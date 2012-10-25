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AOC'den AMVA panelli ve LED arka aydınlatmalı 27-inç Full HD monitör: m2752Pqu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
6
Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC'den AMVA panelli ve LED arka aydınlatmalı 27-inç Full HD monitör: m2752Pqu
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Sektörün önde gelen LCD monitör üreticilerinden AOC, bugün 27-inç boyutlu yeni modeli m2752Pqu'nun tanıtımını gerçekleştirerek ürün yelpazesini genişletiyor.
Gayet sade bir tasarımı bulunan AOC m2752Pqu, 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı AMVA (Advanced Multi-domain Vertical Alignment) panel ile donatılmış durumda. Peki AMVA panel teknolojisi kullanıcılar için ne gibi avantajlar sunuyor? AOC'nin yayımladığı basın duyurusundan elimize geçen bilgilere göre AMVA panel teknolojisi, yüksek kontrast oranı, geniş görüş açıları, yüksek renk stabilitesi sunduğu gibi hareketli görüntülerde (oyun, video vs) bozulma ve bulanıklıkların yaşanmadığı da iddia ediliyor.
Göze çarpan teknik özellikleri griden griye 8 ms tepki süresi, 1200:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde listelenen m2752Pqu, LED arka aydınlatma teknolojisinin desteği ile açık konumdayken maksimum 50 watt enerji harcıyor.
Yüksekliği 110 mm arttırılabilen, duruş açısı ayarlanabilen (-3 derece ile 19 derece arası) ve 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen m2752Pqu, VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort girişlerine, stereo hoparlörlere ve 4 adet USB portuna ev sahipliği yapıyor. LCD monitör aynı zamanda VESA bağlantı standartlarıyla uyumlu.
AOC, m2752Pqu'nun fiyatını yaklaşık 322 Euro olarak belirlemiş.
AOC'den AMVA panelli ve LED arka aydınlatmalı 27-inç Full HD monitör: m2752Pqu
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DH Misafiri 7 yıl
Yine mi bamya!!??
27 inch monitöre 1080P çözünürlülükde nedir yahu!
1 Yanıt Yanıtla +2
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yenerbalcı 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yine mi bamya!!??

27 inch monitöre 1080P çözünürlülükde nedir yahu!

cep telefonun çözünürlüğü bile full hd oldu

27" full hd ekran almak enayilik sonuçta tv değil yarım metreden baktığımız ekran
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Guest-F8946C419 7 yıl
Çözünürlüğü görünce;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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