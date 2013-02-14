ASELSAN, ülkemizde 4G/LTE teknolojileri geliştirme projesine başlıyor





4. nesil iletişim teknolojileri olarak da bilinen 4G, en yaygın kullanım alanı olan Long Term Evolution - LTE teknolojisi ile bugün ABD, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Almanya gibi pek çok ülkede yaygın olarak kullanıma geçmiş durumda.





LTE teknolojisi temelde veri tabanlı iletişime dayandığı için 3G teknolojisinden tamamen farklı bir altyapı gerektirmektedir ve bu bakımdan büyük yatırımlar yapılmaktadır. Teorik olarak 1Gbps indirme hızlarına erişilebilmektedir.





Ülkemizde henüz LTE hizmeti bulunmamakta ve operatörlerimizin bu konudaki denemeleri devam ediyor. Kesin olarak 4G/LTE teknolojisinin ne zaman ülkemize geleceği merak konusu iken, ASELSAN tarafından sevindirici haber verildi.





ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında yapılan sözleşmeye göre, ASELSAN 46.8 milyon dolar karşılığında 4G/LTE haberleşme teknolojileri geliştirecek. Proje kapsamında 4G teknolojisine sahip baz istasyonlarının yerli imkanlarla hem yazılım hem donanım bileşenleri ile birlikte geliştirilmesi ve telekom operatörlerinin kullanımına sunulması planlanıyor. Ayrıca kamu güvenliği haberleşme ağları için 4G teknolojisine sahip geniş bant baz istasyonları geliştirilmesi ve dar bant istasyonlarla entegrasyonunun sağlanması ve taktik saha ve elektronik harp koşullarında kullanımına yönelik çalışılması da proje içerisinde yer alıyor.





ASELSAN'ın projeyi 2016 yılında tamamlaması planlanıyor. Bu bakımdan en erken 2016 yılında 4G/LTE teknolojisini ülkemizde de görmeye başlayacağız denebilir. Ülkemizde 3G altyapısı oldukça yeni olduğu için 4G'ye geçişte büyük maliyetler getirmeyeceği bir süredir dile getiriliyordu. Projede de bu avantajın büyük tasarruf sağladığı görülüyor. Proje tamamlandıktan sonra LTE frekans bantlarının ihalesi sonucu operatörlerin lisansları verilecek ve sonrasında operatörlerin yatırımları devreye girecek.

http://www.aselsan.com.tr/news.aspx?Id=220