AMD, yılın üçüncü çeyrek mali tablolarında zarar açıkladı





Bir süredir beklentinin altında kalan satışlar nedeniyle zarar etmeye başlayan ve yeniden yapılandırma sürecinde iş gücünü yüzde 30 azaltmayı planlayan AMD'nin sıkıntıları mali çeyrek yıl tablolarına da yansıyor.





AMD'nin kamuoyu ile paylaştığı 2012 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre firma son üç aylık dönemde 1.27 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki çeyrekten yüzde 10, geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 25 düşüş yaşandı.





Firmanın faaliyet zararı 131 milyon dolar olurken, net zarar 157 milyon dolar oldu. Hisse başı zarar da 0.21$ olarak gerçekleşti.





Bilgisayar Çözümleri departmanı yıl bazında yüzde 28 düşüş yaşarken, faaliyet zararı 114 milyon dolar oldu. Grafik bölümü de yıl bazında yüzde 15 düşüş yaşarken, 18 milyon dolarlık faaliyet karı elde etmeyi başardı.





Yeniden yapılanma sürecini ise AMD yılın dördüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyor ve dünya çapında iş gücünü yüzde 15 kesecek. Yeniden yapılanma dördüncü çeyrek için 20 milyon dolar kazandırırken, 2013 yılında 190 milyon dolar tasarruf edilmiş olacak.





Yılın dördüncü çeyreğinde AMD'nin beklentisi yine zarar olacağı yönünde.

http://ir.amd.com/phoenix.zhtml?c=74093&p=irol-newsArticle&ID=1747465&highlight=