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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC'den USB portundan güç alan 16-inç LCD monitör: e1648fwu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
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11
Monitör
knight
Haber Editörü
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Başarılı LCD monitör çözümleriyle yakından tanıdığımız AOC firması, bilgisayarların USB portundan hem güç alan ve hem de görüntü aktarımı sağlayan LCD monitörü e1648fwu'yu duyurdu.
16-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde panele sahip e1648fwu, 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor. 
HDCP desteği bulunmayan LCD monitörün, ekim ayından itibaren 139$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.

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artcraft35 8 yıl
anakarta zarar vermez mi sürekli akım çekecek
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SilentButDeadly 8 yıl
artcraft35

anakarta zarar vermez mi sürekli akım çekecek

İşlemci 125W'a kadar güç çekiyor. Ekran kartı 75, HDD 30W sence USB'nin 10W gücü sorun olur mu?
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Turkforce 8 yıl
SilentButDeadly
Keşke görüntüyüde USBden gönderse. USB her donanım için standart olsa çok güzel olur. 50 tane farklı giriş çıkış portu varçok can sıkıcı oluyor.

Zaten hem güç hemde görüntü aktarımını usb üzerinden sağlıyor olması lazım.
Aynı teknolojiyi kullanan başka bir model; aoc-europe.com/...
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SystemApps 8 yıl
SilentButDeadly
Keşke görüntüyüde USBden gönderse. USB her donanım için standart olsa çok güzel olur. 50 tane farklı giriş çıkış portu varçok can sıkıcı oluyor.

masaüstü zaten mobil bişey değil çokta mühim değil dizüstüde zaten gerek yok dolayısı ile bu sadece pratiklik olsun ya da çoklu prizden bir tanesini size bırakmak için ideal bir ürün
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SilentButDeadly 8 yıl
Keşke görüntüyüde USB'den gönderse. USB her donanım için standart olsa çok güzel olur. 50 tane farklı giriş çıkış portu var çok can sıkıcı oluyor.
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..Knight.. 8 yıl
SilentButDeadly

Keşke görüntüyüde USB'den gönderse. USB her donanım için standart olsa çok güzel olur. 50 tane farklı giriş çıkış portu var çok can sıkıcı oluyor.


Haberde cümle düşüklüğü yapmışım, düzelttim. Monitör USB portundan hem güç alıyor hem de görüntü aktarımı yapıyor.
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