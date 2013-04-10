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ARM : Müşteriler daha çok tek yonga tek işletim sistemi fikrine ilgi göstermeye başladı

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM : Müşteriler daha çok tek yonga tek işletim sistemi fikrine ilgi göstermeye başladı

Mobil cihaz segmentinde hakim işlemci konumunda olan ARM, sadece mobil cihazlar değil, ev eğlencesi, Chromebook ve sunucu platformlarında da boy göstermeye başladı. ARM'ın bu derece geniş bir alanda kullanılma imkanı da üretici ortakların ilgi alanlarını değiştirmeye başladı.

ARM sunucu sistemleri yöneticisi Lakshmi Mandyam, üretici ortaklarının tek bir işletim sistemi ve tek bir yonga mimarisini standartlaştırmak için arayış içinde olduğunu dile getirdi. Diğer bir deyişle, akıllı telefonlardan sunucu sistemlerine kadar ölçeklendirilip kullanılabilen bir yonga ve Linux benzeri bir işletim sisteminden oluşan çözüm, ortakların oldukça ilgisini çekiyor.

Mandyam, endüstrinin 20 yıl önceki gibi entegre sistemleri geri dönme eğilimi içerisinde olduğunu belirtiyor.

Örneğin Huawei, ARM tabanlı yongaları akıllı telefonlarda, set üstü TV kutularında, ağ yönlendiricilerinde, baz istasyonlarında kullanırken, gelecekteki sunucu platformlarında da yer vermeyi planlıyor.

Linux tabanlı işletim sistemlerinin esnek olması ve hem kurumsal düzeyde hem de temel düzeyde ölçeklenebiliyor olması, maliyet odaklı çözümlerde de kilit faktör oluyor. Ayrıca Linux kernelinin ARM mimarisine uyumu da diğer bir faktör. Mandyam, firmaların Linaro Kurumsal Çalışma Grubu ile birlikte işbirliği yaparak, Linux platformunun kurumsal olarak uygulanması konusunda etkili olmaya çalıştığını aktarıyor. Bu firmalar arasında Facebook gibi devler de bulunuyor. 

ARM patronu Warren East'in Temmuz'da emekliye ayrıldıktan sonra yerine geçecek Simon Segars'ın tek yonga/tek işletim sistemine şans tanıyacağı ve bilişim pazarını kökten değiştirebileceğine dair tahminler yapılıyor.

http://www.tomshardware.com/news/ARM-Scalable-Linux-Mandyam-Enterprise-Working-Group,21885.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Ben kısaltarak özetliyim. Yazıda bahsedilen şey esasen Server alanı ile alakalı. Diğer bütün alanlarda, Arm temelli tasarımların nasıl birbiri ile alakasız noktalara gittiğini , tasarımın yanında da kernel / ekosistemler arasında nasıl farklılıkların olduğunu, aslında üstyapıda genelde birbiri ile uyumlu olan aynı programı vs. çalıştırabilen sistemler olsa da aşağıda altyapıda hepsi için farklılaşmış kernellerin tasarımların yattığını söylüyor. Server alanı için şimdilik çok fazla elle tutulur ARM temelli tasarım yok. Calxeda'nın Marvel'in faln şeyleri var. Ama büyük ve yaygın değiller, kullanım alanları kısıtlı. İlerleyen zmanlarda, biçok geliştrici server alanında Arm temelli tasarımlarla boy gösterecek (zaten az çok varolan, veya ellerinde prototipleri olan veya kullanılan ürünleir olan şirketler var Applied Micro, Calxeda, Marvel vs. vs. gibi).

Adam diyor ki, Eğer şimdiden belli bi ortak noktalar üstünde standartlar dizisi oluşturmazsak, server alanı da mobil SOC alanı gibi herkesin başına buyruk hareket ettiği bi ortama dönüşecek. Kimisi ethernet altyapısı kullanırken (Lvel 2 switch gibi), kimisi sadece yüksek trafiği yönetecek bi farklılaşmaya gidiyor. Bu çip yapısında olduğu kadar, Calxedanın 4 çipden oluşan kartlarında olduğu gibi fiziksel tasarımlara da yansıyacak. Tamam farklı tasarımlar faln olabilir, ama altyapıda herkese 40 çeşit farklı kernel gerektirecek bi noktaya gelmesin işler diyor. Server alanı birbirinden bu kadar alakasız oalbilen, birbirleri arasında uyumsuzluk gösterebilen şeyleri kabul etmez diyor.

Bu açıdan bakınca hem onlar haklı, hemde standardizasyonun belli kısıtlamalar getireceğini özgün tasarımları kısıtlayacağını düşünenler haklı.

Bütün bunlar ARM ekosisteminin , lisanslama şeklinin sonuçları.
Ben kısaltarak özetliyim. Yazıda bahsedilen şey esasen Server alanı ile alakalı. Diğer bütün alanlarda, Arm temelli tasarımların nasıl birbiri ile alakasız nok...
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RaptorFX 6 yıl
Standardizasyon aynı zamanda kısır gelişimi de beraberinde getirecektir. Üretim maliyeti, bakım maliyeti düşecek ancak gelişimler sistemden sisteme olacağı için yavaşlayacaktır diye düşünüyorum.
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Rubisco 6 yıl
Ben kısaltarak özetliyim. Yazıda bahsedilen şey esasen Server alanı ile alakalı. Diğer bütün alanlarda, Arm temelli tasarımların nasıl birbiri ile alakasız noktalara gittiğini , tasarımın yanında da kernel / ekosistemler arasında nasıl farklılıkların olduğunu, aslında üstyapıda genelde birbiri ile uyumlu olan aynı programı vs. çalıştırabilen sistemler olsa da aşağıda altyapıda hepsi için farklılaşmış kernellerin tasarımların yattığını söylüyor. Server alanı için şimdilik çok fazla elle tutulur ARM temelli tasarım yok. Calxeda'nın Marvel'in faln şeyleri var. Ama büyük ve yaygın değiller, kullanım alanları kısıtlı. İlerleyen zmanlarda, biçok geliştrici server alanında Arm temelli tasarımlarla boy gösterecek (zaten az çok varolan, veya ellerinde prototipleri olan veya kullanılan ürünleir olan şirketler var Applied Micro, Calxeda, Marvel vs. vs. gibi).

Adam diyor ki, Eğer şimdiden belli bi ortak noktalar üstünde standartlar dizisi oluşturmazsak, server alanı da mobil SOC alanı gibi herkesin başına buyruk hareket ettiği bi ortama dönüşecek. Kimisi ethernet altyapısı kullanırken (Lvel 2 switch gibi), kimisi sadece yüksek trafiği yönetecek bi farklılaşmaya gidiyor. Bu çip yapısında olduğu kadar, Calxedanın 4 çipden oluşan kartlarında olduğu gibi fiziksel tasarımlara da yansıyacak. Tamam farklı tasarımlar faln olabilir, ama altyapıda herkese 40 çeşit farklı kernel gerektirecek bi noktaya gelmesin işler diyor. Server alanı birbirinden bu kadar alakasız oalbilen, birbirleri arasında uyumsuzluk gösterebilen şeyleri kabul etmez diyor.

Bu açıdan bakınca hem onlar haklı, hemde standardizasyonun belli kısıtlamalar getireceğini özgün tasarımları kısıtlayacağını düşünenler haklı.

Bütün bunlar ARM ekosisteminin , lisanslama şeklinin sonuçları.
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kımyasal 6 yıl
Arkadaş yazını okurken bunalım geçirdim.
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ilkerinanç 6 yıl
ben burada ne anlatılmaya çalışıldığını anlamadım.
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Rubisco 6 yıl
Dimi, PR için abartmak ne güzel. Dışardan bakınca ne güzel ne mantıklı doğru demiş diyorsunuz. Az araştırın bakalım, kaç tane farklı ARM ürünü ve bundan geliştrilmiş sistemler var, SOC larla oluşturulmuş basit cihazlardan, telefonlara tabletlere, çeşitli kartlara, medya oynatıcılara ARM'ı işlemci olarak kullanan ve bunlarda işletim sistemi olarak Linux / Android yapısını kullanan cihazlara bi bakın bakalım, donanım dışında ortak neleri var? Birinin yazılımı diğerinde çalışır mı? Sorunsuzca birinden diğerine port edilebilir mi? Hiç bi kere hepsinin FW'si farklı bir olur mu hiç gibi bozuk bakış açısıyla gelmeyin. Biz kaç yıldık alıştık sen ne konuşuyon noktasına hiç getirmeyin.

Bu azıcık bahsettiğim geliştricilerin hemen hepsi, kafasına göre farklılık içerisindeler Linux için. Hepsi kendisine göre bişeyleri eğip bükmüş Linux için. Kimisi ayarların saklandığı yerleri standart olmayan şekle sokmuş, bi sürü sorun var (neyin nerde olduğu belli olmayan bi linux kurmaya kalkın bakın nasıl saç baş yolarsınız). Başkası, belli şeyler sadece kendi geliştrici grubu tarafından bilinsin diye /root/dedemden_kalan_ayarlar_6534 gibi şeylere gitmiş. Neler neler var. Linux flan dersiniz, ama hiçbiri birbirine uyumlu değil. En üstte, belki bi program sorunsuz olarak çalıştı diyelim hepsinde ortak olarak. Bunun böyle olabilmesi için, Linux kernelinde her seferinde binlerce ama binlerce kodun eklenmesi elden geçirilmesi , tek tek ayar verilmesi gerekiyor. Bilen ne kadar var bunları? Adamlar ne biçim şeyler yazıyorlar bu ne saçmalık birader diye, neredeyse her farklı ARM geliştricisi için farklı kod mu yazılması eklenmesi gerekiyor kernele diye??

ARM cihazlar başlarına buyruk olduğu için, önce bunları geliştirenlerin bi disiplin altına alınması lazım, bunların kontrol altına alınması lazım ki, herkes kendine göre saçma bişeyler uydurup, kendi standartını belirleyip o yoldan devam edip, kernel geliştricilerinin başında saç kalmadı noktasından uzaklaşılsın. Linux kernelde, ARM için x86'dan 5-7 kat daha fazla kod yazılması gerektiğini biliyor musunuz? Bütün bu başına buyruk geliştricilerin bi sonucu. Herkes kafasına göre bişey yaptığı için, ortak noktadan uzaklaşıldığı içn, her kernel güncellenmesinde hepsi için düzenleme yapılması gerekiyor.

Adamın dediği temelde doğru, tek bi mimari, mesela ArmV7 / V8 üstünde, Linux temelli tek bi sistemde hepsinin uygun şekilde uydurulması lazım. Sorunlu kısım aşağı inersek çıkıyor zaten. Herkes başına buyruk olunca, kerneli güncellemek daha da zor bi hale geliyor, daha karmaşık hale geliyor, herkesin standartının desteklenmesi gerekiyor ki yeni kernelde sorun çıkartmadan o da çalışsın.

Öncelikle herkesin başına buyruk şekilde, gittikçe abartıya kaçan kafasına göre olan şeylerden vazgeçmesi lazım. Bütün bu farklı geliştriciler için her seferinde binlerce satır ilave kodun yazılmaya çalışılması çok büyük bi yük getirdiği gibi, bütün bu geliştriciler bütün yükü kernel geliştricilerinin üstüne yıkmış oluyorlar. Bu bi yerden sonra hepten içinden çıkılması zor hal alabilir, bu şekilde giderse muhtemelen bu olacak.

Kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeyi, ilave şeyler eklemeyi anlarım. Ama az herkese hizmet eden o kerneli geliştirenleri düşünsünler, her seferinde eklenen yeni cihazlardaki yeni customlıkların işleri bi yerden sonra nasıl işin içinden çıkılması zor bi noktaya getireceğini düşünsünler.

Önce bu başına buyruk geliştricilerin belli bi ortak noktaya gelmeleri lazım ki, gittikçe genişleyen bi kernel olmasın artık. Belli ortak temellerde uzlaşmaları, en azından 30-50 tane değil de, 3-5 tane farklı yapının olması konusunda uzlaşmaları lazım.
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