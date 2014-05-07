ARM: "Önümüzdeki aylarda $20 fiyatlı akıllı telefonlar görebiliriz"

Mobil cihazların gelişmesiyle birlikte parça fiyatlarının da ucuzladığı günümüzde, iletişimi dünyanın her kesimine ulaştırmak adına firmaların bütçe dostu cihazları piyasaya sürdüğüne tanık oluyoruz.

Geçtiğimiz şubat ayında Firefox'un tanıtımını yaptığı $25'lık Firefox işletim sistemli prototip telefon ise bizlere üst seviye akıllı telefonlarda kullanılan parçalardan birinin fiyatına yeni bir akıllı telefon üretilebileceğini göstermişti. Pek çoğumuz için bir şey ifade etmeyen bu tarz telefonlar piyasaya sürüldüğünde dünyanın pek çok yoksul bölgesindeki insanlar için önem arz edecektir.

Mobil cihazlarda gördüğümüz Cortex işlemcilerinin mimarı ARM'dan gelen son açıklamalara göre ise ilerleyen aylarda $20 seviyesinde akıllı telefonları piyasada görebiliriz. Tek çekirdekli Cortex A5 işlemcisi barındıracak telefonların 2.5G yani EDGE şebekesi üzerinde çalışacağı, oldukça düşük belleğe ve dahili hafızaya sahip olacağı belirtiliyor. Daha önce gördüğümüz Firefox işletim sistemli modellerin yanında Android tabanlı telefonları da görebileceğimizi belirten ARM, cihazların telefon araması, mesajlaşma ve internete girebilme dışında pek bir yeteneği olmayacağını belirtiyor.

Son olarak $20 seviyesinin günümüz üretim şartları içinde inilebilecek en düşük seviye olduğunu belirten çip tasarımcısı firma, önümüzdeki yıllarda giriş seviyesi cihazların pazarda egemenliğinin artacağını da tahminlerine ekliyor.

http://arstechnica.com/gadgets/2014/05/arm-the-20-smartphone-will-be-possible-in-the-next-few-months/