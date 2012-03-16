ARM sensör ve kontrolcüler için düşük enerji tüketimli Cortex-M0+ işlemcisini tanıttı

Mobil işlemci segmentinin neredeyse tek hakimi haline gelen ARM firması, bu segmentin yanında mikro kontrolcüler ve sensörler için de düşük enerji tüketimine yönelik olarak ürettiği Cortex-M işlemci ailesinin yeni üyesini tanıttı.





Cortex-M0+ işlemcisi dünyanın en verimli enerji tüketimine sahip mikroişlemcisi. Cortex-M0+ işlemcisinin kullanım alanı çok noktalı kontrol birimi - MCU, akıllı sensörler, akıllı kontrol sistemleri, ev uygulamaları, medikal kontrol cihazları, ışıklandırma sistemleri gibi platformlardan oluşuyor.





Düşük maliyetli 90nm fabrikasyon sürecine sahip 32-bitlik Cortex-M0+ işlemcisi, MHz başına 9µA enerji harcıyor ve piyasadaki 8 veya 16 bitlik işlemcilerin üçte biri kadar enerji tüketiyor.





Cortex-M0+ işlemcileri bu sayede kablosuz bağlantı kuran cihazlar arasında daha verimli bir iletişim ve yönetim kurulmasını sağlayacak. Böylece oyun kontrolcüleri ve akıllı oda ışıklandırmaları gibi pek çok sistem düşük maliyette ve düşük enerji sarfiyatında en iyi performansı verebilecek.





MCU ürünlerinin satışında tek firma olan NXP, Cortex-M işlemcilerini 70 farklı cihaz çeşidinde kullanıyor ve Cortex-M0+ işlemcisini portfolyosuna ekleyeceğini duyurdu.