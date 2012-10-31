AOC'den AH-IPS panelli ve LED aydınlatmalı LCD monitörler: i2267Fwh ve i2367Fh

Art arda gerçekleştirdiği atılımlarla teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren AOC, iki yeni LCD monitörü i2267Fwh (21.5-inç) ile i2367Fh'yi (23-inç) gün yüzüne çıkararak ürün yelpazesini genişletiyor. Detaylara geçmeden önce LCD monitörlerin boyut dışında aynı teknik özellikleri paylaştığını belirtmekte fayda var.



Sektöre yön veren LCD monitör üreticilerinin, özellikle son günlerde modellerinde TN panel teknolojisinden ziyade IPS, MVA ve AMVA gibi panel teknolojilerinden yana tercih yaptığını görmekteyiz. AOC de bu trende uyarak i2267Fwh ile i2367Fh'de 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı, AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) panel kullanılmış. AH-IPS panellerin, TN panellere kıyasla gerçeğe daha yakın renkler ve daha geniş görüş açıları sağladığını söylemek mümkün.



Teknik özellikleri griden griye 5 ms tepki süresi, 16.7 milyon renk, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde sıralanan LCD monitörlerden i2267Fwh, 0.24795 mm x 0.24795 mm piksel aralığına, i2367Fh ise 0.2652 mm x 0.2652 mm piksel aralığına sahip.

2 adet HDMI girişine ve 1 adet D-Sub (VGA) girişine yer verilen LCD monitörler, LED arka aydınlatmanın katkısıyla çalışırken 40 watt civarında, bekleme konumunda ise 0.5 watt civarında enerji harcıyor.

Son olarak şık tasarımlarıyla ve ince çerçeveli yapılarıyla dikkatleri üzerinde toplayan LCD monitörlerin duruş açısı -5 derece ile 23 derece arasında değiştirilebiliyor. Merak edenler için AOC, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermemiş.

