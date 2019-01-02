Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı

Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi olan Oppo'nun alt şirketi olarak pazara giriş yapan Realme, ilk akıllı telefonunu geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Daha sonra Oppo'dan ayrılan ve yoluna yalnız devam eden şirket, 7 ayda 4 milyon telefon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Realme çıkışını sürdürmek istiyor

Piyasaya çıktığı her pazarda başarı gösteren Realme, henüz aylar önce faaliyete geçmesine rağmen satış grafiğini de gittikçe yükseltiyor. Şirketin bu başarısının nedeni olarak da, giriş seviyesindeki akıllı telefon modellerine odaklanması ve fiyat avantajı sunması gösteriliyor.

https://twitter.com/realmemobiles/status/1080076210913198080

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Şirket bu bağlamda, yeni yılın ilk günü resmihesabından bir görsel paylaşarak, bukullanıcılarıyla paylaştı. 2019 yılında daha daşirketin başarılarını sürdürüp, sürdüremeyeceğini ise zamanla göreceğiz.