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ARM: "Önümüzdeki aylarda $20 fiyatlı akıllı telefonlar görebiliriz"

Mobil cihazlardaki Cortex işlemcilerinin mimarı ARM'dan gelen son açıklamalara göre ilerleyen aylarda $20 seviyesinde akıllı telefonları piyasada görebiliriz.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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20
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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ARM:
Mobil cihazların gelişmesiyle birlikte parça fiyatlarının da ucuzladığı günümüzde, iletişimi dünyanın her kesimine ulaştırmak adına firmaların bütçe dostu cihazları piyasaya sürdüğüne tanık oluyoruz. 
Geçtiğimiz şubat ayında Firefox'un tanıtımını yaptığı $25'lık Firefox işletim sistemli prototip telefon ise bizlere üst seviye akıllı telefonlarda kullanılan parçalardan birinin fiyatına yeni bir akıllı telefon üretilebileceğini göstermişti. Pek çoğumuz için bir şey ifade etmeyen bu tarz telefonlar piyasaya sürüldüğünde dünyanın pek çok yoksul bölgesindeki insanlar için önem arz edecektir.
Mobil cihazlarda gördüğümüz Cortex işlemcilerinin mimarı ARM'dan gelen son açıklamalara göre ise ilerleyen aylarda $20 seviyesinde akıllı telefonları piyasada görebiliriz. Tek çekirdekli Cortex A5 işlemcisi barındıracak telefonların 2.5G yani EDGE şebekesi üzerinde çalışacağı, oldukça düşük belleğe ve dahili hafızaya sahip olacağı belirtiliyor. Daha önce gördüğümüz Firefox işletim sistemli modellerin yanında Android tabanlı telefonları da görebileceğimizi belirten ARM, cihazların telefon araması, mesajlaşma ve internete girebilme dışında pek bir yeteneği olmayacağını belirtiyor.
Son olarak $20 seviyesinin günümüz üretim şartları içinde inilebilecek en düşük seviye olduğunu belirten çip tasarımcısı firma, önümüzdeki yıllarda giriş seviyesi cihazların pazarda egemenliğinin artacağını da tahminlerine ekliyor.

http://arstechnica.com/gadgets/2014/05/arm-the-20-smartphone-will-be-possible-in-the-next-few-months/ Yorum Yaz
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Lepanto 5 yıl en beğenilen
40 lira desek düz hesap, Türkiye'de minimum ötv 120 lira, 160 lira yapar. %18 kdv ile 188 lira yapar. Parakendeci karı ile 200'e satılırsa ne ala.

Hüloooğ.
40 lira desek düz hesap, Türkiye'de minimum ötv 120 lira, 160 lira yapar. %18 kdv ile 188 lira yapar. Parakendeci karı ile 200'e satılırsa ne ala.H...
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1 Yanıt Yanıtla +100
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kurgusuz 5 yıl
Teşekkürler vergiler 20$ telefonu bize 200 -300 tl den aşağıya satmadiginiz icin
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Stadhouder 5 yıl
3310 var hala
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mehmedaltair 5 yıl
20 dolarlık telefonla uğraşmak yerine 100 dolara rahat kullanılacak bir cihaz yapılması daha mantıklı sonuçta 20 dolarlık telefon aşırı basit olur
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bkaakco 5 yıl
Sanmam.
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gokhangokhan33 5 yıl
vergiler türkiyeye gelmesi dahil 350-400 arası alırız 20 dolar farketmez bedava olsa bile minimum 250 tl vergi alınıyor.
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ceo-tr 5 yıl
cep telefonunun, arabanın, benzinin, mazotun özel tüketim sayılması kadar saçma bir şey olabilirmi.
bunlardaki vergiler insanların iletişim ve ulaşım hakkını kısıtlıyor.
ota poka Avrupa insan haklarına gidenler neden bu olay için gitmiyorlar acaba?
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General. 5 yıl
Ucuz olsada biz her zamanki gibi pahalı alacağız.
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darkaura 5 yıl
Her yeni sektorun gelisimi bu sekilde. Once ust segment doyurulur, sonra orta ve alt. Akilli telefondada ust segment doymaya basladi. Artik moto g, gm discovery gibi modeller daha cok dikkat cekiyor. Buyuk firmalarda gozunu gelismekde olan ulkelerin kalabalik nufuslarina dikmis durumda. Bundan sonra bol bol ekonomik model haberleri duyariz.
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Rubisco 5 yıl
Çok alakasız olacak ama bizim Pala'nın kehanetleri gibi olmuş ://
2011'de de "" $99 Super-Phones Coming Soon"" demişler ://
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doctor5945 5 yıl
Bu cihazı alıp sadece alo niyetine 2 gün sarjla kullanmaktansa al bir x2 nokia 1 hafta şarjı gidiyor bak keyfine bizim toplumumuza hitap etmiyor ama buna ihtiyacı olan insanlar olabilir.
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sniko1 5 yıl
Türkiye ye böyle telefonlar gelmez gelse de almazlar.
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