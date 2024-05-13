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Tam Boyutta Gör Merkezi İngiltere'de bulunan Arm, SoftBank CEO'su Masayoshi Son'un şirketi bir yapay zeka süper gücüne dönüştürme planının parçası olarak gelişmiş bir yapay zeka çipi bölümü kuracak. Şirket bu bölümde 2025 yılının ilkbaharında bir prototip hazırlamayı ve sonbahar döneminde ise bu çipi sevk etmeye başlamayı umuyor.

Arm, yapay zeka çipi üretecek

SoftBank’ın sahibi olduğu Arm, çok yakında yapay zeka işlemcileri geliştirecek. Softbank CEO'su Masayoshi Son, 10 trilyon yen (64 milyar dolar) yatırımla bir yapay zeka çipi bölümü kuracak. Bu bölüm, önümüzdeki yılın başlarında prototip işlemciler, ardından 2025 sonuna doğru ise seri üretime geçmeye başlayacak. Bu üretimin TSMC, Samsung Foundry veya Intel gibi bir çip üreticisinde olması bekleniyor; ancak en muhtemel firma TSMC.

SoftBank, 2026 yılına kadar ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da kendi işlemcilerini kullanarak veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor. Veri merkezleri enerjiye aç olduğu için şirketin enerji konusuna da el atması bekleniyor. İddialara göre şirket rüzgar ve güneş enerjisinin yanında yeni nesil füzyon teknolojisinde de rol oynayabilir.

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Aktarılanlara göre SoftBank, kurulacak yapay zeka çipi bölümümün milyarlarca dolar tutması beklenen ilk geliştirme maliyetlerini karşılayacak. Burada geliştirilen işlemci seri üretime geçtiğinde ise SoftBank’ın bu çip birimini Arm’dan ayırabileceği de belirtiliyor. Ek olarak Arm'ın tasarımı müşterilerinin kullanımına sunup sunmayacağı belli değil. Tahminlere göre yapay zeka pazarı bu yıl 30 milyar dolara ulaşacak ancak 2029'da 100 milyar doların üzerine, 2032'de ise 200 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

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Arm, yapay zeka çipleri üretmeye başlıyor