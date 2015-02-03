ARM mobil dünyada çıtayı yükseltiyor : Cortex-A72 ve Mali-T880 lanse edildi





Mobil yongaseti dendiğinde akla gelen ilk isim olan ARM mimarisi mobil dünyada da hakim unsur durumunda. Tasarımcılar komut seti seviyesinde veya çekirdek seviyesinde ARM mimarilerini lisanslayarak kendi yongasetlerini geliştiriyor ve piyasaya sürüyor.





64-bit evrenine geçtiğimiz yıllarda ARMv8 komut seti tabanlı Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri ile giriş yapan firma, Apple haricinde hemen tüm yongaseti tasarımcılarının ürünlerinde bu standart çekirdekleri ile yer almaya başlamıştı. Haliyle firmanın yeni çekirdek tasarımları önem taşıyordu. ARM'ın bu yıl nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken firmadan cevap da gecikmedi.





Firma bugün yaptığı duyuruda Cortex-A72 isimli şimdiye kadar ki en güçlü işlemci çekirdeğini lanse etti. Firma 5 yıl öncesine göre işlemci performansında yüzde 500 artış yaşadıklarını ifade ediyor.





Yeni çekirdek daha iyi performansı daha düşük enerji tüketiminde sunmayı hedefliyor. ARM karşılaştırma için 64-bit yerine 32-bit bir işlemci olan Cortex-A15'i tercih etmiş. Yeni çekirdek Cortex-A15 çekirdeğine göre 3.5 kat daha fazla performans sunuyor ve yüzde 75 daha az enerji tüketiyor. Tasarımcılar Cortex-A72 ile Cortex-A53 çekirdeklerini big.LITTLE formunda kullanabilecekler. Ancak Cortex-A57 karşısında Cortex-A72 ne tür geliştirmeler sunuyor bu konuya pek değinilmemiş. Çekirdek 2.5GHz saat hızına kadar çıkabiliyor.





Cortex-A72 çekirdeğinin en önemli silahı kuşkusuz 16nm FinFET+ üretim teknolojisi. Yüzgeç sistemi sayesinde güç sızıntılarını en aza indiren teknoloji daha küçük zar alanında watt başına daha yüksek performansın sunulmasını sağlıyor. ARM Cortex-A72 ile birlikte Mali-V550 video işlemcisini, CoreLink CCI-500 güç ve çalışma yönetimini ve Mali-T880 grafik birimini bir paket halinde TSMC'nin 16nm FinFET+ üretim teknolojisi ile birlikte isteyen ortaklarına sunacak.





Geçtiğimiz aylarda duyurulan ARM'ın grafik tarafındaki kozu Mali-T8xx serisi için de ilk üye bugün itibariyle duyurulmuş oldu. Mali-T880 en güçlü mobil grafik birimi olduğu iddiasında ve Cortex-A72 ile birlikte önemli işlere imza atmaya hazırlanıyor.





Mali-T880 grafik birimi Mali-T760 grafik birimine göre 1.8 kat daha fazla performans sunuyor ve enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltıyor. Yerleşik olarak 10-bit YUV desteği sunan grafik birimi, ARM'ın 8 çekirdekli Mali-V550 video işlemcisi ve Mali-DP550 ekran işlemcisi ile birlikte 120kare/saniye hızında 4K çözünürlüklere imkan tanıyor.





Cortex-A72 çekirdeğini şimdiden Huawei-Hiliscon, MediaTek ve Rockchip lisanslamış durumda. İlk cihazların ise gelecek yılın ortalarında piyasada olması bekleniyor. Yani bu seneyi Cortex-A53 ve A57 çekirdekleri ile geçireceğiz. Qualcomm ve Samsung cephesinde nasıl bir hareketlilik yaşandığı belli değil. Ancak sızıntılara bakıldığında Qualcomm Taipan adlı kendi özelleştirilmiş çekirdeği ile yola devam edecek. Samsung'un ise Exynos platformunda bu çekirdeği kullanması olası.





ARM'ın yeni hamlesi ile mobil dünyada büyük bir heyecan uyandığını söyleyebiliriz. Ancak şimdilik performans ve enerji tüketimi konusundaki detaylar net değil. 32-bit evreninde Cortex-A12 ve Cortex-A17 çekirdeklerinin lanse edildiğini ancak yaygın kullanıma geçemediğine şahit olmuştuk. Umarız Cortex-A72 benzer bir duruma düşmez.

http://www.arm.com/about/newsroom/arm-sets-new-standard-for-the-premium-mobile-experience.php