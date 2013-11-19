AOS TR'de iPhone 5s'in gönderim süresi 1-2 haftaya düştü; Turkcell fiyatlarda revizyona gitti

ABD, Kanada ve Asya'daki Apple Online Store'larda gönderim süresi normalleşen iPhone 5s'in Apple Online Store TR'deki gönderim süresi de normal seviyelere yaklaşıyor.

Birkaç saat önce Apple Online Store TR'deki gönderim sürelerini günceleyen Apple, iPhone 5s'in ülkemize gönderim süresini, tüm modellerde, 1-2 haftaya düşürdü. Apple Online Store TR'de gönderim süresi, uzun bir süre 3-5 hafta seviyesinde seyrettikten sonra, yakın zamanda 2-3 haftaya gerilemişti. Öte yandan iPhone 5c'nin gönderimi "stoktan" yapılmaya devam ediyor.

Diğer taraftan Apple'ın ülkemizdeki iş ortaklarından Turkcell, iPhone 5s'in peşin satış fiyatlarında revizyona giderek telefonun tavsiye edilen satış fiyatlarını baz model için Apple'ın belirlediği fiyata, üst modeller ise daha uygun fiyatlara düşürdü. Buna göre daha öncesinde 2279 TL'den satılan 16GB iPhone 5s'in fiyatı 2149 TL, 2599 TL'den satılan 32GB iPhone 5s'in fiyatı 2389 TL, 2799 TL'den satılan 64GB iPhone 5s'in fiyatı ise 2689 TL olarak yenilendi.