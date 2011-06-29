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AOC'den, USB'den güç alan 21.5-inç LCD monitör: e2251Fwu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
1
11
Monitör
knight
Haber Editörü
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Global pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden AOC, kısa bir süre önce New York'da düzenlenen CEA Line Show etkinliği kapsamında bilgisayarların USB portundan güç alan 21.5-inç boyutundaki LCD monitörünü sergiledi: e2251Fwu
Ağustos ayına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi planlanan e2251Fwu, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 200 cd/m2 parlaklık sunmakta.

http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/39474/aoc-details-e2251fwu-usb-powered-monitor Yorum Yaz
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MxFxOx 8 yıl
Görüntüyü de usb'den aktarabilse kimse tutamaz onu
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bluelizard17 8 yıl
bu tür çözümler bence de monitörü adaptörle kullanmaktan daha avantajlı olur enerji tüketimi açısından. evde de monitör için priz aramaya gerek kalmaz. rahatlıkla istediğin yere taşı ister kucağına al film seyret
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: acbold
ofis çözümleri için ideal.başka hiçbir işe yaramaz.

Olur mu öyle şey. Diyelim netbook'um var ve ekranı ufak geliyor.
Bağladım monitörü ve dizi veya film izliyorum. Elektrik kesilse bile izlemeye devam edebilirim. Bence çok iyi. Hatta bunu ilk Samsung duyurmuştu. Çıksa da gelse diye düşünüyordum. Bence çok güzel bir şey...
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acbold 8 yıl
OverClocK1ng

acbold
ofis çözümleri için ideal.başka hiçbir işe yaramaz.

Olur mu öyle şey. Diyelim netbook'um var ve ekranı ufak geliyor.
Bağladım monitörü ve dizi veya film izliyorum. Elektrik kesilse bile izlemeye devam edebilirim. Bence çok iyi. Hatta bunu ilk Samsung duyurmuştu. Çıksa da gelse diye düşünüyordum. Bence çok güzel bir şey...


dediğiniz olay güzel.fakat çok ufak bir kesime hitap ediyor.hadi siz bağladınız.bi kısım daha bağladı.bunu yapacak geniş bir kitle göremiyorum. özelliklerinden dolayıda sadece ofis için ideal olabilceğiini söylüyorum
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janparey 8 yıl
AOC abartmış,kekide kabartmış.
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akyurt 8 yıl
iyi düşünülmüş
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sadtneverdie 8 yıl
Artık bütün kablolardan kurtulsak
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Volkanbaba 8 yıl
Enerji sarfiyatı için iyi bir ürün diğer monitörlerde düşer bu seviyelere yavaş yavaş
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séquestre 8 yıl
Değişikmiş ..
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Batuist 8 yıl
evet ofiste düşük güç tüketimi için tercih edilebilir. parlaklık seviyesi diğer monitörlere oranla daha az..
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acbold 8 yıl
ofis çözümleri için ideal.başka hiçbir işe yaramaz.
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