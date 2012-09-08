ARM : Intel'in mobil segmentte daha çok yolu var

Haber Editörü
Mobil cihaz segmentinde baktığımızda işlemci olarak İngiliz ARM firmasının mimarisini hakim unsur olarak görüyoruz. ARM haricinde çok düşük bir oranda MIPS Technologies firmasının işlemcileri, ucuz tablet ve akıllı telefonlarda kullanılıyor. Mobil sektörde iddialı olmak isteyen diğer bir firma ise Intel.
Masaüstü, dizüstü ve sunucu işlemcileri segmentinde lider olan Intel, konu mobil platformlara gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Enerji tüketimi / performans anlamında ARM'ın oldukça gerisinde kalan Intel, Medfield tabanlı Atom işlemcilerle akıllı telefon pazarında boy göstermeye başladı. Clover Trail tabanlı Atom işlemcilerle de tablet pazarında yakın zamanda iddialı olmaya çalışacak.
ARM pazarlama bölümü başkan yardımcısı Noel Hurley'e göre, enerji tüketimi anlamında Intel'in ARM'ı yakalaması için önünde uzun bir yol bulunuyor.
ARM mimarisine sahip işlemcileri taşıyan akıllı telefon ve mobil cihazların pazar payıyla, Intel işlemcileri taşıyan modellerin pazar payı karşılaştırıldığında, ARM'ın enerji tüketimi konusunda çok daha üstün olduğu ortaya çıkıyor. Intel açısından rakip sadece ARM değil. NVIDIA, Qualcomm, TI ve MediaTek gibi bir ARM ordusu bu sektörde faaliyet gösteriyor. Intel'in en büyük avantajı ise yatırım gücü.
Tayvanlı tedarik zinciri firmalara göre Intel'in Atom Z2460 işlemcisi performans olarak ARM tabanlı rakiplerinden önde olsa da, enerji tüketimi ve yönetimi açısından oldukça geride. ARM mimarisi1watt'tan daha az enerji tüketmesine rağmen, Intel işlemciler çok daha yüksek bir orana sahip.
Hurley, Windows RT ile birlikte ARM tabanlı ürünlerine PC segmenti ve diğer segmentlerde yer arayan üreticilere önemli fırsatlar doğacağını da dile getiriyor.
http://www.digitimes.com/news/a20120906PD225.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ARM lisansı dediğin şey ne ? Tek tip bişey yok ki ortada? Cortex A9 lisansı 5-10milyon $ civarında ki para değil. Bi de önerdiğin şeyin niye mantık olarak hatalı olduğunu düşünmüyorsun? Via'nın kendi üretiminden vazgeçip, AMD'den x86 alanında AMD'nin kendi işlemcilerinde kullandığı teknolojileri lisanslayıp bununla da Via markası ile farklı bi x86 işlemci üretmesini önermek gibi senin söylediğin. AMD'den daha iyi performans gösterebilir mi veya daha ucuza mal edip satabilir mi iş yapar mı? Direk karşılaştırması değil ama önerdiğin şey buna benziyor.
Intel Medfield ile diğer ARM temelli SOC geliştirenlere göre farklı konumda çünkü tamamen kendi sistemi üzerine kurulu. Quallcom da bi nebze öyle ama hiçbirinin Intel'in sahip olduğu baskı imkanı yok. Xolo, Orange, K800 bide şu yeni çıkacak Rus telefon adı sanı ne kadar duyulmş şeyler, bi LG HTC çıkıp Medfield kullanan telefon yapacaz iyi olacak kaç kere demişler şimdiye kadar?
Performans ve güç tüketimi olarak Medfieldın durumu iyi, tek kötü yanı fiyatları uçuk. Medfield öncesinde Moorestown da da kullanılan Z serisi atom çekirdekleri için intel 45-95$ para istiyordu. Intel 1.5 sene zman içinde Moorestown'dan MEdfield'a inebildi. Moorestown ile ancak yüksek kapasiteli batarya varsa tablet olurdu. Medfield ile Cortex A9 kullanan telefonlar arasında rekabetçi bi konumda.
Konuşma süresi 4s kadar, kötü bi durum mu? Oyun hariç browser vs. testlerinde hep iyi performansı var. Wifi vs ile internet için pil tüketimi kabul edilebilir seviyede, ortalarda, ama Galaxy S2 , LG Optimus 3d ile kafa kafaya. GPU'su kötü ona bişey demiyorum zaten. DD açıp oynatamıyor. Native Arm code kullanan uygulamalarda perf düşüşü var biraz, geçmişteki uygulamalar için. Video oynatmada da nedense pil kullanımı biraz fazla ama bu mutlaka Player ile alakalı.
En niyahetinde oyun hariç performansı ve pil tüketimi olarak Medfield, Cortex A9 kullanan çözümlerle baş edebilecek seviyede. Amma velakin telefonların fiyatları çok çok geride değil. 550$'a MEdfield içeren telefon alabilecek biri 650$'a Iphone almaktan vazgeçmez. Intel'in kar marjı yüksek, bu yüzden de büyük üreticiler Medfield içeren çözümler üretmiyorlar. 550$'a satılacak telefon için Intel chipset için 50-100$ isterse kimse bundan alıp üretmez. En büyük sorun da bu zaten. Direk performansı değil.
ARMv7 her alandan sıkıştırılıyor ve yakın zamanda da bunu aşabilecekleri bi çözüm yok. Cortex A15 içeren ürünler var mı piyasada ne zman çıkacak çoğalacaklar? Ne kadar ömrü olacak?
MIPS'in yeni proAptiv çipleri direk A15'i hedef alıyor ve, Krait / A15 performansını onların yarısı kadar yer kaplayarak veriyor / verecek.
Intel'in Medfield'ı A9 platformunun rakibi. A15 içeren ürünler çoğalmaya başladığında Intel 1 platform daha çıkartmış olacak. Başlarda bende geri kalır, ortalamanın altına düşer diyordum, piyasadaki ürünler ortada. Ortalık şimdi nasıl A9'dan geçilmiyor, A15 'den de geçişlmez hale geldiğinde Intel çoktan yeni platformu çıkartmış olacak ve A15 seviyesinde perf verebilir olacak. Ha yine pahalı olur vs. orası apayrı. Perf ve güç tüketimi anlamında Intel iyi durumda gereksiz yere buradan eleştiri yapmayın. Direk fiyat ve niye büyük üreticiler üretmiyor diyerek eleştirin. Hemen hemen aynı performansı aynı pil süresini aynı fiyata veya daha ucuza alacaksak, niye adı sanı duyulmamış ürünler peşine düşelim diyin.
ARMv8 diyecek olan varsa da, geçen senenin kasımından beri bununla ilgili haber çıkmadı. Ancak Applied Micro'nun X-Gene'i neredeyse üreitme hazır. Ama bu da Server odaklı olacak zaten, o da apayrı bi konu. Applied Micro dışında ArmV8'e hazır kimse yok zaten ortalıkta.
bunun gibi gerizekalıları kazığa oturtacaksın ;)
MIPS proAptiv Cortex A15 ile aynı performansı yarısı kadar çekirdek alanı kullanarak verecek, bahsi / haberi nerede?
Ne haberde geçtiği gibi Medfield (veya bahsi geçen Z2460) ARM çiplere göre süperötesi performansa sahip, nede güç tüketimi açısından Medfield kullanan telefonlar pil süresi açısından süper geride. İki söylem de aşırı derecede abartılmış.
Native ARM code kullanıldımı Medfield emulasyon / binary translation yapar, perf kaybına yol açar. GPU'su sakat, düzgün oyun oynatmaz.
Xolo 900'ün(Medfield) pil ömrü Samsung Galaxy S2, LG Optimus 3d den geri kalır bi yanı yok. Abartacaksanız Iphone 4s kadar konuşma zmanı da var. Şimdi kalkıp bunun neresi için enerji tüketimi kötü diyeceksiniz?
Herkezin sorunu zaten pireyi deve, deveyi pire yapmak. ARM'a telde video ve oyun oynatıyor diye hemen PC/Server için Intel'in yerine koyacak kadar değer atfederken, Intel'in Moorestown'dan Medfield'a inmesi 1.5 seneden daha az zaman aldığını görmeyip küçümseyip durmak. Cortex A15 li çözümler ortalıkda bolca dolaşır hale gelene kadar Intel'in en az 1 yeni platform daha çıkarma olasılığı varken bu kadar küçümsemek niye?
Gerçi buseferde adamlar basacak detayı programlara.30çekirdek işlemciyle kasma sorunu yaşayacaz bu böyle adam çıkarıyor 4gb 512 bit ddr5 ekran kartı basıyor 6000mhzyi ama açıyorsun ultra bir oyun fps 30 neden cünkü ne kadar güçlü parça okadar güç gerektiren program.
intelin 20$ bile maletmedigi islemcileri 200$a almak hosunuza gidiyor anlasilan.