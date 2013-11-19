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AOS TR'de iPhone 5s'in gönderim süresi 1-2 haftaya düştü; Turkcell fiyatlarda revizyona gitti

5 yıl
2b
1
87
iPhone
Shady
Haber Editörü
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AOS TR'de iPhone 5s'in gönderim süresi 1-2 haftaya düştü; Turkcell fiyatlarda revizyona gitti

ABD, Kanada ve Asya'daki Apple Online Store'larda gönderim süresi normalleşen iPhone 5s'in Apple Online Store TR'deki gönderim süresi de normal seviyelere yaklaşıyor.

Birkaç saat önce Apple Online Store TR'deki gönderim sürelerini günceleyen Apple, iPhone 5s'in ülkemize gönderim süresini, tüm modellerde, 1-2 haftaya düşürdü. Apple Online Store TR'de gönderim süresi, uzun bir süre 3-5 hafta seviyesinde seyrettikten sonra, yakın zamanda 2-3 haftaya gerilemişti. Öte yandan iPhone 5c'nin gönderimi "stoktan" yapılmaya devam ediyor.

Diğer taraftan Apple'ın ülkemizdeki iş ortaklarından Turkcell, iPhone 5s'in peşin satış fiyatlarında revizyona giderek telefonun tavsiye edilen satış fiyatlarını baz model için Apple'ın belirlediği fiyata, üst modeller ise daha uygun fiyatlara düşürdü. Buna göre daha öncesinde 2279 TL'den satılan 16GB iPhone 5s'in fiyatı 2149 TL, 2599 TL'den satılan 32GB iPhone 5s'in fiyatı 2389 TL, 2799 TL'den satılan 64GB iPhone 5s'in fiyatı ise 2689 TL olarak yenilendi.


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brk-bjk 5 yıl en beğenilen
Eğer Apple gelmeseydi adamlar hala 2700 den 5S düdükleyeceklerdi

Apple
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a7v8x 5 yıl
Turkcell satamayinca fiyatlari dusurdude, hala satamaz
2 Yanıt Yanıtla +44
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VlknFX 5 yıl
Whole Lotta Rosie
Turkcell Apple Storedan daha ucuza satıyor iPhoneları. Beklentimizin çok gerisinde kaldın Apple Store.

Biraz okuyun da öyle yorum yapın bakmış hemen fiyatları görmüş yapıştırmışsın yorumu turkcell peşin fiyatına satıyor orda apple peşin alımlardaki fiyatı daha düşük iyi bak fotoğrafa öyle yorum yaz
Whole Lotta RosieTurkcell Apple Storedan daha ucuza satıyor iPhoneları. Beklentimizin çok gerisinde kaldın Apple Store.Biraz okuyun d...
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Smile75 5 yıl
İnadına yine de Turkcell'den almam.
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Burak1916 5 yıl
Muss@
o beğenmediğiniz turkcell taksitli fiyatta 32 ve 64 gbda hem daha ucuz hem de anında kargoya veriyor. kimse garanti demesin çünkü hem genpa hem de apple garantili fark yok hatta fazlası var:)

valla kardeş apple dururken başka bir firmadan almak bana çok saçma geliyor...
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Xcutter 5 yıl Burak1916
marazpolat
Muss@
o beğenmediğiniz turkcell taksitli fiyatta 32 ve 64 gbda hem daha ucuz hem de anında kargoya veriyor. kimse garanti demesin çünkü hem genpa hem de apple garantili fark yok hatta fazlası var:)

valla kardeş apple dururken başka bir firmadan almak bana çok saçma geliyor...

turkcell den aldın kutusundan çıkardın 1 2 saat kullandın baktın problemi var gittin iade ya da değişim yapmaya ki yapmıyorlar teknik servise veriyorlar 1 ay bekletiyor en sıkıcısından
apple da durum şöyle 14 gün içinde kosulsuz iade/değişim var. değişim talep ettin ertesi gün yeni ürünü kargoluyorlar bile; depolarında değişim için stok bulunduruyorlar tabi bunların hepsi şans
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Burak1916 5 yıl
masa70
4-11 aralık geliş tarihi erken gelme olasılıgı varmı uzay grisi istanbula gelcek..

büyük ihtimalle o tarihe kalmadan gönderirler çoğunluk öyle oldu...
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Burak1916 5 yıl
Fottoman
3-5 hafta yazarken verdiğim sipariş dün itibariyle elime ulaştı toplamda 8 gün sürdü buda enteresan bi durum belirtmek istedim .

kardeş bende de aynısı oldu 10 günde cihaz elime ulaştı sitede yazan teslimat tarihleri tahmini bir tarih
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Burak1916 5 yıl
JimmyJimmy
iSafari Turkcell peşin satmaya başladı mı hayırdır!? Eskiden insanları mağaza mağaza dolaştırırlardı. Peşin satmaz taahhütlü kakalamaya çalılırlardı! Fırsatçı kazıkçılar. Artık her yerde her gördüğüme telefonu Apple dan almasını tavsiye ediyorum. Siz de öyle yapın.
Bugün avea, vodefone, turkcell 30-35 arası bi şube gezdim. avea ve vodefone yok cihaz. Olsada avea garanti kısmı düşündürdü almadım. Turkcell time girdim 2300 istedi zor bela 2200 aldım nakit. Gold rengini.

ya kardeşim bak apple store tr açıldı neden gidip daha fazla para veriyorsun, apple storedan ver siparişini, apple dururken neden turkcell???
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Burak1916 5 yıl
Bimeksin ya apple store TR nin açıldığından haberi yok ya da yolacak enayi arıyor şaka mı bu ne arkadaş ayıptır yahu!!! bimeks.com.tr/...
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doctor5945 5 yıl
aralık 1 dedimi piyasanın ateşi söner online store stokta der turkcell aynı gün kargo der vsvsvsvs doyma noktasına geldi piyasa zaten bu sene insanlar online store nin adını pek duyamadı operatörler yine sattı satacağını seneye etkisi daha fazla hissedilir.
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iSafari 5 yıl
Turkcell peşin satmaya başladı mı hayırdır!? Eskiden insanları mağaza mağaza dolaştırırlardı. Peşin satmaz taahhütlü kakalamaya çalılırlardı! Fırsatçı kazıkçılar. Artık her yerde her gördüğüme telefonu Apple dan almasını tavsiye ediyorum. Siz de öyle yapın.
1 Yanıt Yanıtla +3
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JimmyJimmy 5 yıl iSafari
iSafari

Turkcell peşin satmaya başladı mı hayırdır!? Eskiden insanları mağaza mağaza dolaştırırlardı. Peşin satmaz taahhütlü kakalamaya çalılırlardı! Fırsatçı kazıkçılar. Artık her yerde her gördüğüme telefonu Apple dan almasını tavsiye ediyorum. Siz de öyle yapın.

Bugün avea, vodefone, turkcell 30-35 arası bi şube gezdim.


avea ve vodefone yok cihaz. Olsada avea garanti kısmı düşündürdü almadım.

Turkcell time girdim 2300 istedi zor bela 2200 aldım nakit.

Gold rengini.
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ZenciPriapus 5 yıl
Apple store'un açılması daha kötü oldu fiyatlar açısından.Önceden adamlar 3000 tlden giriş yapıp yeni iphone gelinceye kadar 1700 yaparlardı.Şimdi fiyat sabit olacak apple store sayesinde.
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eternity 5 yıl
forum ikini elde 2200e satanlara ne demeli peki
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