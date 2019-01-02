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Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı

Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk akıllı telefonunu piyasaya sürerek pazara giriş yapan Çin merkezli Realme, üst şirketi olan Oppo'dan ayrılmıştı. Şirket 4 milyon telefon satışına ulaştığını açıkladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi olan Oppo'nun alt şirketi olarak pazara giriş yapan Realme, ilk akıllı telefonunu geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Daha sonra Oppo'dan ayrılan ve yoluna yalnız devam eden şirket, 7 ayda 4 milyon telefon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Realme çıkışını sürdürmek istiyor

Piyasaya çıktığı her pazarda başarı gösteren Realme, henüz aylar önce faaliyete geçmesine rağmen satış grafiğini de gittikçe yükseltiyor. Şirketin bu başarısının nedeni olarak da, giriş seviyesindeki akıllı telefon modellerine odaklanması ve fiyat avantajı sunması gösteriliyor.
Şirket bu bağlamda, yeni yılın ilk günü resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşarak, bu sevinci kullanıcılarıyla paylaştı. 2019 yılında daha da büyümesi beklenen şirketin başarılarını sürdürüp, sürdüremeyeceğini ise zamanla göreceğiz.

https://twitter.com/realmemobiles/status/1080076210913198080 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K_Spartakus 4 ay
Oppo ve diğerleri de bir yerden başladılar , gerisi çorap söküğü gibi gelir .
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