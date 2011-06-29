AOC'den, USB'den güç alan 21.5-inç LCD monitör: e2251Fwu

Haber Editörü
Global pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden AOC, kısa bir süre önce New York'da düzenlenen CEA Line Show etkinliği kapsamında bilgisayarların USB portundan güç alan 21.5-inç boyutundaki LCD monitörünü sergiledi: e2251Fwu
Ağustos ayına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi planlanan e2251Fwu, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 200 cd/m2 parlaklık sunmakta.
http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/39474/aoc-details-e2251fwu-usb-powered-monitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olur mu öyle şey. Diyelim netbook'um var ve ekranı ufak geliyor.
Bağladım monitörü ve dizi veya film izliyorum. Elektrik kesilse bile izlemeye devam edebilirim. Bence çok iyi. Hatta bunu ilk Samsung duyurmuştu. Çıksa da gelse diye düşünüyordum. Bence çok güzel bir şey...
dediğiniz olay güzel.fakat çok ufak bir kesime hitap ediyor.hadi siz bağladınız.bi kısım daha bağladı.bunu yapacak geniş bir kitle göremiyorum. özelliklerinden dolayıda sadece ofis için ideal olabilceğiini söylüyorum