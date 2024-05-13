Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arm, yapay zeka çipleri üretmeye başlıyor

    SoftBank iştiraki Arm, yapay zeka çipleri üretmeyi ve ilk ürünlerini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylece Arm, kendi yapay zeka çipini üreten diğer devlere katılmış olacak.
    Arm, yapay zeka çipleri üretmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Merkezi İngiltere'de bulunan Arm, SoftBank CEO'su Masayoshi Son'un şirketi bir yapay zeka süper gücüne dönüştürme planının parçası olarak gelişmiş bir yapay zeka çipi bölümü kuracak. Şirket bu bölümde 2025 yılının ilkbaharında bir prototip hazırlamayı ve sonbahar döneminde ise bu çipi sevk etmeye başlamayı umuyor.

    Arm, yapay zeka çipi üretecek

    SoftBank’ın sahibi olduğu Arm, çok yakında yapay zeka işlemcileri geliştirecek. Softbank CEO'su Masayoshi Son, 10 trilyon yen (64 milyar dolar) yatırımla bir yapay zeka çipi bölümü kuracak. Bu bölüm, önümüzdeki yılın başlarında prototip işlemciler, ardından 2025 sonuna doğru ise seri üretime geçmeye başlayacak. Bu üretimin TSMC, Samsung Foundry veya Intel gibi bir çip üreticisinde olması bekleniyor; ancak en muhtemel firma TSMC.

    SoftBank, 2026 yılına kadar ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da kendi işlemcilerini kullanarak veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor. Veri merkezleri enerjiye aç olduğu için şirketin enerji konusuna da el atması bekleniyor. İddialara göre şirket rüzgar ve güneş enerjisinin yanında yeni nesil füzyon teknolojisinde de rol oynayabilir.

    Aktarılanlara göre SoftBank, kurulacak yapay zeka çipi bölümümün milyarlarca dolar tutması beklenen ilk geliştirme maliyetlerini karşılayacak. Burada geliştirilen işlemci seri üretime geçtiğinde ise SoftBank’ın bu çip birimini Arm’dan ayırabileceği de belirtiliyor. Ek olarak Arm'ın tasarımı müşterilerinin kullanımına sunup sunmayacağı belli değil. Tahminlere göre yapay zeka pazarı bu yıl 30 milyar dolara ulaşacak ancak 2029'da 100 milyar doların üzerine, 2032'de ise 200 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    definasyon kürü iphone meşgule atma bosch seri 4 seri 6 farkı topluluk önünde konuşma fobisi ilaç reçetesiz uyku ilacı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 11i
    Huawei Nova 11i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız