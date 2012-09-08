ARM : Intel'in mobil segmentte daha çok yolu var

Mobil cihaz segmentinde baktığımızda işlemci olarak İngiliz ARM firmasının mimarisini hakim unsur olarak görüyoruz. ARM haricinde çok düşük bir oranda MIPS Technologies firmasının işlemcileri, ucuz tablet ve akıllı telefonlarda kullanılıyor. Mobil sektörde iddialı olmak isteyen diğer bir firma ise Intel.





Masaüstü, dizüstü ve sunucu işlemcileri segmentinde lider olan Intel, konu mobil platformlara gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Enerji tüketimi / performans anlamında ARM'ın oldukça gerisinde kalan Intel, Medfield tabanlı Atom işlemcilerle akıllı telefon pazarında boy göstermeye başladı. Clover Trail tabanlı Atom işlemcilerle de tablet pazarında yakın zamanda iddialı olmaya çalışacak.





ARM pazarlama bölümü başkan yardımcısı Noel Hurley'e göre, enerji tüketimi anlamında Intel'in ARM'ı yakalaması için önünde uzun bir yol bulunuyor.





ARM mimarisine sahip işlemcileri taşıyan akıllı telefon ve mobil cihazların pazar payıyla, Intel işlemcileri taşıyan modellerin pazar payı karşılaştırıldığında, ARM'ın enerji tüketimi konusunda çok daha üstün olduğu ortaya çıkıyor. Intel açısından rakip sadece ARM değil. NVIDIA, Qualcomm, TI ve MediaTek gibi bir ARM ordusu bu sektörde faaliyet gösteriyor. Intel'in en büyük avantajı ise yatırım gücü.





Tayvanlı tedarik zinciri firmalara göre Intel'in Atom Z2460 işlemcisi performans olarak ARM tabanlı rakiplerinden önde olsa da, enerji tüketimi ve yönetimi açısından oldukça geride. ARM mimarisi1watt'tan daha az enerji tüketmesine rağmen, Intel işlemciler çok daha yüksek bir orana sahip.





Hurley, Windows RT ile birlikte ARM tabanlı ürünlerine PC segmenti ve diğer segmentlerde yer arayan üreticilere önemli fırsatlar doğacağını da dile getiriyor.