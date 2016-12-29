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ASELSAN’dan Katar’a 20 milyon Euro’luk ihracat

Aselsan, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına yönelik kendi geliştirdiği silah sistemi için sözleşme imzaladı. İlk etapta 20 milyon Euro olarak açıklanan anlaşmanın detayları yazımızda:
2 yıl
3,2b
1
24
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ASELSAN’dan Katar’a 20 milyon Euro’luk ihracat

Daha önce Katar için 17 adet sahil güvenlik botu üreten Ares Tersanecilik, botlarda Aselsan tarafından üretilen silah sistemlerini kullanmak için anlaşma imzalamıştı. 2016 yılı içinde teslim edilen 3 deniz aracının ardından kalan botlar 4 yıllık süreçte üretilerek teslim edilecekti. Bu anlaşmanın duyurulmasından sonra proje sonunda resmiyete döküldü.

Buna göre ASELSAN, botlarda kullanılacak Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri’nin tedarikini gerçekleştirecek. Toplamda 20 milyon Euro olarak ifade edilen sözleşme kapsamındaki silahların üretiminin 2018 yılına kadar yapılıp teslim edilmesi hedefleniyor.

ASELSAN’ın Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edeceği sistem, SARP (12.7mm), STAMP (12.7mm), STOP (25mm), MUHAFIZ (30mm) gibi farklı ihtiyaçlara göre silahlarla donatılarak uzaktan kontrol edilen bir otomatik silah. Sisteme eklenebilen silahlar arasında 40mm otomatik bomba atar da bulunuyor. Silah, sağa ve sola 360 derecelik dönüş açısıyla hareket edebiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemleri ile desteklenen teknoloji, otomatik hedef takibi, mesafe ölçme gibi entegrasyonlara da sahip. Silahlar, rüzgârlı denizde hareket halinde %84 isabet yüzdesi ile öne çıkıyor.  

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adnansetek 2 yıl en beğenilen
Ülke böyle gelişecek dışardan gelen arabaya %500 vergi koyup hazıra konarak değil.
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BekirTemel 2 yıl
Bereket versin, o da yoktu bir zamanlar.
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-Atletli 2 yıl 12 Angry Men
Onlar bize herşeyi satıyor bizde alıyoruz halkımız bilinçsiz

Biz yerli markları kullansak almasak herşey daha iyi olurdu pr çalışmalarını yapamıyoruz adam bi cips reklamına milyon dolarlar döküyor ve satıyor.
Banka kredi verir adam ödüyorsa banka aman siz borçlanmayın dermi hiç
Herşey bizde bitiyor herşeyi yerli malı kullanmamız ve dışarıya Türkiyenin reklamını iyi yapmamız gerek .
Ha unutmadan 2-3 yıl sonra yerli araba gelince devlet dairesi ve halk taksiler vb hepsi yerli arabaya binmeyip almana italyana binerse üretilmesinin bir manası olmayacak
Onlar bize herşeyi satıyor bizde alıyoruz halkımız bilinçsizBiz yerli markları kullansak almasak herşey daha iyi olurdu pr çalışmalarını yap...
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ø 2 yıl
Güzel bir haber.
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Bluflame 2 yıl
arz-talep değil işte, bir çok insan için araba gerekli ve almak zorundalar, başka seçenek yok bazı durumlarda. vatandaş daha çok ezilecek sadece.
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kadirirdem 2 yıl
Son zamanlarda ülkemizin durumu kötüye gitse de bu tarz gelişmeler görmek insanı yine de memnun ediyor Helal olsun ASELSAN.
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IraArel 2 yıl
Çok güzel haber.
Yukarıda arkadaşın dediği gibi ülke böyle üretim yapıp dışarı satarak gelişir.
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Bluflame 2 yıl
17 tane bota silah takıyorlar $20 milyon, yani her bot ~$1.2milyon gibi, çok büyük bir rakam değil.
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infom@n 2 yıl
Ares'in boya taşeronuydum.
Bu firmanın ileride daha büyük yüzen araçlar üreteceğinden eminim.
Kerim Kalafatoğlu ve Mert Kalafatoğluna selamlar.
facebook.com/...
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Bozyayla2015 2 yıl
sadece yapmak değil satacak ülkede bulmak lazım yapıp satamadıktan sonra bişi yaramıyor
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Bu ihracatlarımız için odaklansak yavaş yavaş bir yol alacağız.
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LorneMalvo 2 yıl
Carlos Tevez Çin ekibi Shanghai Shenhua ile anlaştı, yıllık 42 milyon dolar kazanacak.
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Musty3535123 2 yıl
bakın brezilyaya, adamlar kahrolsun imf kahrolsun abd dedi; çalıştı üretti şimdi kendi uaçlarını bile üretiyorlar.
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5 etiket daha katar sahil güvenlik komutanlığı ares tersanecilik Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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