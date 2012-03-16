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ARM sensör ve kontrolcüler için düşük enerji tüketimli Cortex-M0+ işlemcisini tanıttı

7 yıl
2,4b
1
10
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işlemci segmentinin neredeyse tek hakimi haline gelen ARM firması, bu segmentin yanında mikro kontrolcüler ve sensörler için de düşük enerji tüketimine yönelik olarak ürettiği Cortex-M işlemci ailesinin yeni üyesini tanıttı.

Cortex-M0+ işlemcisi dünyanın en verimli enerji tüketimine sahip mikroişlemcisi. Cortex-M0+ işlemcisinin kullanım alanı çok noktalı kontrol birimi - MCU, akıllı sensörler, akıllı kontrol sistemleri, ev uygulamaları, medikal kontrol cihazları, ışıklandırma sistemleri gibi platformlardan oluşuyor.

Düşük maliyetli 90nm fabrikasyon sürecine sahip 32-bitlik Cortex-M0+ işlemcisi, MHz başına 9µA enerji harcıyor ve piyasadaki 8 veya 16 bitlik işlemcilerin üçte biri kadar enerji tüketiyor.

Cortex-M0+ işlemcileri bu sayede kablosuz bağlantı kuran cihazlar arasında daha verimli bir iletişim ve yönetim kurulmasını sağlayacak. Böylece oyun kontrolcüleri ve akıllı oda ışıklandırmaları gibi pek çok sistem düşük maliyette ve düşük enerji sarfiyatında en iyi performansı verebilecek.

MCU ürünlerinin satışında tek firma olan NXP, Cortex-M işlemcilerini 70 farklı cihaz çeşidinde kullanıyor ve Cortex-M0+ işlemcisini portfolyosuna ekleyeceğini duyurdu.

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Lazeran 7 yıl en beğenilen
90nm ve dusuk guc tuketimiyse kumanda islemcisi fln heralde
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Rainbow6 7 yıl
Arm gercekten cok gelistirdi kendini olduk iyi firma sessizce yillarca ilerledi aslinda buna benzer islemcilri yillardir uretiyordu simdi ise sadece mobil platformda degil alanlari farkli olsa bile intel gibi firmalarida tirsitmayi basardi cunku gelecegin platformlarina urun cikariyor ve bu konuda daha simdiden oldukca yol aldi
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E_Aydin35 7 yıl
Teknolojinin bu tarafınında düşünülmesi güzel, günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri olan enerji uzun vaadeli kullanımlar için yapılan çalışmalar daha iyi olur..
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createemir 7 yıl
Nokia inşallah bunu kullanmaz. ARM11 tercih ederim.
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cagrisma 7 yıl createemir
createemir

Nokia inşallah bunu kullanmaz. ARM11 tercih ederim.

Nokia ve benzeri mobil üreticiler bu seriyi değil ARM in A serisi işletim sistemi gömülebilen seridir.


Benim merak ettiğim, acaba 6-7 ay önce çıkan M4 serisinden farkı nedir ?, oda düşük güç tüketmi felsefesiyle çıkmıştı
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V4LKyR 7 yıl
90nm litografili ve MHz başına 9 mikroamper çekiyor. Acaba güncel üretim teknolojisi olan 32 veya 28nm ile üretilseydi ne olurdu beyler.
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Lazeran 7 yıl en beğenilen
90nm ve dusuk guc tuketimiyse kumanda islemcisi fln heralde
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aziz77 7 yıl
arm gerçekten çok iyi.
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2kol3bacak 7 yıl
Holişit diyorum süper bir fikir süper bir gelişme.. ARM bu işi biliyor.
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