ASELSAN’dan Katar’a 20 milyon Euro’luk ihracat





Daha önce Katar için 17 adet sahil güvenlik botu üreten Ares Tersanecilik, botlarda Aselsan tarafından üretilen silah sistemlerini kullanmak için anlaşma imzalamıştı. 2016 yılı içinde teslim edilen 3 deniz aracının ardından kalan botlar 4 yıllık süreçte üretilerek teslim edilecekti. Bu anlaşmanın duyurulmasından sonra proje sonunda resmiyete döküldü.

Buna göre ASELSAN, botlarda kullanılacak Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri’nin tedarikini gerçekleştirecek. Toplamda 20 milyon Euro olarak ifade edilen sözleşme kapsamındaki silahların üretiminin 2018 yılına kadar yapılıp teslim edilmesi hedefleniyor.

ASELSAN’ın Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edeceği sistem, SARP (12.7mm), STAMP (12.7mm), STOP (25mm), MUHAFIZ (30mm) gibi farklı ihtiyaçlara göre silahlarla donatılarak uzaktan kontrol edilen bir otomatik silah. Sisteme eklenebilen silahlar arasında 40mm otomatik bomba atar da bulunuyor. Silah, sağa ve sola 360 derecelik dönüş açısıyla hareket edebiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemleri ile desteklenen teknoloji, otomatik hedef takibi, mesafe ölçme gibi entegrasyonlara da sahip. Silahlar, rüzgârlı denizde hareket halinde %84 isabet yüzdesi ile öne çıkıyor.

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