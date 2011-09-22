AOC'den USB portundan güç alan 16-inç LCD monitör: e1648fwu

Haber Editörü
Başarılı LCD monitör çözümleriyle yakından tanıdığımız AOC firması, bilgisayarların USB portundan hem güç alan ve hem de görüntü aktarımı sağlayan LCD monitörü e1648fwu'yu duyurdu.
16-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde panele sahip e1648fwu, 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor.
HDCP desteği bulunmayan LCD monitörün, ekim ayından itibaren 139$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşlemci 125W'a kadar güç çekiyor. Ekran kartı 75, HDD 30W sence USB'nin 10W gücü sorun olur mu?
Zaten hem güç hemde görüntü aktarımını usb üzerinden sağlıyor olması lazım.
Aynı teknolojiyi kullanan başka bir model; aoc-europe.com/...
masaüstü zaten mobil bişey değil çokta mühim değil dizüstüde zaten gerek yok dolayısı ile bu sadece pratiklik olsun ya da çoklu prizden bir tanesini size bırakmak için ideal bir ürün
Haberde cümle düşüklüğü yapmışım, düzelttim. Monitör USB portundan hem güç alıyor hem de görüntü aktarımı yapıyor.