mantıksız.Boşta güç tüketimi ve GPGPU işlem yetenekleri ağzımın suyunu akıtıyor resmen.
Eski onboard GPU'lu sistemimi A85X chipsetli anakartlar ve APUlar çıkınca hiç beklemeden güncelleyeceğim.
Eğer AMD Fusion sistemlerini güzel bir tanıtımla pazarlarsa bence genel amaçlı sistem toplayanların gönlünde taht kurabilir.
Ve eskiden bildiğimiz geriye uyumluluk geleneğini Steamroller APUlarını FM2 soketli anakartlara uygun olarak çıkarır ve yine bize AMD tarafında seçim yaptığımız için teşekkür etme şansı verir.
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aceleciburak 6 yıl der_Kaiser
der_Kaiser

Benim gibi oyun odaklı bilgisayar kullanmayan kişiler için APUlar biçilmiş kaftan.
Oyun oynamıyorsanız ekran kartına fazladan para vermek mantıksız.Boşta güç tüketimi ve GPGPU işlem yetenekleri ağzımın suyunu akıtıyor resmen.
Eski onboard GPU'lu sistemimi A85X chipsetli anakartlar ve APUlar çıkınca hiç beklemeden güncelleyeceğim.
Eğer AMD Fusion sistemlerini güzel bir tanıtımla pazarlarsa bence genel amaçlı sistem toplayanların gönlünde taht kurabilir.
Ve eskiden bildiğimiz geriye uyumluluk geleneğini Steamroller APUlarını FM2 soketli anakartlara uygun olarak çıkarır ve yine bize AMD tarafında seçim yaptığımız için teşekkür etme şansı verir.

A85X yanında birde Bolton D4 chipseti çıktı daha doğrusu 28 nm Richland 3. Nesil APU için FM2+ soket tipi çıktı teorik olarak A85X Richland APUları destekliyor diye söyleniyor ama hiçbirşey netleşmiş değil ayrıca Trinity APUlar Mobilde çok sağlam iş yapmış olacaklar ama Desktop tarafında ise ömürü görece kısa olacaktır... Ekimde çıkarsa TR ye gelmesi Kasımı bulur

AMD nin takvimine göre Soket FM2+ lı Bolton D4 2013 ilk çeyrek gibi 28 nm Richland APU ise Bahar 2013 te çıkması planlanıyor ki intel in Haswell i duyuracağı zamanlarda rakip olmayı hedefliyor ki bu sefer gerçekten olacak gibi...


kısacası APU düşünenler için bu FM2+ soketin netleşmesini beklemelerini tavsiye ederim gerçi bir çok üretici A85X chipsetlerini kuvvetle muhtemel FM2+ destekli çıkarabilir diye düşünüyorum...


açıkçası bende Ekimde çıktığı gibi MSI A85XA-G65 + A10 5800K düşünüyordum ama FM2+ ı duyduktan sonra Anakarta önem verip FM2+ destekli bir ürün bulup işlemci noktasında çift çekirdek A6 5400K almaya karar kıldım...

FM2+ ile ilgili haber

fudzilla.com/...
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