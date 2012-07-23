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ARM ve TSMC, yeni nesil 64 bitlik işlemcilerin üretimi için anlaştı

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işlemci sektöründe hakimiyeti kimseye kaptırmayan ARM, 28nm fabrikasyon sürecinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen TSMC ile yeni nesil 64 bit işlemcilerin üretimi için anlaşmaya vardı.

ARM'ın yeni nesil 64 bit işlemcileri; ARMv8 mimarisi ve Artisan IP çözümü TSMC'nin FinFET teknolojisi ile optimize edilerek elde edilecek ve akıllı telefon, tablet, notebook ve sunucularda çalışması hedeflenecek. İşlemcilerin fabrikasyon süreci ise 20nm olacak.

Mobil platformlarda kullanılan ARM işlemciler, düşük enerji tüketimi sayesinde kullanıcıların tüm gün kullanım ihtiyaçlarına cevap vermesiyle tanınıyor. ARM, bu konudaki tecrübesini 64 bit işlemcilerle işletme ve sunucu segmentine taşımak istiyor.

ARM, 64 bit mimarisinin özellikle düşük enerji tüketen uygulamalarda kullanılması için tasarlandığını belirtiyor.

TSMC'nin hızlı bir şekilde üretim kapasitesini artırma kabiliyeti ve FinFET süreci sayesinde 64 bit ARM işlemciler kısa süre içerisinde satışa sunulabilecek.

Dll ve HP, ARM işlemci barındıracak sunucular için planlarını açıklamıştı. Yongasetlerinin üretimiyle birlikte daha fazla firma sunucu çözümlerinde ARM işlemcilere yer vermeye başlayacak.

http://www.slashgear.com/arm-and-tsmc-ink-64-bit-deal-to-oust-intel-from-businesses-23239772/ Yorum Yaz
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Prequel 6 yıl
playmaker10
Arm çok iyi gidiyor, İntel de bir an önce piyasada yerini alsa keşke, rekabet iyidir

Mobil için rekabet gayet güzel var zaten. ARM işlemci yapan bir sürü firma var. Farklı bir mimari üreten firmaya gerek yok bunun için. Intel tutamadığı sözler vermeye devam etsin...
1 Yanıt Yanıtla
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Titanyum Adayı 6 yıl Prequel
Prequel

playmaker10

Arm çok iyi gidiyor, İntel de bir an önce piyasada yerini alsa keşke, rekabet iyidir


Mobil için rekabet gayet güzel var zaten. ARM işlemci yapan bir sürü firma var. Farklı bir mimari üreten firmaya gerek yok bunun için. Intel tutamadığı sözler vermeye devam etsin...

Farklı firmalar sadece çekirdek ve ghz savaşları yapıyor hepsinde mimari aynı sadece içindeki birimler değişiyor genelde. İntelinde olaya dahil olması arm nin yeni mimarileri daha çabuk çıkarmasını sağlar ve gelişim hızlanır.
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playmaker10 6 yıl
Arm çok iyi gidiyor, İntel de bir an önce piyasada yerini alsa keşke, rekabet iyidir
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meposion 6 yıl
tsmc üretimde sıkıntı yaşamaz herhalde artık
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jovanovic 6 yıl
tmsc hastalık bulaştırmasın da.
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turbo-powwer 6 yıl
Hah işte INTEL için büyük fırsat , en az 4-5 ay ertelemelerle yakalar ARM yi

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