ARM : Müşteriler daha çok tek yonga tek işletim sistemi fikrine ilgi göstermeye başladı





Mobil cihaz segmentinde hakim işlemci konumunda olan ARM, sadece mobil cihazlar değil, ev eğlencesi, Chromebook ve sunucu platformlarında da boy göstermeye başladı. ARM'ın bu derece geniş bir alanda kullanılma imkanı da üretici ortakların ilgi alanlarını değiştirmeye başladı.





ARM sunucu sistemleri yöneticisi Lakshmi Mandyam, üretici ortaklarının tek bir işletim sistemi ve tek bir yonga mimarisini standartlaştırmak için arayış içinde olduğunu dile getirdi. Diğer bir deyişle, akıllı telefonlardan sunucu sistemlerine kadar ölçeklendirilip kullanılabilen bir yonga ve Linux benzeri bir işletim sisteminden oluşan çözüm, ortakların oldukça ilgisini çekiyor.





Mandyam, endüstrinin 20 yıl önceki gibi entegre sistemleri geri dönme eğilimi içerisinde olduğunu belirtiyor.





Örneğin Huawei, ARM tabanlı yongaları akıllı telefonlarda, set üstü TV kutularında, ağ yönlendiricilerinde, baz istasyonlarında kullanırken, gelecekteki sunucu platformlarında da yer vermeyi planlıyor.





Linux tabanlı işletim sistemlerinin esnek olması ve hem kurumsal düzeyde hem de temel düzeyde ölçeklenebiliyor olması, maliyet odaklı çözümlerde de kilit faktör oluyor. Ayrıca Linux kernelinin ARM mimarisine uyumu da diğer bir faktör. Mandyam, firmaların Linaro Kurumsal Çalışma Grubu ile birlikte işbirliği yaparak, Linux platformunun kurumsal olarak uygulanması konusunda etkili olmaya çalıştığını aktarıyor. Bu firmalar arasında Facebook gibi devler de bulunuyor.





ARM patronu Warren East'in Temmuz'da emekliye ayrıldıktan sonra yerine geçecek Simon Segars'ın tek yonga/tek işletim sistemine şans tanıyacağı ve bilişim pazarını kökten değiştirebileceğine dair tahminler yapılıyor.

http://www.tomshardware.com/news/ARM-Scalable-Linux-Mandyam-Enterprise-Working-Group,21885.html#xtor=RSS-980