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AMD yılın üçüncü çeyreğinde kara geçti

5 yıl
580
1
37
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD yılın üçüncü çeyreğinde kara geçti


Son dönemde gelir tablolarında sıkıntılar yaşayan ve zarar üstüne zarar eden AMD, yılın üçüncü çeyreği itibariyle yine kara geçmeyi başardı.

Firma son çeyrekte 1.42 milyar dolar gelir elde ederken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 civarında artış yaşadı. Net gelir ise 48 milyon dolar oldu. Yine geçen yıl aynı dönemde 157 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

Firmanın konsollar için lisans geliştiren Grafik ve Görsel Çözümler Bölümü yüzde 96 gibi rekor bir artışla 671 milyon dolar gelir elde etti. Bilişim Çözümleri grubu ise tam tersine yıl bazında yüzde 15 düşüşle 790 milyon dolar gelir getirdi.

AMD, önümüzdeki iki yılda özelleştirilmiş lisanslar geliştirme işinden daha fazla gelir elde etmeyi planlıyor ve tahminlere göre gelirin yüzde 50'si buradan sağlanacak. 

AMD'nin kara geçmesinin en büyük nedeni olarak konsol üreticilerinin yeni nesil cihazlar öncesinde stokları temizleme çalışmalarına başlamış olması gösteriliyor. AMD'nin karını koruyabilmesi için ise PC pazarına odaklanması şart. 

http://vr-zone.com/articles/amd-profitable-company/60810.html Yorum Yaz
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Whippoorwill 5 yıl en beğenilen ekrem71
Hadi Amd yeniden...
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ATX61 5 yıl
ekran kartı olayında iyide işlemci tarafında halin duman amd inş bu işlemci olayına bir çözüm getirirde intele kafa kafaya gidersin
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PowerPC 5 yıl
Biri 3 milyar eder biri 40 milyon. Forever AMD!
Yanıtla +12
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DH Misafiri 5 yıl
"kara" değil "kâra" olacak. ! şapka işaretini neden kullanmıyorsunuz ? batı dilelrinin çoğunda mesela fransızcada neredeyse her kelimede üç-dört tane işaret var. yazımında asla taviz vermiyorlar. bir tanesini bile aksatan edebiyat fakültesinden mezun olamıyor. bizde tek işaret var onada sahip çıkmıyorsunuz:(((
iyi forumlar.
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ShowLee 5 yıl
Amd donanımhaberde önerilen sistemler saysesinde kara geçti
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auronus 5 yıl
"kara" değil "kâra" olacak. ! şapka işaretini neden kullanmıyorsunuz ? batı dillerinin çoğunda mesela fransızcada neredeyse her kelimede üç-dört tane işaret var. yazımında asla taviz vermiyorlar. bir tanesini bile aksatan edebiyat fakültesinden mezun olamıyor. bizde tek işaret var onada sahip çıkmıyorsunuz:(((

iyi forumlar.
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auronus 5 yıl
"kara" değil "kâra" olacak. ! şapka işaretini neden kullanmıyorsunuz ? batı dilelrinin çoğunda mesela fransızcada neredeyse her kelimede üç-dört tane işaret var. yazımında asla taviz vermiyorlar. bir tanesini bile aksatan edebiyat fakültesinden mezun olamıyor. bizde tek işaret var onada sahip çıkmıyorsunuz:(((
iyi forumlar.
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LORDTEK 5 yıl
Robert Knepper
kara değil kâra olacak. !iyi forumlar.

ekrem71
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Oroborus 5 yıl
İnadına AMD
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Deníz 5 yıl
Kara geçmişken dizüstü platforma adam akıllı el atması lazım.ne doğru dürüst işlemcisi nede ekran kartı var
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MaDMaxiBo 5 yıl
yazılım bölümü sürekli düşüşte.
sürücü çıkaramamasından belli zaten o bölümdekilerin nasıl çalıştığı
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dreamblue35 5 yıl
sony ile ortak çalışmada olmasalardı bu kadar kar edemezlerdi, iyi ki ortak çalışıyorlar yoksa bunca sene sonra iflas bayrağını çekerlerdi; ,ilk defa amd nin kar açıkladığı haberini okudum
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Kreativ 5 yıl
Sevindim ya lan :)
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Aimstein 5 yıl
AMD , anlatılmaz yaşanır.
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MrFinito 5 yıl
Intel benim için hala bir numara fakat tekelciliğe karşı bastır AMD!
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Master_Evil 5 yıl
son kullanıcıda bitmiyor bu iş, şirketleri tavlaması lazım intel hep oradan kazanıyor
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TheLoft 5 yıl
bu ay, bir amd işlemci (fx 8350) ve bir amd ekran kartı (hd7770) alarak kendilerine destek verdim.
intel ve nvidia tekel olmamalı. çünkü bu iki firma tekel olursa uygun bütçeyle pc toplamak artık rüya olur.
o nedenle hep destek, tam destek amd'ye..
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