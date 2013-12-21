ARM tabanlı sunucular üreten Calxeda satışlarını durduruyor





Sunucu sistemleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Calxeda, özellikle ARM tabanlı yongada sistemleri ve özelleştirilmiş işlemci çekirdeklerini sunuculara entegre etme konusunda öncü firmalardan sayılıyordu.





Ancak bu öncü rol nedeniyle omuzlarındaki yükü artan Calxeda, artık bunu taşıyamaz hale geldi ve bizzat patronu Barry Evans tarafından kısmi olarak faaliyetlerine son verdiği duyuruldu.





Firma son olarak Cortex-A9 ve Cortex-A15 tabanlı sunucu platformlarını piyasaya sürmüş ve HP'nin Moonshot projesine de ortak olmuştu. Firma Intel ve AMD gibi rakiplerine karşı yüksek performans sunan ancak enerji sarfiyatını minimuma indiren çözümlerle mücadele ediyordu.





Calxeda bundan böyle mevcut müşterilere hizmet ve yeni teknolojilere yatırım faaliyetlerine devam edecek. Ancak sunucu üretimi ve satışı tamamen sonlandırılacak ve ilgili bölümlerdeki çalışanların çoğu işten çıkarılacak.





Calxeda'nın satış bölümünü neden sonlandırdığı tam olarak açıklanmış değil ancak analiz uzmanları firmanın 32-bitlik ARM tabanlı sunucularla rekabette güçsüz kaldığını ve 64-bit desteğini beklemeden pazara girdiğini belirtiyor. Firmanın bu kararını açıkladığı dönemde ARM'ın da 64-bit komut seti için lisans dağıtmaya başlamasının üzücü bir ironi olduğu belirtiliyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2428606,00.asp