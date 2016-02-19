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ARM'dan 5G uyumlu Cortex-R8 gerçek zamanlı işlemci çekirdeği

Mobil cihazların yanında, büyük verilerle uğraşan sistemlerde de güçlü işlemcilere ihtiyaç duyuluyor. ARM Cortex-R8, depolama birimlerinden 5G altyapılarına kadar geniş bir yelpazeye hitap edecek.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'dan 5G uyumlu Cortex-R8 gerçek zamanlı işlemci çekirdeği

Genelde Cortex-A serisi işlemci çekirdekleri ile tanıdığımız ARM'ın, farklı sektörlere yönelik olarak tasarladığı çekirdekler de yer alıyor. Mikro kontrolcü ve giyilebilir cihazlara yönelik Cortex-M çekirdeğinin yanında, çok hızlı tepki verebilen Cortex-R serisi de yer alıyor. ARM, 5G dönemi için tasarladığı yeni Cortex-R8 çekirdeğini duyurdu.

Gerçek zamanlı işlemci sınıfında yer alan Cortex-R8, özellikle mikro saniyeler içerisinde tepkiler gerektiren SSD mikro kontrolcüleri gibi sektörlerde kullanılıyor. SSD ürünlerinde kapasiteler büyüdükçe, karmaşık algoritmaları idare etmek daha zor bir hale geliyor. Bu bakımdan, gerçek zamanlı olarak algoritmaları işlemek önem kazanıyor. ARM, tüm büyük HDD ve SSD üreticisinin Cortex-R serisi çekirdekleri tercih ettiğini belirtiyor. 

ARM'ın diğer bir açıklaması ise 5G sistemlere yönelik oldu. Önümüzdeki yıllarda resmi olarak geçiş yapmayı beklediğimiz 5G altyapılarında, çok yüksek hızlarda veri transferi mümkün olacak. ARM; veri akışını düzenleme, protokol yığınlarını işleme gibi hassas süreçlerde, Cortex-R8 çekirdeğinin mikro saniyeler içerisinde yanıt verebileceğini belirtiyor. Samsung, geçtiğimiz yıl tasarladığı Shannon 333 hücresel modemlerinde Cortex-R çekirdeklerine yer vermişti. 

28nm fabrikasyon süreci ile üretilen Cortex-R8 çekirdeği, 1.5GHz saat hızında çalışıyor. Önceki nesiller, en fazla iki çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapabiliyordu. Cortex-R8 ile 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirme imkanı sunuluyor. Çekirdekler asenkron olarak çalışabiliyor ve enerji verimliliği için pasif hale getirilebiliyor. 

Cortex-R8 çekirdeği, komutlar için 1MB ve veriler için 1MB olmak üzere 2MB ön bellek kullanıyor. Bu tür çekirdeklerde, işlemciye entegre TCM belleklere yer veriliyor. TCM bellekler, mümkün olduğunca hızlı kesintilere müdahale ediyor ve uzun süreli gecikmelerin önüne geçiyor. Huawei, Cortex-R8 çekirdeğinin ilk lisans müşterilerinden birisi oldu. Firma, 5G altyapıları üzerinde oldukça büyük yatırımlar yapıyor ve Cortex-R8 çekirdeklerine yer vermeyi planlıyor. 

http://www.anandtech.com/show/10049/arm-announces-cortex-r8 Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Batumatu
Neden Türkiyede böyle bir şirketimiz yok ki... Çok üzücü...

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VeZiLay 3 yıl
Virinom
BatumatuNeden Türkiyede böyle bir şirketimiz yok ki... Çok üzücü...
Daha çok basit çipleri bile üretemiyoruz mobil sektör nereee biz nere boşuna hayal kurmayalım hiç bir zaman üreten bir ülke olamayacağız sümüklerimizi çekip dururuz anca.

Herkes senin gibi düşünüyorsa doğru söylüyorsan böyle düşünenden hiç bir şey olmaz hatta bir şey yapmaya çalışmaz bile.
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wolf silver 3 yıl
Ülkede maddi gücü iyi olanların bile dışarıdan 100 dolar telefonda gördüklerimizi bizim ülkemizde bize 1000-1200 tl den satıyorsa varin durumu siz düşünün...
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interwap 3 yıl
Virinom
BatumatuNeden Türkiyede böyle bir şirketimiz yok ki... Çok üzücü...
Daha çok basit çipleri bile üretemiyoruz mobil sektör nereee biz nere boşuna hayal kurmayalım hiç bir zaman üreten bir ülke olamayacağız sümüklerimizi çekip dururuz anca.

ARM'da üretmiyor. Tasarlıyor ve tasarımı satıyor.
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Batumatu
Neden Türkiyede böyle bir şirketimiz yok ki... Çok üzücü...

Cevap bu videoda : youtube.com/...
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Virinom 3 yıl
Batumatu
Neden Türkiyede böyle bir şirketimiz yok ki... Çok üzücü...

Daha çok basit çipleri bile üretemiyoruz mobil sektör nereee biz nere boşuna hayal kurmayalım hiç bir zaman üreten bir ülke olamayacağız sümüklerimizi çekip dururuz anca.
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Batumatu 3 yıl
Neden Türkiye'de böyle bir şirketimiz yok ki... Çok üzücü...
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