ARM, muhtemel bir Imagination teklifi için hazır

Uzun yıllardır mobil grafik birimi sektöründe görmeye alıştığımız PowerVR serisinin arkasındaki isim olan İngiliz Imagination Technologies, rekabete yenik düşünce çareyi hisselerin satışında bulmuştu. Çinli bir yatırımcı ile el sıkışan firmanın buna rağmen talipleri var.

ARM vazgeçmedi

Hatırlanacağı üzere Imagination Technologies, geçtiğimiz günlerde Canyon Bridge adındaki Çinli yatırım fonuna 740 milyon dolar meblağ karşılığında satılmıştı. Ne var ki satışın onay süreci biraz sıkıntılı geçecek. İngiliz hükümeti satın alım sürecini yakından takip edeceğini açıklamıştı. Diğer taraftan Imagination bünyesinde bulunan MIPS işlemci mimarisinin ortağı MIPS ABD’li. Yani ABD kurumlarından da onay gerekebilir.

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"Imagination Technologies de Çinlilere satıldı"

Gelen bilgilere göre ARM muhtemel bir teklif için bekleme konumunda. Eğer İngiliz veya ABD hükümetlerinden satın alıma itiraz gelirse devreye girmeyi planlıyor. Firma satın alma öncesinde hiç bir teklifte bulunmamış ve süreci akışına bırakmıştı.

Apple’ın da elini çekmesiyle neredeyse hiç müşterisi kalmayacak olan Imagination Technologies, iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu bakımdan bir şekilde varlıklarını satmak zorunda.

Peki ARM neden devreye girmek istiyor? Hali hazırda Mali grafik birimini geliştiren firmanın yeni bir birime ihtiyacı yok. Bununla birlikte İngiliz kökenli olan ARM, hemşehrisinin iflas etmesini ve binlerce kişinin işsiz kalmamasını istiyor olabilir. Bu arada ARM’ın da Japon Softbank tarafından satın alındığını hatırlatmak gerek.