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ARM mobil dünyada çıtayı yükseltiyor : Cortex-A72 ve Mali-T880 lanse edildi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM mobil dünyada çıtayı yükseltiyor : Cortex-A72 ve Mali-T880 lanse edildi

Mobil yongaseti dendiğinde akla gelen ilk isim olan ARM mimarisi mobil dünyada da hakim unsur durumunda. Tasarımcılar komut seti seviyesinde veya çekirdek seviyesinde ARM mimarilerini lisanslayarak kendi yongasetlerini geliştiriyor ve piyasaya sürüyor. 

64-bit evrenine geçtiğimiz yıllarda ARMv8 komut seti tabanlı Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri ile giriş yapan firma, Apple haricinde hemen tüm yongaseti tasarımcılarının ürünlerinde bu standart çekirdekleri ile yer almaya başlamıştı. Haliyle firmanın yeni çekirdek tasarımları önem taşıyordu. ARM'ın bu yıl nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken firmadan cevap da gecikmedi. 

Firma bugün yaptığı duyuruda Cortex-A72 isimli şimdiye kadar ki en güçlü işlemci çekirdeğini lanse etti. Firma 5 yıl öncesine göre işlemci performansında yüzde 500 artış yaşadıklarını ifade ediyor. 

Yeni çekirdek daha iyi performansı daha düşük enerji tüketiminde sunmayı hedefliyor. ARM karşılaştırma için 64-bit yerine 32-bit bir işlemci olan Cortex-A15'i tercih etmiş. Yeni çekirdek Cortex-A15 çekirdeğine göre 3.5 kat daha fazla performans sunuyor ve yüzde 75 daha az enerji tüketiyor. Tasarımcılar Cortex-A72 ile Cortex-A53 çekirdeklerini big.LITTLE formunda kullanabilecekler. Ancak Cortex-A57 karşısında Cortex-A72 ne tür geliştirmeler sunuyor bu konuya pek değinilmemiş. Çekirdek 2.5GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 

Cortex-A72 çekirdeğinin en önemli silahı kuşkusuz 16nm FinFET+ üretim teknolojisi. Yüzgeç sistemi sayesinde güç sızıntılarını en aza indiren teknoloji daha küçük zar alanında watt başına daha yüksek performansın sunulmasını sağlıyor. ARM Cortex-A72 ile birlikte Mali-V550 video işlemcisini, CoreLink CCI-500 güç ve çalışma yönetimini ve Mali-T880 grafik birimini bir paket halinde TSMC'nin 16nm FinFET+ üretim teknolojisi ile birlikte isteyen ortaklarına sunacak. 

Geçtiğimiz aylarda duyurulan ARM'ın grafik tarafındaki kozu Mali-T8xx serisi için de ilk üye bugün itibariyle duyurulmuş oldu. Mali-T880 en güçlü mobil grafik birimi olduğu iddiasında ve Cortex-A72 ile birlikte önemli işlere imza atmaya hazırlanıyor. 

Mali-T880 grafik birimi Mali-T760 grafik birimine göre 1.8 kat daha fazla performans sunuyor ve enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltıyor. Yerleşik olarak 10-bit YUV desteği sunan grafik birimi, ARM'ın 8 çekirdekli Mali-V550 video işlemcisi ve Mali-DP550 ekran işlemcisi ile birlikte 120kare/saniye hızında 4K çözünürlüklere imkan tanıyor. 

Cortex-A72 çekirdeğini şimdiden Huawei-Hiliscon, MediaTek ve Rockchip lisanslamış durumda. İlk cihazların ise gelecek yılın ortalarında piyasada olması bekleniyor. Yani bu seneyi Cortex-A53 ve A57 çekirdekleri ile geçireceğiz. Qualcomm ve Samsung cephesinde nasıl bir hareketlilik yaşandığı belli değil. Ancak sızıntılara bakıldığında Qualcomm Taipan adlı kendi özelleştirilmiş çekirdeği ile yola devam edecek. Samsung'un ise Exynos platformunda bu çekirdeği kullanması olası. 

ARM'ın yeni hamlesi ile mobil dünyada büyük bir heyecan uyandığını söyleyebiliriz. Ancak şimdilik performans ve enerji tüketimi konusundaki detaylar net değil. 32-bit evreninde Cortex-A12 ve Cortex-A17 çekirdeklerinin lanse edildiğini ancak yaygın kullanıma geçemediğine şahit olmuştuk. Umarız Cortex-A72 benzer bir duruma düşmez.  

http://www.arm.com/about/newsroom/arm-sets-new-standard-for-the-premium-mobile-experience.php Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 4 yıl
Ben kendi bilgimle konuşuyorum sen piyasa sloganlarıyla konuşuyorsun. Benim o sloganlara karnım tok. 15 sene önce olsaydı yerdim o janjanlı kelimeleri ama şimdi sinek vızıltısı geliyor. Yazacak birşeyin yoksa bilmiyorum de, exynos bilmemne falan gerek yok böyle şeylere.

Intel şu an arm ile rahatlıkla kapışacak noktada ama önyargılar nedeniyle pisayada şimdilik zayıf. 2.2 wattlık Bay trail tabletler cortex a7 oyuncaklarıyla aynı fiyata satılıyor ama rağbet görmüyor.

Evet mips te vardı, senin adını duymadığın daha başkaları da vardı ama hiçbiri arm kadar popüler değildi. Arm o işlere uygundu, şimdi boyundan büyük işler peşinde.

Ve evet tekrar ve tekrar söylüyorum. Arm YAPAMADIĞI için big.little var. Çünkü big.little denen tırışka güç yönetim mekanızmasını gerçeklemek çok kolay. İşe yarar bişey olsaydı diğer firmaların hiçbiri kompleks güç yönetimi ile uğraşmaz, bir güçlü bir güçsüz koyup millete kakalarlardı. Bak kıyas yapıyorum, senin gibi "arm yapıyorsa bir bildiği vardır" demiyorum.

Neyse bu akşamlık benden bu kadar.
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General. 4 yıl
Her sene aynı terane yüzdeler yüzdeler vs vs.
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kadirirdem 4 yıl
işte bu harika tebrikler ARM 4 kda 120 fps harika bir deger ayrıca yeni gpu 1.8 kat daha hızlıysa t760 dan adreno 430 dan da güçlü bu gpu cortex a 72 ise uçaçak anlaşılan muhtemelen samsung bu işlemci ve gpu yu note 5 de kullanır...
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freudunpiposu 4 yıl
O değil de hâlâ Qualcomm özelleştirmelerinin ARM'den iyi olduğunu sanan insanlar var. Ulan a9'u krait yapıcaz s4'ü piyasaya sürdü ilkel a9'dan sonra ne onun yeni versiyonlarına üstünlük sağlıyabildi ne sonra çıkan a7'ye. A15 karşısında ezildi. Istenilen şey asenkron yapıydı bu a9'da sağlanıldı ama performans düştü de düştü. Zaten s600'den sonra olay frekans artırmaya döndü. Nasıl gelişim bu ? Performansına göre sağlayacağî %20 pil tasarufu için ilkel a9'u hiç ileri götürmedi. Bu ileri gitmek değil düpedüz kullanıcıyı salak yerine koymak. Zaten lte öncesi Qualcomm ortada yok.
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symbiat 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn

O değil de hâlâ Qualcomm özelleştirmelerinin ARM'den iyi olduğunu sanan insanlar var. Ulan a9'u krait yapıcaz s4'ü piyasaya sürdü ilkel a9'dan sonra ne onun yeni versiyonlarına üstünlük sağlıyabildi ne sonra çıkan a7'ye. A15 karşısında ezildi. Istenilen şey asenkron yapıydı bu a9'da sağlanıldı ama performans düştü de düştü. Zaten s600'den sonra olay frekans artırmaya döndü. Nasıl gelişim bu ? Performansına göre sağlayacağî %20 pil tasarufu için ilkel a9'u hiç ileri götürmedi. Bu ileri gitmek değil düpedüz kullanıcıyı salak yerine koymak. Zaten lte öncesi Qualcomm ortada yok.




Ne içiyorsun sen :)

senin krait dediğin şey millet a9 dan a15 e geçmeye çalışırken ortaya sürülmüş ve a15 den daha yüksek başarım vermiş olan bir mimarinin genel adı. Krait'in bir kaç farklı model'i bulunuyor ? Sen hangi krait ile hangi referans arm tasarımını kıyasladığını bir anlat bizde ona göre bakalım sen demek istiyorsun
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The-Engineer 4 yıl
Yüzde 500 artmamış , 50 katına çıkmış işlem gücü. Yüzdeye bağlamak istersek yüzde 4900 artmış oluyor :)
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javaprof 4 yıl
BU TEKNOLOJİ İLE BERABER QUALCOM YENİDEN EXYNOS İLE ARAYI AÇABİLİR.EXYNOS HER NEKADAR 14 NM OLSA DA QUALCOMUN ÖZELLEŞTİRMELERİ İLE QUALCOM DAHA KARLI OLUR YİNE.
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doctor_bey 4 yıl
Qualcomm şu an zor bir dönemde, ben de demiştim ki MediaTek birşeyler yaparsa geçer gider Qualcomm'u. Böyle dediğimde bana MediaTek'in kullandığı GPU'lar güçsüz denmişti, artık değil
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Al Swearengen 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Qualcomm şu an zor bir dönemde, ben de demiştim ki MediaTek birşeyler yaparsa geçer gider Qualcomm'u. Böyle dediğimde bana MediaTek'in kullandığı GPU'lar güçsüz denmişti, artık değil


En üst seviye ile kıyasladığında hala güçsüz.
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casperfriendly 4 yıl
Böylelikle, 4k çözünürlüğün yolu göründü.Vatana millete hayırlı olsun.
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leventalpsal 4 yıl
Arkadaşlar, herkes mi matematik özürlü, 50 kat demek %50 demek de değildir %500 demek de değildir. Birşey 50 kat arttığında %5000 (beş bin) artmış olur. 100*50 = 5000
Yazı yanlıştı, hala yanlış....
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Elsa 4 yıl
Para sömürme teknikleri. Eminim ellerinde 1 yıl önce bu mimari hazırdı ama azar azar verip piyasayı topluyorlar. Nasıl eminsin derseniz geçen sene Qualcomm Krait400ü hazırlamak icin 1.5 sene calistik demişti A15 tanıtımı tarihi ile kıyasladığımızda test örneği tam 1 yildir vardı.
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Master_Evil 4 yıl
mali gpuları beğeniyorum
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