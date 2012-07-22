AMD, yılın ikinci çeyreğinde 37 milyon dolar net gelir açıkladı

Yeni nesil APU'ları ile Intel'in Ultrabook konseptine cevap vermeyi planlayan AMD, bununla birlikte mali açıdan durgun bir dönem geçiriyor.





2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle 1.41 milyar dolar gelir elde eden AMD, geçen yıl aynı dönemde 1.59 milyar dolar, önceki çeyrekte 1.57 milyar dolar gelir elde etmişti.





Bu çeyrekteki net gelir 37 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönem 61 milyon dolar, önceki çeyrek ise 92 milyon dolar net gelir elde edilmişti. Geçen çeyrekte bazı değer kayıpları nedeniyle AMD 590 milyon dolar gelir kaybına uğramıştı. Sonrasında az da olsa kar elde edilmesi firma için teselli oldu.





AMD, gelirlerinin azalmasına Llano APU'larının satışının düşmesini gerekçe göstererek, üçüncü çeyrekte Trinity APU'larının satış başarısıyla gelirlerini artırmayı bekliyor.

http://www.theverge.com/2012/7/19/3170455/amd-q2-results-are-in-net-income-down-to-37m-revenue-down-11-percent