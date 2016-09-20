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ARM ile Softbank arasındaki dev anlaşma Türkiye’de gerçekleşmiş

Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan ARM’ın Japon SoftBank’a 32 milyar dolar bedelle satışı için anlaşmanın Türkiye’deki bir tatil beldesinde yapıldığı ortaya çıktı.
2 yıl
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İşlemci
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ARM ile Softbank arasındaki dev anlaşma Türkiye’de gerçekleşmiş
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Tasarladığı işlemciler bugün akıllı telefonlardan otomobillere varınca kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan ARM, kısa bir süre önce 32 milyar Dolar teklifle Clash of Clans’ın yapımcısı Supercell’in de hissedarlarından olan SoftBank tarafından satın alınmıştı. 


17 milyar dolarlık kişisel serveti bulunan ve Japonya’nın en zengin ikinci kişisi olarak gösterilen Softbank'in kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, Temmuz ayında tatil için Marmaris’i tercih edenlerdendi. Bu esnada ARM ile satın alma görüşmeleri yapan Japon işadamının, görüşmelerin olumlu bir zemine gelmesinin ardından Marmaris’teki bir restoranda ARM’ın CEO’su ile bir araya geldiği iddia ediliyor.


Dev satışa iş birliği yapan restoranın işletmecisi Selin Oral tarafından da doğrulandığı belirtilen anlaşmanın ardından SoftBank tarafında ise hisseler hızlı bir şekilde değerlenmiş durumda. Satın almanın gündeme gelmesinin ardından ilk bir haftalık süreçte ciddi bir değer kaybı yaşayan şirket, sonrasındaki süreçte hızlı bir tırmanışa geçmişti. An itibariyle ise anlaşmanın duyulmasının ardından geçen süreçte %9’luk bir değerlemeye ulaşılmış durumda. Softbank bu satın alma sonrasında özellikle nesnelerin interneti konusunda ciddi atılımlar yapmayı planlıyor.


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Riyaziyeci 2 yıl en beğenilen
Övünelecek bir iş ortaya koyamadığımız için anlaşma Türkiye' de yapılmış haberini yapıyoruz.
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Macella 2 yıl
aman ne büyük bir olay hadi övünelim.
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***Respect*** 2 yıl
GURUR DUY TÜRKİYEM

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Kara Börü 2 yıl
Gururla ye...

Yok lan yanlış oldu
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Nu.D.38 2 yıl
Ucuza gitmiş
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kadirirdem 2 yıl
as bayrakları as diyecek bir şey yok ortada...
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bwhiteshark 2 yıl

Kısa bir araştırma ile 23 July 2016 • 2:14pm bile bu bilginin verildiği anlaşılıyor. Biraz geç kalmışız.

telegraph.co.uk/...
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murdocklawless 2 yıl
aman bizimkiler duymasın aradan komisyon isterler.
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interwap 2 yıl
Adam tatilde bile çalışıyor.
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sniper23 2 yıl
Bu anlaşma darbe girişimden önce mi yapıldı yoksa sonra mı ? Temmuz ayı diyorda.
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Riyaziyeci 2 yıl en beğenilen
Övünelecek bir iş ortaya koyamadığımız için anlaşma Türkiye' de yapılmış haberini yapıyoruz.
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Umutcan 2 yıl
Şöyle büyük bir firmayı satın alıp mobil teknoloji savaşında biz de yer alsak olmaz tabi.
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Macella 2 yıl
aman ne büyük bir olay hadi övünelim.
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***Respect*** 2 yıl
GURUR DUY TÜRKİYEM

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nefendim 2 yıl Macella
Macella
aman ne büyük bir olay hadi övünelim.


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