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ARM'dan mobil dünyanın en güçlü GPU'su Mali-T760

5 yıl
6,2b
1
33
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'dan mobil dünyanın en güçlü GPU'su Mali-T760

Cortex işlemci çekirdeklerinin yanısıra grafik birimi tarafında da Mali ailesi ile mobil dünyada rekabet halinde olan ARM, enerji tüketimi ve grafik performansını üst seviyeye taşıyan Mali-T700 serisini resmen lanse etti. Seride mobil dünyanın en güçlü grafik birimi iddiasında olan Mali-T760 ve orta seviyeye hitap edecek Mali-T720 grafik birimleri yer alıyor. 

Mali-T760 grafik birimi Mali-T604 grafik birimine göre yüzde 400 daha fazla performans ve enerji verimliliği sunuyor. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen T760, çekirdek başına performansta da artış kaydediyor. Birim OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0, OpenCL 1.1 ve DirectX 11 standartlarına destek sunuyor.
Mali-T760 326 GFLOPS değerine ulaşırken, 600MHz hızına çıkabiliyor ve 9.6 GPiksel/saniye piksel doldurma oranına sahip. Bu açıdan mobil dünyanın en güçlü GPU'su ünvanını eline geçiriyor. Mali-T760 bununla birlikte Mali-T604 grafik biriminden daha az enerji tüketiyor.
Mali-T760 desen seviyesinde veri katmanlarını takip ediyor ve değişmeyen veri katmanlarının tekrar gönderilmesinin önüne geçiyor. Böylece bant genişliği kullanımında yüzde 50 tasarruf sağlanıyor. 

Mali-T760 grafik birimini TSMC üretecekken 28nm fabrikasyon süreci ve performans odaklı üretim teknolojisi kullanılacak. Ayrıca yeni nesil üretim teknoloilerine uyum açısından 16nm fabrikasyon sürecine sahip FinFet transistör teknolojisi de yer alıyor.

Mali-T720 grafik birimi ise Android platformu için optimize edildi ve Galaxy Note 3 modelinde bulunan Mali-T628 grafik biriminden pek çok özelliğini miras alıyor. Birim daha çok alt seviye mobil cihaz pazarını hedefliyor ve ARM, OpenGL ES 3.0 standardının ilk kez alt seviye bir Mali biriminde yer alacağını belirtiyor. 
Mali-T720 600MHz saat hızına kadar çıkabilen ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen bir yapıya sahip.  Piksel doldurma oranı 4.8 GPiksel/saniye iken toplamda 81.6 GFLOPS değerine kadar çıkabiliyor. 
Mali-T720, Mali-T400 grafik biriminden yüzde 150 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor, zar alanını yüzde 30 küçültüyor ve performansı yüzde 50 artırıyor. Mali-T720 grafik birimini de yine TSMC 28nm fabrikasyon süreci ile üretecek ve performans odaklı üretim teknolojisi kullanılacak. 

ARM başkan yardımcısı Trina Watt, Mali-T700 serisi grafik birimlerini içeren yongada sistemleri 2014 sonuna doğru görmeyi umut ettiklerini belirtiyor. LG, MediaTek, Rockchip ve Samsung gibi pek çok üretim ortağı yeni birimleri lisanslama aşamasındalar. 
ARM'dan mobil dünyanın en güçlü GPU'su Mali-T760
 

http://www.arm.com/about/newsroom/arm-announces-complete-suite-of-graphics-processing-technology.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 5 yıl en beğenilen
Hadi bakalım MediaTek. Oyum sana.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Mehmed Altair
En güçlü mü
power vr 6630 1 teraflops

Burda 250 GFlops yazıyor
en.wikipedia.org/...
Mehmed AltairEn güçlü müpower vr 6630 1 teraflopsBurda 250 GFlops yazıyoren.wikipedia.org/...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Led Zeppelin 5 yıl
Zaten exy. işlemciler mali kullanıyor... Snap lar ise adreno...
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kımyasal 5 yıl
Tabakhaneye yetişircesine bir yarış var.Arkadaş telefon alıyorsun 1 sene doldurmadan çöp olucak bu gidişle.Artık senede bir amiral gemide yalan olucak.
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Umutcan 5 yıl
Bu gpu'nun kullanılması 2016'yı bulur. Daha mali t658 serisini bile kullanmadı piyasadaki üreticiler. Eldeki eskileri kullanıyorlar önce.
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Crimson 5 yıl
3 yıl önceki pcmin gpusundan güçlü
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Darkimore 5 yıl
galaxy s5 in grafik kartı bu olur.
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Nokia Specialist 5 yıl Darkimore
Darkimore
galaxy s5 in grafik kartı bu olur.

Türkiye ye yine dandik exynoslusu gelir hayal olur
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batkent 5 yıl
Teknoloji gelişiyor
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JoeyBane 5 yıl
Şaka maka grafiksel anlamda büyük gelişim var.
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janparey 5 yıl
fhd ekranların vazgeçilmezi adreno 330 bildiğim kadarıyla 45-50 gflops hesap gücüne sahip ve orta ve düşük seviye cihazlar için bahsi geçen t720 80gflops verebiliyorsa helal olsun.326 gflops ile t760 ps4 grafik gücünün 6 da birine sahip 3-4 yıla kalmaz bunlar ps4 grafiklerine yetişecekler gibi duruyor.
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memoseler 5 yıl
Daha performanslı ve her zaman daha az güç tüketen... Hep aynısı... Bataryayı hem güçlendirip hemde küçültebilen Apple'ıda Samsung'uda süpürecek piyasadan. Uçaklardan saatlere, gemilerden tabletlere elektrikli araçlardan bisikletlere kadar dünyayı donatacak. Eğer bu dev teknoloji şirketlerinden birisinin sahibi olsaydım kasadaki tüm nakitimi bu uğurda harcardım.
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HeavyClocker 5 yıl
Süper ama rutin gelişmeler. Teknolojiye yetişmek imkansız.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Mehmed Altair
En güçlü mü
power vr 6630 1 teraflops

Burda 250 GFlops yazıyor
en.wikipedia.org/...
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mehmedaltair 5 yıl

Elektrofx320
Mehmed Altair
En güçlü mü
power vr 6630 1 teraflops

Burda 250 GFlops yazıyor
en.wikipedia.org/...

Dh haberi vardı orada 1 teraflops diyordu
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PsychicPower 5 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320

Mehmed Altair

En güçlü mü
power vr 6630 1 teraflops


Burda 250 GFlops yazıyor

en.wikipedia.org/...

Dikkat etmedin sanırım, orada per core yazıyor, adam haklı gibi
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