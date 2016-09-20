ARM ile Softbank arasındaki dev anlaşma Türkiye’de gerçekleşmiş

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Tasarladığı işlemciler bugün akıllı telefonlardan otomobillere varınca kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan ARM, kısa bir süre önce 32 milyar Dolar teklifle Clash of Clans’ın yapımcısı Supercell’in de hissedarlarından olan SoftBank tarafından satın alınmıştı.





17 milyar dolarlık kişisel serveti bulunan ve Japonya’nın en zengin ikinci kişisi olarak gösterilen Softbank'in kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, Temmuz ayında tatil için Marmaris’i tercih edenlerdendi. Bu esnada ARM ile satın alma görüşmeleri yapan Japon işadamının, görüşmelerin olumlu bir zemine gelmesinin ardından Marmaris’teki bir restoranda ARM’ın CEO’su ile bir araya geldiği iddia ediliyor.





Dev satışa iş birliği yapan restoranın işletmecisi Selin Oral tarafından da doğrulandığı belirtilen anlaşmanın ardından SoftBank tarafında ise hisseler hızlı bir şekilde değerlenmiş durumda. Satın almanın gündeme gelmesinin ardından ilk bir haftalık süreçte ciddi bir değer kaybı yaşayan şirket, sonrasındaki süreçte hızlı bir tırmanışa geçmişti. An itibariyle ise anlaşmanın duyulmasının ardından geçen süreçte %9’luk bir değerlemeye ulaşılmış durumda. Softbank bu satın alma sonrasında özellikle nesnelerin interneti konusunda ciddi atılımlar yapmayı planlıyor.