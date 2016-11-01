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ARM’dan sanal gerçekliğe destek: Mali-G51

Bir süre önce büyük bedeller karşılığı Japon Softbank firmasına satılan İngiliz tasarım devi ARM, yeni yongalar geliştirmeye devam ediyor. Bu kez görüntü ağırlıklı işlemciler söz konusu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM’dan sanal gerçekliğe destek: Mali-G51

Geçtiğimiz aylarda ARM, yeni nesil grafik mimarisi Bifrost’u tanıtmış ve ilk üyesi Mali-G71 grafik birimini Huawei Kirin 960 yonga setinde görme şansını yakalamıştık. ARM şimdi yeni mimariye bir üye daha ekliyor.

Bifrost

Bifrost mimarisindeki en önemli değişiklik komut seti seviyesinde gerçekleşiyor. Mevcut mimarilerde, komutların yürütülmesi sırasında kaçınılmaz bir dezavantaj ortaya çıkıyor. Her komut yürütülürken, ortaya çıkan verilerin grafik birimindeki kayıt dosyasına yazılması için planlama yapılıyor. Tek tek her komutta olan bu işlemin yanı sıra, yazma-silme işlemleri de sisteme yük ve enerji tüketimi olarak geri dönüyor.

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Bifrost mimarisinde ise, şarta bağlı shader olarak adlandırabileceğimiz bir yöntem kullanılıyor. Bu yöntemde, komut setleri gruplanıyor ve böylece bunların planlaması ile yazma-silme döngüleri azalıyor. Ayrıca, geçici bir küçük kayıt dosyası oluşturarak, hataların da önüne geçiliyor. İşte komut setindeki bu optimizasyon, agresif bir enerji verimliliği ortaya çıkarıyor.

Yine 32-bitlik kayar nokta performansına ve iş hattı sıralarına yapılan bir takım optimizasyonlar da söz konusu. Bu da performansı olumlu yönde etkiliyor.

Mali-G51

Mali-G51 grafik birimi yine yüksek çözünürlükler ve sanal gerçeklik sektörüne odaklanıyor ancak G71’e göre biraz daha alt seviyeye konumlanıyor. Yani Mali-T820 veya T830 devamı gibi görebiliriz. Yüksek performanstan ziyade daha küçük zar alanı ve enerji verimliliğini gözetiyor. G51 verilen bilgilere göre Mali-T830 biriminden yüzde 30 daha küçük, watt başına yüzde 60 daha iyi performans sunuyor.

Mali-G51 grafik biriminin ana akım yonga setlerinde ve mobil cihazlarda yer alması bekleniyor. Grafik biriminin özelliği G71’e göre bazı yenilikler sunması. Mali-G serisinde ARM’ın yeni bir stratejisi olan bu durum, aynı seride de olsa yeni bir grafik birimine farklı özellikler entegre etmeyi amaçlıyor.

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Henüz çekirdek ölçeklemesi konusunda bir bilgi yok ancak çekirdek başına 2 desen birimi ve piksel birimi barındırıyor. Bu rakam Mali-G71 yongasında 1 olarak gerçekleşmekteydi. Bu sayede performans her iki yongada da eşit halde yani 24 FLOPS seviyesinde gerçekleşiyor. Bununla birlikte Mali-G51 muhtemelen bu potansiyelini kullanmayacak ve enerji verimliliği odaklı daha az çekirdek ölçeklendirmelerine yer verilecek. 

Grafik biriminde ayrıca özel bir kare tamponlama teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede bir sanal gerçeklik sahnesindeki tüm veriler en hızlı şekilde kullanıcıya ulaştırılıyor.

 

ARM’dan sanal gerçekliğe destek: Mali-G51
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Mali-V61

ARM’ın diğer bir yongası ise Mali-V61. Video işlemcisi olan V61, 10-bit VP9 ve HEVC video kodeklerine odaklanıyor. Bu sayede daha küçük paket boyutları ve daha az gecikme sağlanabiliyor. Yonga 4K çözünürlüğünde 30fps ve 120fps arasında oynatım seçenekleri sunabiliyor.

ARM, yeni kodeklerin de desteğiyle bit-rate olarak yüzde 50 tasarruf yapılabileceğini belirtiyor. Her iki işlemci de gelecek yıl itibariyle örneklenmeye başlayacak. İlk cihazlarda yerini alması ise 2018 yılı başlarını bulacak. 

 

http://www.anandtech.com/show/10805/arm-announces-mali-g51-mali-v61 Yorum Yaz
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ERIKCI 3 yıl
Şİmdi Mali G-51, G-71 den iyi mi kötü mü ben anlamadım. Anlayan varsa aydıntabilir mi?
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Guest-BF8E9B238 3 yıl ERIKCI
ERIKCI
Şİmdi Mali G-51, G-71 den iyi mi kötü mü ben anlamadım. Anlayan varsa aydıntabilir mi?

Enerji verimliliği için optimize edilmiş. Watt/performans oranı g71 den daha yüksek ancak toplam performans g71 den düşük.
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