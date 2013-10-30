ARM'dan mobil dünyanın en güçlü GPU'su Mali-T760









Cortex işlemci çekirdeklerinin yanısıra grafik birimi tarafında da Mali ailesi ile mobil dünyada rekabet halinde olan ARM, enerji tüketimi ve grafik performansını üst seviyeye taşıyan Mali-T700 serisini resmen lanse etti. Seride mobil dünyanın en güçlü grafik birimi iddiasında olan Mali-T760 ve orta seviyeye hitap edecek Mali-T720 grafik birimleri yer alıyor.





Mali-T760 grafik birimi Mali-T604 grafik birimine göre yüzde 400 daha fazla performans ve enerji verimliliği sunuyor. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen T760, çekirdek başına performansta da artış kaydediyor. Birim OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0, OpenCL 1.1 ve DirectX 11 standartlarına destek sunuyor.

Mali-T760 326 GFLOPS değerine ulaşırken, 600MHz hızına çıkabiliyor ve 9.6 GPiksel/saniye piksel doldurma oranına sahip. Bu açıdan mobil dünyanın en güçlü GPU'su ünvanını eline geçiriyor. Mali-T760 bununla birlikte Mali-T604 grafik biriminden daha az enerji tüketiyor.

Mali-T760 desen seviyesinde veri katmanlarını takip ediyor ve değişmeyen veri katmanlarının tekrar gönderilmesinin önüne geçiyor. Böylece bant genişliği kullanımında yüzde 50 tasarruf sağlanıyor.





Mali-T760 grafik birimini TSMC üretecekken 28nm fabrikasyon süreci ve performans odaklı üretim teknolojisi kullanılacak. Ayrıca yeni nesil üretim teknoloilerine uyum açısından 16nm fabrikasyon sürecine sahip FinFet transistör teknolojisi de yer alıyor.





Mali-T720 grafik birimi ise Android platformu için optimize edildi ve Galaxy Note 3 modelinde bulunan Mali-T628 grafik biriminden pek çok özelliğini miras alıyor. Birim daha çok alt seviye mobil cihaz pazarını hedefliyor ve ARM, OpenGL ES 3.0 standardının ilk kez alt seviye bir Mali biriminde yer alacağını belirtiyor.

Mali-T720 600MHz saat hızına kadar çıkabilen ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen bir yapıya sahip. Piksel doldurma oranı 4.8 GPiksel/saniye iken toplamda 81.6 GFLOPS değerine kadar çıkabiliyor.

Mali-T720, Mali-T400 grafik biriminden yüzde 150 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor, zar alanını yüzde 30 küçültüyor ve performansı yüzde 50 artırıyor. Mali-T720 grafik birimini de yine TSMC 28nm fabrikasyon süreci ile üretecek ve performans odaklı üretim teknolojisi kullanılacak.





ARM başkan yardımcısı Trina Watt, Mali-T700 serisi grafik birimlerini içeren yongada sistemleri 2014 sonuna doğru görmeyi umut ettiklerini belirtiyor. LG, MediaTek, Rockchip ve Samsung gibi pek çok üretim ortağı yeni birimleri lisanslama aşamasındalar.

http://www.arm.com/about/newsroom/arm-announces-complete-suite-of-graphics-processing-technology.php