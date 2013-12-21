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ARM tabanlı sunucular üreten Calxeda satışlarını durduruyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM tabanlı sunucular üreten Calxeda satışlarını durduruyor

Sunucu sistemleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Calxeda, özellikle ARM tabanlı yongada sistemleri ve özelleştirilmiş işlemci çekirdeklerini sunuculara entegre etme konusunda öncü firmalardan sayılıyordu.

Ancak bu öncü rol nedeniyle omuzlarındaki yükü artan Calxeda, artık bunu taşıyamaz hale geldi ve bizzat patronu Barry Evans tarafından kısmi olarak faaliyetlerine son verdiği duyuruldu.

Firma son olarak Cortex-A9 ve Cortex-A15 tabanlı sunucu platformlarını piyasaya sürmüş ve HP'nin Moonshot projesine de ortak olmuştu. Firma Intel ve AMD gibi rakiplerine karşı yüksek performans sunan ancak enerji sarfiyatını minimuma indiren çözümlerle mücadele ediyordu.

Calxeda bundan böyle mevcut müşterilere hizmet ve yeni teknolojilere yatırım faaliyetlerine devam edecek. Ancak sunucu üretimi ve satışı tamamen sonlandırılacak ve ilgili bölümlerdeki çalışanların çoğu işten çıkarılacak. 

Calxeda'nın satış bölümünü neden sonlandırdığı tam olarak açıklanmış değil ancak analiz uzmanları firmanın 32-bitlik ARM tabanlı sunucularla rekabette güçsüz kaldığını ve 64-bit desteğini beklemeden pazara girdiğini belirtiyor. Firmanın bu kararını açıkladığı dönemde ARM'ın da 64-bit komut seti için lisans dağıtmaya başlamasının üzücü bir ironi olduğu belirtiliyor.  

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2428606,00.asp Yorum Yaz
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spaydix 5 yıl en beğenilen
intel tehdit etmiştir veya rüşvet vermiştir :d
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TempleJoker 5 yıl
Google gibi bir firma bile ARM tabanlı sunucu üreticeği konuşulurken bu firmanın ARM tabanlı sunucu üretimini durdurması ilginç olmuş.
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Bradley Cooper 5 yıl
intel tehtidi basmış anlaşılan
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spaydix 5 yıl en beğenilen
intel tehdit etmiştir veya rüşvet vermiştir :d
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TempleJoker 5 yıl
Google gibi bir firma bile ARM tabanlı sunucu üreticeği konuşulurken bu firmanın ARM tabanlı sunucu üretimini durdurması ilginç olmuş.
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seven_7343 5 yıl
Ne alaka ekmek yok,yeteri kadar iş çıkmadı,saçma bahanelerle kapatıyorlar.
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