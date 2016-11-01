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Casper’dan yeni VIA P1

Ülkemizin önemli akıllı telefon üreticilerinden olan Casper, tamamen metal alaşım ile donattığı yeni modelini duyurdu. Casper VIA P1 daha çok orta seviyeye hitap ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper’dan yeni VIA P1

İç pazarın güçlü oyuncularından birisi olan Casper, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. VIA A1 ve VIA M1 gibi önemli modellerden sonra şimdi de VIA P1 adında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürülmüş durumda.

Orta Seviye Donanım

Tamamen metal alaşımdan imal edilen Casper VIA P1, ön panelde 2.5D kavis ile Premium hissiyatı arttırıyor. Arka kısımda da kenarlarda hafif kavis oluşturarak tutuşu kolaylaştıran model, ön kısımdaki Home butonu içerisine hızlı bir parmak izi okuyucu entegre etmiş.

5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan VIA P1, 1.4GHz hızında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik biriminin oluşan Qualcomm Snapdragon 430 MSM 8937 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 4GB LPDDR3 RAM ile desteklenirken 32GB depolama kapasitesi 128GB daha arttırılabiliyor.

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Hem arka taraftaki 16MP çözünürlüğündeki kamera hem de ön taraftaki 8MP çözünürlüğündeki kamera LED flaş ile destekleniyor. En fazla Full HD video kaydı yapabilen sensörler otomatik odaklama, HDR, panorama, hızlı çekim gibi modlara sahip.

Modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. 9.5mm kalınlığında olan model Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Fiyatı ise 1199TL olarak belirlenmiş. 

 

http://www.casper.com.tr/casper-via-p1 Yorum Yaz
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dostum kertenkele 1 yıl
Otg desteği varmı cıhazda
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varol7 3 yıl
" 9.5mm kalınlığında " bune yok 3.0mm olsa daha iyi olacaktı
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alialex 3 yıl
Casper'ın son dönem cihazları fena değil ama fiyatları fena! malesef.
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
1.4ghz az bu özelliklere.
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Lotus Expeditor 3 yıl ekrem71
Güncelleme desteği veremeyen veya kodları açık kaynak bırakmayan ürün yapmasın. Saldırı yüzeyi geniş ürünlerle dolduruyorlar ülkeyi.
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Guest-C302EA147 3 yıl
Fiyata bak ! Sunu yap 900 lira bak millet nasil aliyor.
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Night_Blade 3 yıl
M1, A1, P1 bunların 2 si çıkmayacak mı? Hep aynı işlemci ve ram varyasyonları, hep aynı düzey konseptte ve dizaynda telefonlar. Keşke M1 derken sony M4 ve M5 rakip alinsa, P1 derken lenovo vibe P1 rakip olarak görülse ve pili 4000 5000 mah olsa veya A1 deyince üst düzey telefonlara rakip bir telefon konsepti ile bizi şaşırtsa. Nerdeeeeee!!!
Casper kendini geliştirdi, başarılı işler de yaptı ama şu telefon deryasinda sığ denizlerde yelken açıyor. Bu şekilde sadece çin malı ürünlerin varyasyonlarını satarsınız
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smart1978 3 yıl
Android 7 ile giris yapsa idi eminim epey sukse yapardi ...
Kamerasi kesin camur gibidir . Kamera sensoru nedir efektif kac megapiksel ? Yazilimla mi sisirilmis kamerasi ? Orta seviye diye bunlar sorgulanmayacak degildir herhalde .
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alprkrkmz 3 yıl
Android 6.0 çok yüksek olmuş keşke 5.0 ile çıksaydı.
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Rootz. 3 yıl
"2.5D kavis ile Premium hissiyatı arttırıyor."
Casper ve Premium. Ne güldüm ha :D :D
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