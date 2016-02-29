AMD'nin yaklaşan Bristol Ridge APU'su Xbox One'dan hızlı olacak

AMD'nin yeni Bristol Ridge ailesinde, konsollardaki 1080p oyun deneyimini sağlayabilecek düşük fiyatlı oldukça güçlü bir APU yer alacak. AMD'nin Computex fuarında yeni Bristol Ridge ailesini tanıtması bekleniyor, bu yüzden Haziran ayında daha fazla ayrıntı bekliyoruz.

Bitsnchips kaynaklı söylentilere gelince, amiral gemisi Bristol Ridge tabanlı APU, GCN 3.0 mimarisine dayalı 16 işlem birimi özelliğine sahip olacak. 16 işlem birimi AMD'nin Radeon HD 7850 ile aynı SP sayısına sahip 1024 stream işlemci içerecek. HD 7850, 2012 yılında çıkarılmış yüskek bütçeli orta sınıf GPU modeliydi ve eğer bahsedildiği gibi bir performansa görebilirsek, işler AMD için çok heyecan verici bir hal alabilir.

Bu özel APU 28nm sürecinde üretilecek ve şu anda sunulan mevcut Kaveri ve Godavari tabanlı APU'lardan önemli ölçüde daha güçlü olacak. Bir başka önemli nokta da Bristol Ridge'in, çift kanal DDR4 bellek kontrolcüleri kullanmasına rağmen en fazla 50GB/s bant genişliği sunacak olması. Her durumda GPU performansı Godavari GPU' performansını ikiye katlayacak. Heyecan verici yeni AM4 platformunu kullanan ilk APU'larla ilgili söylentiler doğruysa AMD, Bristol Ridge ailesiyle önemli bir ilerleme kaydetmiş olacak.

http://www.bitsandchips.it/english/52-english-news/6676-rumor-bristol-bridge-could-have-a-16cu-gpu