Casper’dan yeni VIA P1

İç pazarın güçlü oyuncularından birisi olan Casper, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. VIA A1 ve VIA M1 gibi önemli modellerden sonra şimdi de VIA P1 adında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürülmüş durumda.

Orta Seviye Donanım

Tamamen metal alaşımdan imal edilen Casper VIA P1, ön panelde 2.5D kavis ile Premium hissiyatı arttırıyor. Arka kısımda da kenarlarda hafif kavis oluşturarak tutuşu kolaylaştıran model, ön kısımdaki Home butonu içerisine hızlı bir parmak izi okuyucu entegre etmiş.

5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan VIA P1, 1.4GHz hızında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik biriminin oluşan Qualcomm Snapdragon 430 MSM 8937 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 4GB LPDDR3 RAM ile desteklenirken 32GB depolama kapasitesi 128GB daha arttırılabiliyor.

Hem arka taraftaki 16MP çözünürlüğündeki kamera hem de ön taraftaki 8MP çözünürlüğündeki kamera LED flaş ile destekleniyor. En fazla Full HD video kaydı yapabilen sensörler otomatik odaklama, HDR, panorama, hızlı çekim gibi modlara sahip.

Modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. 9.5mm kalınlığında olan model Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Fiyatı ise 1199TL olarak belirlenmiş.