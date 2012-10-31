Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'den AH-IPS panelli ve LED aydınlatmalı LCD monitörler: i2267Fwh ve i2367Fh

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
16
Monitör
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AOC'den AH-IPS panelli ve LED aydınlatmalı LCD monitörler: i2267Fwh ve i2367Fh
Tam Boyutta Gör
Art arda gerçekleştirdiği atılımlarla teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren AOC, iki yeni LCD monitörü i2267Fwh (21.5-inç) ile i2367Fh'yi (23-inç) gün yüzüne çıkararak ürün yelpazesini genişletiyor. Detaylara geçmeden önce LCD monitörlerin boyut dışında aynı teknik özellikleri paylaştığını belirtmekte fayda var.
Sektöre yön veren LCD monitör üreticilerinin, özellikle son günlerde modellerinde TN panel teknolojisinden ziyade IPS, MVA ve AMVA gibi panel teknolojilerinden yana tercih yaptığını görmekteyiz. AOC de bu trende uyarak i2267Fwh ile i2367Fh'de 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı, AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel kullanılmış. AH-IPS panellerin, TN panellere kıyasla gerçeğe daha yakın renkler ve daha geniş görüş açıları sağladığını söylemek mümkün.
Teknik özellikleri griden griye 5 ms tepki süresi, 16.7 milyon renk, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde sıralanan LCD monitörlerden i2267Fwh, 0.24795 mm x 0.24795 mm piksel aralığına, i2367Fh ise 0.2652 mm x 0.2652 mm piksel aralığına sahip.
2 adet HDMI girişine ve 1 adet D-Sub (VGA) girişine yer verilen LCD monitörler, LED arka aydınlatmanın katkısıyla çalışırken 40 watt civarında, bekleme konumunda ise 0.5 watt civarında enerji harcıyor.
Son olarak şık tasarımlarıyla ve ince çerçeveli yapılarıyla dikkatleri üzerinde toplayan LCD monitörlerin duruş açısı -5 derece ile 23 derece arasında değiştirilebiliyor. Merak edenler için AOC, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermemiş.
AOC'den AH-IPS panelli ve LED aydınlatmalı LCD monitörler: i2267Fwh ve i2367Fh
Tam Boyutta Gör
AOC'den AH-IPS panelli ve LED aydınlatmalı LCD monitörler: i2267Fwh ve i2367Fh
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
paneli fazla sexi olmuş. oh ah ips yeaaah !
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bu haber neden ikinci kez veriliyor ? 20 gün flan önce yine verilmişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamtamam 7 yıl
tasarım çok iyi ancak win 8 gerçeğide ortada ,eğerki başarılı olursa şu andaki paneller tarih olacak gibi.monitör gibi sık değişmeyen bir donanım için bir kaç ay beklemek daha yerinde bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crowlee 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


store.donanimhaber.com/...

Neredeyse çervesiz çok güzel bir tasarım ancak 1920x1080'in üzerine çıkmamakta neden hala diretiyorlar anlamıyorum. 23" ve üstünde daha yüksek çözünürlük olmalı artık.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Tasarım fena olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheJudgé 7 yıl
Bu haber 20 gün felan önce yine verilmişti sanki ??


donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 7 yıl TheJudgé
TheJudgé

Bu haber 20 gün felan önce yine verilmişti sanki ??


donanimhaber.com/...

Merhaba,

4 Ekim'de yazdığım habere konu olan model 27-inç. AOC'nin yeni modelleri ise 21.5-inç ve 23-inç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 7 yıl
Anlaşılan sadece teknoloji gelişmiyor, panellerde gelişip şıklaşıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sonicman 7 yıl
AOC atağa kalktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
paneli fazla sexi olmuş. oh ah ips yeaaah !
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bmax 7 yıl
güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +70 sepulturgay +61 Bay Robot +57 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +31 Askaparta +27 Johan Elmander +26 Wi Fi +23 oly1786 +21 dodofran +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3128 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, aoc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Windows Phone 8X Türkiye'de "Tüm detaylarıyla bu videoda" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim