Arm, yapay zeka çipleri üretmeye başlıyor

Arm, yapay zeka çipi üretecek
SoftBank’ın sahibi olduğu Arm, çok yakında yapay zeka işlemcileri geliştirecek. Softbank CEO'su Masayoshi Son, 10 trilyon yen (64 milyar dolar) yatırımla bir yapay zeka çipi bölümü kuracak. Bu bölüm, önümüzdeki yılın başlarında prototip işlemciler, ardından 2025 sonuna doğru ise seri üretime geçmeye başlayacak. Bu üretimin TSMC, Samsung Foundry veya Intel gibi bir çip üreticisinde olması bekleniyor; ancak en muhtemel firma TSMC.
SoftBank, 2026 yılına kadar ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da kendi işlemcilerini kullanarak veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor. Veri merkezleri enerjiye aç olduğu için şirketin enerji konusuna da el atması bekleniyor. İddialara göre şirket rüzgar ve güneş enerjisinin yanında yeni nesil füzyon teknolojisinde de rol oynayabilir.
Aktarılanlara göre SoftBank, kurulacak yapay zeka çipi bölümümün milyarlarca dolar tutması beklenen ilk geliştirme maliyetlerini karşılayacak. Burada geliştirilen işlemci seri üretime geçtiğinde ise SoftBank’ın bu çip birimini Arm’dan ayırabileceği de belirtiliyor. Ek olarak Arm'ın tasarımı müşterilerinin kullanımına sunup sunmayacağı belli değil. Tahminlere göre yapay zeka pazarı bu yıl 30 milyar dolara ulaşacak ancak 2029'da 100 milyar doların üzerine, 2032'de ise 200 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.