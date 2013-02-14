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ASELSAN, ülkemizde 4G/LTE teknolojileri geliştirme projesine başlıyor

6 yıl
1,4b
1
55
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ASELSAN, ülkemizde 4G/LTE teknolojileri geliştirme projesine başlıyor

4. nesil iletişim teknolojileri olarak da bilinen 4G, en yaygın kullanım alanı olan Long Term Evolution - LTE teknolojisi ile bugün ABD, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Almanya gibi pek çok ülkede yaygın olarak kullanıma geçmiş durumda.

LTE teknolojisi temelde veri tabanlı iletişime dayandığı için 3G teknolojisinden tamamen farklı bir altyapı gerektirmektedir ve bu bakımdan büyük yatırımlar yapılmaktadır. Teorik olarak 1Gbps indirme hızlarına erişilebilmektedir. 

Ülkemizde henüz LTE hizmeti bulunmamakta ve operatörlerimizin bu konudaki denemeleri devam ediyor. Kesin olarak 4G/LTE teknolojisinin ne zaman ülkemize geleceği merak konusu iken, ASELSAN tarafından sevindirici haber verildi.

ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında yapılan sözleşmeye göre, ASELSAN 46.8 milyon dolar karşılığında 4G/LTE haberleşme teknolojileri geliştirecek. Proje kapsamında 4G teknolojisine sahip baz istasyonlarının yerli imkanlarla hem yazılım hem donanım bileşenleri ile birlikte geliştirilmesi ve telekom operatörlerinin kullanımına sunulması planlanıyor. Ayrıca kamu güvenliği haberleşme ağları için 4G teknolojisine sahip geniş bant baz istasyonları geliştirilmesi ve dar bant istasyonlarla entegrasyonunun sağlanması ve taktik saha ve elektronik harp koşullarında kullanımına yönelik çalışılması da proje içerisinde yer alıyor. 

ASELSAN'ın projeyi 2016 yılında tamamlaması planlanıyor. Bu bakımdan en erken 2016 yılında 4G/LTE teknolojisini ülkemizde de görmeye başlayacağız denebilir. Ülkemizde 3G altyapısı oldukça yeni olduğu için 4G'ye geçişte büyük maliyetler getirmeyeceği bir süredir dile getiriliyordu. Projede de bu avantajın büyük tasarruf sağladığı görülüyor.  Proje tamamlandıktan sonra LTE frekans bantlarının ihalesi sonucu operatörlerin lisansları verilecek ve sonrasında operatörlerin yatırımları devreye girecek.

http://www.aselsan.com.tr/news.aspx?Id=220 Yorum Yaz
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curufperlit 6 yıl en beğenilen
aselsan telefon üretsede alsak
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tenghis 6 yıl
Aselsan telefon yapmıştı zamanında. Hem de bu işi ilk yapan ülkelerden biriydik. Daha Samsung telefon yokken Aselsan 1919 telefonu titreşimli, yüksek çekim gücü olan, zamanına göre gayet modern çizgileri olan kibar bir telefondu. Satılmasın diye ellerinden geleni yaptı bazıları. Her dükkanda Erricsson lar Nokia lar bol miktarda bulunabilirken Aselsan telefonu bulup satınalmak neredeyse imkansızdı. Tam bir pazarlama fiyaskosuydu. O güzelim telefon, onca arge yatırımı çöpe gitti.
youtube.com/...
Aselsan telefon yapmıştı zamanında. Hem de bu işi ilk yapan ülkelerden biriydik. Daha Samsung telefon yokken Aselsan 1919 telefonu titreşimli, yüksek çekim gücü...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ogzo 5 yıl
bende bi işe girseydim aselsanda iyiydi
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Blood Money 5 yıl
Gelsin bir okula baksınlar sıranın altından 2G çekiyor.
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AllahDiyenWifi 5 yıl
Guzel haber tamda i9505 almisken

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Kristallklar 5 yıl AllahDiyenWifi
jeogenc
Guzel haber tamda i9505 almisken



+1

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DH Misafiri 5 yıl
Aselsan bu projesini geliştirsin herşey daha iyi olacak
türkcellin şuanki düşüncesi aselsanla çalışmak.
3g teknolojisinde türkcell diğer operatörlere fark attığı gibi 4g lte teknolojisiylede büyük bir fark atacak.
ama şöyle bir durum var 3g teknolojisinde baz istasyonuna yaklaşık 2km uzaktaki kullanıcı az daha olsa uplink downlik yapabiliyordu ama bu 4g teknolojisinde baz istasyonuna 800m uzaklıktaki bir kullanıcı uplink downlik işini zor yapabilecek. 4gnin bu durumunu baştan çözmeleri gerekmektedir. gelişen teknoloji bu sıkıntıyıda çözeceğine inanıyorum. Turkcell gibi bir firma aselsanla çalıştığı sürece daha az maliyete daha çok 4g istasyon açacaktır yani olay şu ki TURKCELLden başkası yalan ;)
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sis651 5 yıl DH Misafiri
800 metre mesafe sonra uplink downlink ölüyor olayı yalan. 3G 2100MHz frekansta çalışmasına rağmen iki kilometreden da fazla mesafede eğer açık görüş varsa hizmet sağlayabiliyor. Eğer 800MHz veya bu şekilde düşük frekanslı bir bant kullanılırsa bu durumda kapsama alanı 2G'den bile iyi olacaktır. Hem frekans yönünden hem de günümüzde kullanılan teknolojilerin artık eski teknolojilerden daha olgunlaşmış olmasından dolayı. Zaten Aselsan ve Turkcell'in performans konusunda yapabileceği çok bir şey yok, Çünkü, bu teknolojinin bir de telefon tarafı var. Telefon tarafında da aynı geliştirmenin yapılması gerekli ki uyumsuzluk çıkmasın. 4G LTE standartları da belirlenmiş standartlardır ve kafalarına göre oynayamazlar burada.

Aselsan'ın üreteceği baz istasyonunun çok da ucuz olacağını düşünmüyorum. Nihayetinde Çin'de yapmayacak üretimini.

Ayrıca çok da adi ürünler üreteceğini de düşünmüyorum. Dediğim gibi belli bir standardı takip ederek üretilecek ürünler bunlar. Bu standartlarda aşırı bir düşüş olursa Turkcell kendi kullanmaz zaten bu cihazları.
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Logic_Man 5 yıl DH Misafiri
Turkcell kuruluşundan bu yana altyapı tesislerinde 1. tercihi hep Ericsson olmuştur. Şu an mevcut 3G şebekesindede büyük oranda Ericsson altyapı kuruludur. Ericsson kullanmadığı yerlerde özellikle doğu bölgesinde Huawei kullanıyor.

4G şebekesinde yerli üretim sistemler kullanılmasını bende tabiki desteklerim. Lakin bence bu söylediğinizi Turkcell yaparmı pek emin değilim. Belki kısmi bazı bölgelerde deneme amaçlı şebeke kurulumu için kullanabilir. Ama özellikle büyük şehirlerde bu alanda tecrübesi az olan bir firmaya şebekesini emanet edebileceğine ihtimal vermiyorum. Burada piyasa lideri ve artık markalaşmış, çekim gücü vs. gibi konularda genelin kalitesini kabul ettiği bir firmadan bahsediyoruz. Türkiyenin tamamı için böyle bir çalışma yapmaları bence büyük risk olacaktır onlar için.

Basit bir örnek veriyim. Telsim'e devlet el koyduktan vodafone'a satıncaya kadarki geçen zamanda devlet telsimin şebekesini ayakta tutmak için büyük çaba sarfetti. Bunun sebebi ise şuydu; zamanında telsim'in ilk sahibine bildiğiniz durumlardan dolayı altyapı üreten firmalar tesisat satışı yapmadı. ilki motorolaydı, alacak iddialarından dolayı satış ve desteği kesti telsimden, sonra nokia, sonra siemens vs. vs. derken farklı farklı firmalardan sistem almak zorunda kaldılar. buda daha fazla masraf çıkardı ve şebeke sisteminin tek tip olamadığı ve arızaya hızlı müdahale şansı azaldığı için kaliteyi çok aşağıya çekti.

Bu tip işleri yapan firmaların piyasaya uzun vadeli bakmaları hem donanım hem yazılım anlamında hertürlü desteği verebilmeleri ve arge ye sürekli yatırım yapmaları çok önemlidir. Emin olun operatörler bu anlattıklarımı tabiri caizse didik didik edip öyle karar veriyorlar.
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free_agent 6 yıl
Bir babayiğit (ASELSAN) çıksa da ilk yerli telefonu üretse...
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mteke 6 yıl
Aselsan bu işte para gördü galiba, asıl sektörü savunma olduğu için başka yerli şirketlerin teşvik edilmesi daha uygun olabilirdi.
Haydi hayırlısı
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K.can.tas 6 yıl
Güzel haber
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cevapveren62 6 yıl
4g den önce şu net paketlerini ayarlarınlar 500mb kotaya okadar para veriyoruz 1 hafta zor gidiyor.Bu haldeyken 4g gelse ne olacak?
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bana amerika li Emily ile harranli Emine reklamını hatırlattı. kimse 4g lte beklemesin. Aselsan in 1919 telefonuna yaptığı muameleyi bu projeyede yapacaksa bir hiç baslamasin daha iyi olur. NOT : 1919 diye bir telefon olduğunu yorumlardan birinde gördüm. Zaten hız olayi belli 4g de gelse ki gelmez değişen hiç birşey olmaz.
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darkaura 6 yıl
aselsan telefon uretsin istemem zaten. sorun telefonu yada benzeri bir son kullanici elektronigini uretebilmek degil, onu rekabetci uretilmek. butun komponent tedarikcileri uzakdogudayken, uzakdoguda enerji ve isgucu bu kadar ucuzken turkiyeyi gectim uzakdogu disinda baska hic bir yerde rekabetci uretim yapamazsiniz. keza google nexus q ile amerikada uretimi denedi ve son fiyati yuzunden kisa surede projeyi iptal etmek zorunda kaldi.
tabi bu dediklerim son kullanici elektronigi icin gecerli. ornek vermek gerekirse ericsson bugun telefon piyasasindan cekilmis olabilir ama gsm altyapisi ve diger kurumsal yatirimlariyla hala buyuk gelirler elde eden bir firma. esas para kurumsal cozumlerde. aselsanin bu calismasi bence ulkeye telefondan daha cok katma deger sagliyacaktir. heleki teknolojik altyapisini kendi gelistirirken.
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depeche35 6 yıl
Hadi zorlayın da 2015 de bitsin, o kadar yıla emin olun gerek yok.....
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