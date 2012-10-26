AMD, yılın üçüncü çeyrek mali tablolarında zarar açıkladı

Haber Editörü
Bir süredir beklentinin altında kalan satışlar nedeniyle zarar etmeye başlayan ve yeniden yapılandırma sürecinde iş gücünü yüzde 30 azaltmayı planlayan AMD'nin sıkıntıları mali çeyrek yıl tablolarına da yansıyor.
AMD'nin kamuoyu ile paylaştığı 2012 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre firma son üç aylık dönemde 1.27 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki çeyrekten yüzde 10, geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 25 düşüş yaşandı.
Firmanın faaliyet zararı 131 milyon dolar olurken, net zarar 157 milyon dolar oldu. Hisse başı zarar da 0.21$ olarak gerçekleşti.
Bilgisayar Çözümleri departmanı yıl bazında yüzde 28 düşüş yaşarken, faaliyet zararı 114 milyon dolar oldu. Grafik bölümü de yıl bazında yüzde 15 düşüş yaşarken, 18 milyon dolarlık faaliyet karı elde etmeyi başardı.
Yeniden yapılanma sürecini ise AMD yılın dördüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyor ve dünya çapında iş gücünü yüzde 15 kesecek. Yeniden yapılanma dördüncü çeyrek için 20 milyon dolar kazandırırken, 2013 yılında 190 milyon dolar tasarruf edilmiş olacak.
Yılın dördüncü çeyreğinde AMD'nin beklentisi yine zarar olacağı yönünde.
http://ir.amd.com/phoenix.zhtml?c=74093&p=irol-newsArticle&ID=1747465&highlight= Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Resmen ambale olmuş durumdayım. Bu nedir ya. Konu dünyayı turlayacak kadar çeşitli berzahlara sapmış yani.
Okuyamadım. Okumayı başaramadım yorumları. Darmadağınım. Pes.
Tamam, şaka, şaka :D
Nvidia'nın yeni seri kartı olmadığı zamanda, 7xxx görece erkenden çıkartıp satabildiği kadar satması bi tür strateji gereği. Nvidia'nın 28nm yeterli üretim yaptıramayacağını bi sürü insan biliyordu. Aradan ne kadar zman geçti de 680 den 660'a kadar ürünler tamamlandı. AMDnin kendisi açısndan bakarsan ilk başta pahalı satması, sonradan yavş yavaş ucuzlatmasının neresi anormal ki? Memlekette pahalı satıldı, kazıklanmaya çalışıldı vs. diye bu direk firmanın suçu mu, bizim gibi uyduruk düşük hacimli, tüketicinin ürünleri objektif değerlendirmekte yetersiz olduğu pazarları kim ne yapsın?
Herkez geçirebildiğine tutturabildiğine, yoksa boş yere vurun abalıya olmaz öyle. Kimse babasının hayrına iş yapmıyo, Intel / Nvidia sütten çıkmış akkaşıkmış gibi düşünen düşünsün istediği kadar. Teknoloji dünyasını anasının aksütü gibi tertemiz görmeye devam etsin saf saf bakanlar varsa hala varsa. Herşeyin pis olduğu, dolapların döndğü yerlerden biri, aksini düşünen varsa uyumaya devam etsin. Zort diye biri bi innovasyon yapar değişik bişey geliştirir insanları oo moo der. Tasarım / kod yürütmeden adam araklamaya ne ararsan var burda. Boşuna AMD buralarda göz önüne geliyo bizi etkiliyo diye bu haberlerle tu kaka olayına girmesin kimse.
Bazı şeylerin magazinden farkı yok, aynı gereksiz test/benchmarklarla bişeyler şişirilsin, sonra geliştiriiciler de onun peşinden koşsun. Pi ne birader yenilir mi içilirmi neye yarar 19sn de kaç basamağını hesaplamışsın 25sn de kaç basamağını hesaplamışsın. Aha buraya yazıyorum işte Haswell de ilave execution port var, birden çok x87 komutunu pipeline da çalıştırabilecek. Arada kol gibi fark oldumu oo moo yu çok görürüz(Bi de HT performansını arttıracak kol gibi heralde).
Bu forumda da vardı, işlemci test programı bilmemne diye, alakasız alaksız şeyler. Çalıştırıyosun bi iterasyonu test ediyor, 20-30 bin sayıyı hesaplaması 60-70saniye alıyo. Millet de oo moo yapıo(gerçi zuper pi gibi değil, onun peşinden koşan daha çok). Ben yazdım yolladım 3-5 satır kod, değil 20-30 bin , 32 milyon'u hesaplıyor, hemde dandik makinada 5sn de. Hani bana oo moo?
Intel neymiş, FTC inceleme yapmış, compiler da diğer işlemcilerin performansını düşürüyormuş. Agner Fog'un yaptığı test var, Via işlemcide CPUID değiştirebiliyorsun. Fake id ile, yani GeniuIntel yapıyosun işlemcinin performansı artıyo, lol.
Neymiş, Intel compilerdan bu performansı düşüren şeyleri kaldırmışmış, nerde kaldırmış duruyo hala takr takr iptal ediyo code pathleri. Neydi, site kurulmuştu FTC'nin verdiği ceza ile ilgili, bu Intel'in compilerın performans düşürmesinden dolayı maddi zarara uğradıysan dilekçe şikayet faln başvuruyordun adamlar inceliolar senin zararını karşılıolar. Şubat 2013 'de süresi bitiyor, compilerreimbursementprogram.com/... sitesi burası. Ama Intel compilerın diğer herhangi bi rakibe getirdiği dezavantaj aynen devam. Mathematica, mathcad, matlab, Cinema4d, cinebench, euler3d vs. vs. Kısaca Intelin Math Kernel Library ve compilerını kullanan dünya kadar ne varsa.
Kalkın sonra yok AMD kazıklıo bizi, yok eski günlerine dönsün ot etksin tarla biçsin. Eskiden şartlar farklıydı şimdi farklı. O eski zmanlarda Athlonlar FXler zmanında, şimdiki mimari yapıların hangi kısmı insanların akıllarına geliyordu. Gelmiyodu işte boşuna kimse aranmasın, Trace cache, Loop cache gelmiyodu kimsenin aklına şimdi. Şimdi takr takr kod yazıyo herkez, bilmem kaç zman öncesinde onu nasıl yazarım buna çözüm nerden bulurm nasıl implement ederim derdindeydi. Yok madem Performans Driverını 1 sene önce niye çıkartmadılar. Biz burdan sallamasını atıp tutmasını biliyoruz da adamların aklına hiç gelmiyo yani, performans driverı çıkartalım diyolar tak diye çıkartıyorlar, şak diye oluyo herşey. Baya bi alışmışız ha, sade burası değil dünyadaki bi sürü farklı yerden insan, he deyince bişeylerin olacağına.
Adamlar Bulldozer ile, SpMT denilen bişey çıkartacaklardı(Spekülatif Multi Threading). Bunun amacı, Single-thread denen şeyin, yani işlemcide 1 Çekirdekde çalıştırılacak olan thread'in, mümkün mertebe daha küçük parçalara ayrılıp birden çok çekirdekde çalıştırılmasını sağlamak idi. Modül/çekirdek yapısının esas amacı buydu, 1 tane module 1 tane thread gönderildiği zaman (yani single-thread çalışırken), aynı modul üstündeki 2 çekirdek o single-thread'in parçalarını işlemeye çalışacaktı.
Ama üst taraflarda bişeyler oldu, yönetimde işler karıştı, Dirk Meyer'ın kafasına kafasına vurdular, Bulldozer olayı elde kaldı iptal oldu. Napalım ne edelim dediler, çevirebildikleri kadar çevirmeye çalıştılar. Çöpe gideceğine işe yarasın dediler. En sonunda bizim bildiğimiz Bulldozer çıktı ortaya. Yukarlarda yönetimlerde gizli mizli ne oldu biz bilmezük, ama ilk tasarlandığı haliyle yapılsaydı Bulldozer bugun devrim olacaktı. İlk defa Fiziksel olarak geniş çaplı Hardware Transactional Memory(HW TM) ve SpeCulatif MultiTasking (SpMT) yapan çip olacaktı. Sade x86 için değil, bütün dünya çapında yeri görü inletecek bişey olacaktı. Ama olmadı türlü nedenlerden. Adamlar babamızın hayrına firmayı batıralım diye Phenom II ayarında Bi Bulldozer yapalım diye girişmediler işe.
Kalkar sonra herkez, kendini laf etme zorunluluğunda hisseder bi nedenle, batsın etsin. Ne kadar meraklı olmuşuz farklı/ekzantrik/sansasyonel takılmaya anlamadım gitti.
+1
doğru söyüyorsun eskiden herşeyin hası vardı ama şimdi tadımlık herşey microsoft
işletim sisteminde bir kilit sistemi var o yüzden oyunları tam hakkıyla oynayamıyoruz insanlara bu bile sanki çok iyi mükkemmel birşeymiş gibi geliyor ama bu kilit sistemi olmasaydı şu an 4k değil 8k çözünürlükte bile oyun oynayabilirdik ve grafikleri saymıyorum bile.
Çok şaşıracaksınız belki ama Amd 1969 senesinden beridir var İntel ise 1968 senesinde beridir var
Eğer kullanım bakımından "eskiden o`mu vardı" diyorsanız İntel`den önce yani 70`lerde Motorola vardı, 80`lerde ise İntel`e kök söktürmenin de ötesini yaşatıyordu! ;)
İntel bugünü için İlluminati Bill Gates`e teşekkür etsin mi desem!
IBM`in tuhaf desteği sayesinde ortamın Microsoft ve Apple`a kalması yüzünden nelerden mahrum kaldığımızı bu videodan izleyebilirsiniz
Önce şu açıklamayı yapayım: Bu videoda sadece sistemlerin ses kalitesi karşılaştırılıyor, ayrıca her ne kadar applefanlar Steve Jobs`u yere göğe sığdıramasada; 25 sene önceki Apple ile bugünkü Apple arasında malzeme kalitesi açısından Olympus dağından bile daha fazla fark var, ve Apple ses kalitesinde Mersedes SL 55 ise Windows ise anca Anadol`dur (Windows XP sonrası için geçerli, ancak XP döneminde bile anca Tofaş Şahin S olabilir) bunu göz ününde bulundurarak videoyu izlemenizi tavsiye ederim
youtube.com/...
Arkadaşlar inanın bana eğer bugün Amiga olsaydı hem sorunsuz bilgisayar kullanıyor olurduk hemde 4K çözünlükte oyunlar oynuyorduk ve bundan çok daha ötesi de olacaktı
Ne geyik adamlarsınız.
Anlaşılan tabloları takip etmiyordun.
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