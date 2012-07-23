ARM ve TSMC, yeni nesil 64 bitlik işlemcilerin üretimi için anlaştı

Mobil işlemci sektöründe hakimiyeti kimseye kaptırmayan ARM, 28nm fabrikasyon sürecinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen TSMC ile yeni nesil 64 bit işlemcilerin üretimi için anlaşmaya vardı.





ARM'ın yeni nesil 64 bit işlemcileri; ARMv8 mimarisi ve Artisan IP çözümü TSMC'nin FinFET teknolojisi ile optimize edilerek elde edilecek ve akıllı telefon, tablet, notebook ve sunucularda çalışması hedeflenecek. İşlemcilerin fabrikasyon süreci ise 20nm olacak.





Mobil platformlarda kullanılan ARM işlemciler, düşük enerji tüketimi sayesinde kullanıcıların tüm gün kullanım ihtiyaçlarına cevap vermesiyle tanınıyor. ARM, bu konudaki tecrübesini 64 bit işlemcilerle işletme ve sunucu segmentine taşımak istiyor.





ARM, 64 bit mimarisinin özellikle düşük enerji tüketen uygulamalarda kullanılması için tasarlandığını belirtiyor.





TSMC'nin hızlı bir şekilde üretim kapasitesini artırma kabiliyeti ve FinFET süreci sayesinde 64 bit ARM işlemciler kısa süre içerisinde satışa sunulabilecek.





Dll ve HP, ARM işlemci barındıracak sunucular için planlarını açıklamıştı. Yongasetlerinin üretimiyle birlikte daha fazla firma sunucu çözümlerinde ARM işlemcilere yer vermeye başlayacak.