AMD yılın üçüncü çeyreğinde kara geçti









Son dönemde gelir tablolarında sıkıntılar yaşayan ve zarar üstüne zarar eden AMD, yılın üçüncü çeyreği itibariyle yine kara geçmeyi başardı.





Firma son çeyrekte 1.42 milyar dolar gelir elde ederken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 civarında artış yaşadı. Net gelir ise 48 milyon dolar oldu. Yine geçen yıl aynı dönemde 157 milyon dolar zarar açıklanmıştı.





Firmanın konsollar için lisans geliştiren Grafik ve Görsel Çözümler Bölümü yüzde 96 gibi rekor bir artışla 671 milyon dolar gelir elde etti. Bilişim Çözümleri grubu ise tam tersine yıl bazında yüzde 15 düşüşle 790 milyon dolar gelir getirdi.





AMD, önümüzdeki iki yılda özelleştirilmiş lisanslar geliştirme işinden daha fazla gelir elde etmeyi planlıyor ve tahminlere göre gelirin yüzde 50'si buradan sağlanacak.





AMD'nin kara geçmesinin en büyük nedeni olarak konsol üreticilerinin yeni nesil cihazlar öncesinde stokları temizleme çalışmalarına başlamış olması gösteriliyor. AMD'nin karını koruyabilmesi için ise PC pazarına odaklanması şart.

http://vr-zone.com/articles/amd-profitable-company/60810.html