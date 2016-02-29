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AMD'nin yaklaşan Bristol Ridge APU'su Xbox One'dan hızlı olacak

Yeni bir söylentiye göre AMD'nin Bristol Ridge ailesinde yer alacak bir APU, Xbox One'dan daha hızlı olacak. Yeni APU'ların Haziran ayındaki Computex fuarında görücüye çıkması bekleniyor.
3 yıl
4,2b
1
38
İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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AMD'nin yeni Bristol Ridge ailesinde, konsollardaki 1080p oyun deneyimini sağlayabilecek düşük fiyatlı oldukça güçlü bir APU yer alacak. AMD'nin Computex fuarında yeni Bristol Ridge ailesini tanıtması bekleniyor, bu yüzden Haziran ayında daha fazla ayrıntı bekliyoruz.
Bitsnchips kaynaklı söylentilere gelince, amiral gemisi Bristol Ridge tabanlı APU, GCN 3.0 mimarisine dayalı 16 işlem birimi  özelliğine sahip olacak. 16 işlem birimi AMD'nin Radeon HD 7850 ile aynı SP sayısına sahip 1024 stream işlemci içerecek. HD 7850, 2012 yılında çıkarılmış yüskek bütçeli orta sınıf GPU modeliydi ve eğer bahsedildiği gibi bir performansa görebilirsek, işler AMD için çok heyecan verici bir hal alabilir.
Bu özel APU 28nm sürecinde üretilecek ve şu anda sunulan mevcut Kaveri ve Godavari tabanlı APU'lardan önemli ölçüde daha güçlü olacak. Bir başka önemli nokta da Bristol Ridge'in, çift kanal DDR4 bellek kontrolcüleri kullanmasına rağmen en fazla 50GB/s bant genişliği sunacak olması. Her durumda GPU performansı Godavari GPU' performansını ikiye katlayacak. Heyecan verici yeni AM4 platformunu kullanan ilk APU'larla ilgili söylentiler doğruysa AMD, Bristol Ridge ailesiyle önemli bir ilerleme kaydetmiş olacak.

http://www.bitsandchips.it/english/52-english-news/6676-rumor-bristol-bridge-could-have-a-16cu-gpu Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 3 yıl en beğenilen
AMD APU alanında GPU bölümündeki deneyimiyle fark yaratıyor, gerçekten HD7850'yi işlemciye gömecek kadar iyi mi göreceğiz.
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bekoc 3 yıl
isterse ışık hızında olsun. buna göre içerik mi çıkıyor? Çıkacak içeriğe en büyük engel konsol çöpleri. O konsollar değişmeden isterse 10 kere hızlansın. hiçbir anlamı yok.
isterse ışık hızında olsun. buna göre içerik mi çıkıyor? Çıkacak içeriğe en büyük engel konsol çöpleri. O konsollar değişmeden isterse 10 kere hızlansın. hiçbir...
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qaanx 3 yıl
28 nm ye 1024 shader sığdırmaları oldukça iyi 14 nm apular kimbilir nasıl olacak
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TITAN291 3 yıl
yapılırsa güzel olur, amd apu ve ekran kartlarında kötü değil. işlemcide yeni ürünleri başarılı olursa ufaktan rekabet artabilir.
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TheStarBox 3 yıl
hala 28nm diyorlar. saka gibi. amd nin enerji verimliliginden hic bisey anldigi yok resmen.
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Mete Can Karahasan 3 yıl TheStarBox
TheStarBox

hala 28nm diyorlar. saka gibi. amd nin enerji verimliliginden hic bisey anldigi yok resmen.

Samsung V-Nand ssdler de 40 nm, HBM belleklerin tabanı ise 65 nm...
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ridvan1903 3 yıl
Düşük maliyetli pc kuracaklar için iyi olur, aksi halde 1080p high oyuncular için ideal değil, içündeki gpu ile cf olarak çalışa o zaman tamam :)
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Sertan-57 3 yıl
AMD Excavator'da Cok Saglam Cikis Yapti Buda Zen islemcilerin Daha iyi Olacaginin Anlamina Geliyor.
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DennisLars 3 yıl
Lolculere ucuz pc
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mamad 3 yıl
Kaynak nedir acaba? Yalnızca söylenti olarak ortaya atılmış bir iddia. Bunları yapmayın artık. Bu tip söylentiler amdyi bu noktaya getirdi. Bir de bunu yazan keşke azcık düşünüp de yazsaymış, o bellek bant genişliği ile nasıl olacak bu işler diye.
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Mephalay 3 yıl
2013 yılında piyasaya surulen konsola rakip entegre GPU yu 2016 yilinda cikaracaklari müjdesi beni de çok heyecanlandırdı. %150 pazar payı bekliyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu seneki APU'lardan umutluyum bakalim orta seviyelerde fps verirse almamam icin neden yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu işlemci mobile yani notebooklar için 7850 de bir gtx m950 ayarında olacaktır.Henüz intel 6.nesil "skylake" de bile ddr4 göremedik e bizim için 28nm olması şaşırtıcı olmasa gerek.
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Orlando DeJoseph 3 yıl
Hybrid crossfire ile tadından yenmez.
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