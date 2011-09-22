AOC'den USB portundan güç alan 16-inç LCD monitör: e1648fwu

Başarılı LCD monitör çözümleriyle yakından tanıdığımız AOC firması, bilgisayarların USB portundan hem güç alan ve hem de görüntü aktarımı sağlayan LCD monitörü e1648fwu'yu duyurdu.

16-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde panele sahip e1648fwu, 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor.

HDCP desteği bulunmayan LCD monitörün, ekim ayından itibaren 139$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.

