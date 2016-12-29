ASELSAN’dan Katar’a 20 milyon Euro’luk ihracat

Buna göre ASELSAN, botlarda kullanılacak Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri’nin tedarikini gerçekleştirecek. Toplamda 20 milyon Euro olarak ifade edilen sözleşme kapsamındaki silahların üretiminin 2018 yılına kadar yapılıp teslim edilmesi hedefleniyor.
ASELSAN’ın Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edeceği sistem, SARP (12.7mm), STAMP (12.7mm), STOP (25mm), MUHAFIZ (30mm) gibi farklı ihtiyaçlara göre silahlarla donatılarak uzaktan kontrol edilen bir otomatik silah. Sisteme eklenebilen silahlar arasında 40mm otomatik bomba atar da bulunuyor. Silah, sağa ve sola 360 derecelik dönüş açısıyla hareket edebiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemleri ile desteklenen teknoloji, otomatik hedef takibi, mesafe ölçme gibi entegrasyonlara da sahip. Silahlar, rüzgârlı denizde hareket halinde %84 isabet yüzdesi ile öne çıkıyor.
Anka projesi neden gecikti? "ANKA-S hakkında herşey"
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Biz yerli markları kullansak almasak herşey daha iyi olurdu pr çalışmalarını yapamıyoruz adam bi cips reklamına milyon dolarlar döküyor ve satıyor.
Banka kredi verir adam ödüyorsa banka aman siz borçlanmayın dermi hiç
Herşey bizde bitiyor herşeyi yerli malı kullanmamız ve dışarıya Türkiyenin reklamını iyi yapmamız gerek .
Ha unutmadan 2-3 yıl sonra yerli araba gelince devlet dairesi ve halk taksiler vb hepsi yerli arabaya binmeyip almana italyana binerse üretilmesinin bir manası olmayacak