ASELSAN’dan uzay teknolojileri için önemli adım

Projenin ilk ürünü, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen küp uydunun uzay yörüngesine yerleştirilmesi için anlaşma sağlanmıştı. Aselsan bu sayede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alan ve Japonya’ya ait KIBO modülünde “uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin uzay şartlarındaki dayanıklılığını gerçek ortamda görme ve aynı ortama dönük biyolojik deneyler yapabilme” imkanına kavuşmuş oldu.
Modüller 1 Yıl Sonra Dünyaya Geri Getirilecek
Aselsan’ın hazırladığı Mikrodalga Modülleri ve geliştirilen küp uydu, Japonya’dan fırlatılan araç ile Uzay İstasyonuna gönderildi. 9 Aralık’ta başarıyla gerçekleşen fırlatma neticesinde istasyona ulaşan modüller, Nisan 2018’de dünyaya geri getirilecek ve Aselsan tarafından incelenerek sonraki çalışmalar için bilgi birikimi ortaya konmuş olacak.
Ka Bant Katı Hal Güç Yükselteç modülü, X-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç modülü ve bunları barındıran mekanik kutu, dönüşün ardından uzaya çıkmadan önce yapılan testler tekrarlanarak gözlem altına alınacak. Bunun neticesinde de uzay ortamının modüller üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olunacak.
http://www.bik.gov.tr/aselsan-uzaya-cikti/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan Aselsan'ı tebrik etmek gerekir.
Aktroller şirketi hemen sahiplenmiş.
Yaşım 37 ve 14 yıl önce ben ekmek kuyruğuna girildiğini hatırlamıyorum. Senin hatırladığın sıcak ekmek veya pide kuyruğu olmasın? kuyruk hala var :)
14 Yıl önce doğduysan, 74 Kıbrıs harekatını da bilmiyorsundur zaten. O tarihte tüm abd ve abnin yapamazsın buyruğuna rağmen, dünyanın gözü önünde -elinde silah dahi almamış- Türkler çetelerce katledilmesine dayanamayan Ecevit'in ve Türkiye Büyük Millet meclisinin, büyük yürekliliği ile Kıbrıs Harekatı yapıldı ve Türkler kurtarıldı. Büyük bir güç olduğunu farkına varan Türkiye cezalandırılmalıydı ve el birliğiyle Abd ve AB ve o çok sevdiğiniz Nato tarafından ambargo ile cezalandırıldık. Necip şerefsiz, iş birlikçi sermayedar ve batı işbirlikçileri tarafından ambargo altındaki ülkenin kaynakları daha yüksek kazanç hırsıyla karaborsacılığa, günah olmasına rağmen istifçiliğe yöneldi. Şu anki iktidarın kafasındakiler, İslamcılar/dinbazlar tarihten günümüze Ekmek kuyrukları, tüp kuyrukları vs. vs. diye insanların kafasını bulandırır, ancak Kıbrıs'da kapitalist emperyalistlere, işbirlikçilere rağmen verilen mücadeleden, kıçlarına atılan tekmeden bahsedilmez.
Vatanın, bayrağın, ulusun namusu kurtarılmıştır oysaki.
O bahsettiğin Kemal Sunal filmlerinde eleştirilen ''kuyruk'' değil, o kuyruğa neden olan siyasal İslamcı/dilbaz, çakma hacı hoca, softa tayfası, her durumda kendini düşünen siyaset esnafı ve tüm bu ikiliye mafya ile kol kola girerek eşlik eden fırsatçı anaparacı/sermaye çevresidir. Bırakın okuduğunuzu anlamayı, izlediğinizi bile anlayamamışsınız....
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Ne yazık ki 90 sonrası doğan -ancak 2000 sonrası bu zirve yaptı- bir çok kardeşimiz okuma, bilgi arama konusunda kitap veya doğru internet kaynakları yerine, kerameti kendinden menkul kişilerin bloglarına veya ekşisözlük gibi birçoğu yalan-yanlış, kulaktan dolma, çoğu dedikodu olan hap gibi kısa yazılardan fikir sahibi oluyorlar.
Gerçi kendi dinini dahi başkasının okuyup, anladığı ve kendine anlatılan yorum üzerinden yaşayan ve kendisinin sorumlu tutulduğu kur' anı bile anladığı dilde okumayan bir toplumdan söz ediyorum.
Okusalar, orada mealen; ''Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır. /İsra 36.'' şeklinde bir ayet yer aldığını görür ve bilmediği konu hakkında atıp-tutaktan, işkembeden salmadan vazgeçer. Dinimizde, gerçeğin üzerini örtmek ''küfür'' olarak tanımlanır. En büyük günahlardan biridir.
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Şu an ülkemiz büyük bir sıkıntı içinde, birliği beraberliği bozmayalım diyoruz... Terörle müzakere değil mücadele edilmeli diyoruz, hükümete bu konuda destek veriyoruz ama bu birlikteliği bozan da nedense hep bu akpliler oluyor. Bu ülkede tüm güzel şeyler sanki son 14-15 yılda olmuş gibi bir iddia var.
Hayır madem dediğiniz gibi, sizden önce bu ülke hep kötü yönetildi, her kötüşey geçmişten geldiyse; sahiplendiğiniz/mirasçısı olduğunuzu söylediğiniz adnan menderes'den, turgut Özal'a, erbakan, demirel vs...kadar bu ülke hep merkez sağın elindeydi. Ve şu an akp'yi oluşturan kadrolar hep bu liderlerin siyasi oluşumlarında yer aldılar. Sizi oluşturan herkes eskide kalmış hükümetlerde ve siyasi hareketlerin içinde bir şekilde hep bulundular.
Daha düne kadar fetöcülerle kol kola, bu ülkenin Vatan severleri (asker, bilim insanları, siyasetçileri, işadamları ve aydınları) Ergenekoncu, Avrasyacı denilerek, akp'nin nezaretinde içeri tıkıldı. ''ne istediniz de vermedik'' diyen sanki başkası...
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Özelleştirmenin hızlı estiği günler ve Ergenekon, balyoz sürecinde Aselsan gibi birçok mili teknoloji kurumumuz (vakıf şirketleridir, amaçları dışa bağımlılığı azaltmaktır) darbeci, pornocu, ajan, daha da komiği Avrasyacı, Atatürkçü (sanki suç ama suç gibi gösterildi) denilerek satalım, kurtulalım, kapatalım diyorlardı. Allahtan kapatmamışlar, özelleştireme ayağı iel tüm milli servetimiz yabancılara peşkeş oldu. Allah muhafaza: Övünecek bir şey bulamayacaklardı. Üzüleceksiniz ama bunlar akp hükümetlerinden çok önce kurulmuş kurumlar.
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1990 Yılında çinle, Roketsanın temelini atan anlaşma imzalandı. Roketsanın bu gün övünülen tüm füze çalışmaları; bizi kapısında meleten abd veya ab şirketlerinin değil çin devletinin sayesindedir. Adam abd ve abye muhtaç değiliz, rusya, çin iran ve bublar üzerinden Türki cumhuriyetler de var dedi diye edip başer derdest edildi. Nato karşıtlığından tutuklandılar.
1990 itibari ile Vatan sever subaylar ve aydınlar Nato'unun tehdit algısının Türkiye'yi çıkmaza götüreceği, devletimizi böleceği endişesi ile Atlantik siteminin bize dikta ettiği güvelik tarzını beğenmeyip, milli/ulusal çıkarımıza uygun planlamalar yapılması gerektiğini dile getirdiler. Bu amaçla Milli gemi, tank, top, tüfek, uçak projeleri hayata geçirildi. Son 14 yılın çalışması değil bunlar. Abd bize siz üretmeyin ben size bedava sonra parayla sonra hem parası, hem de milli/ulusal onurumuzla ödeterek bize teknoloji sattı. Ancak o uçaklar ABD nin malı olduğu için o uçağın/teknolojinin düşmanına karşı kullanabilmen için Abd'nin düşmanı olması şartı getirildi. Bu nedenle Yunanistan senin uçağını düşman olarak gördüğünden düşürebildi (bunu da bilmezsin aç oku), ancak kaynak koduna müdahale edemediğin için sen o uçağa kitlenemedin, çünkü abd istediği nato küvetini düşman olarak tanımlar ancak sen nata gücünde yer alsanda sana bu tanımlamayı yapmaya izin vermez. Bunu neden yaptı? Sen kıbırs barış harekâtında el sky ile vatan kurtarmaya gittin, abd kendi silahı ile düşmanının dostunu vurmasına dayanmadı, o amanlar teknoloji bu kadar ileri olmadığı için uçağın uçmasını, dostunu vurmasını uzaktan engelleyemediği için (Şu an büyük bir faciaya dönüşmüş, teknolojinin yüz karası olan F35 uzaktan yazılımla abd istemezse motorunu dahi çalıştıramıyorsun) sana petrol, gaz, silah vs. ambargosu uyguladı. Uçağını uçuracak ekipmandan,sarftan yoksun kalan ülkemize; sırtında yardım malzemesi,cephane taşıyan ve sonrasında öldürülmesinde parmağımız olduğu söylenilen KADDAFİ yardım etti.
1990'larda Abd'ye gösterilen bu direncin tek amacı: Onurlu, Başı Dik ve Bağımsız bir Türkiye'yi tekrardan (1939 da ne yazık ki bu özellik kaybolmaya başladı, Atatürk rahmetli oldu ve ülke uyuşmaya başladı) kurmak, bu günlerde çektiğimiz 15 temmuz veya ekonomik kriz veya en son polislerimizin şehit edilmesi gibi olayları yaşamamamız, rahat olmamız içindi. 2000 yılına girildiğinde Türk Hava Kuvvetleri 20 Yıl içinde Türkiye ya kendi füzesi veya bir ülkeyle birlikte uzaydaki yerini alacak. Uzayda Türk bulunacak dedi. Bunu dillendiren adamlar da bildiğiniz üzere çeşitli bahanelerle içeri tıkılıp ordudan ilişikleri kesildi.
Unutmayınız ki; akp'nin sıkça övündüğü ''milli'' gemi, tank, helikopter, savaş uçağı tasarıları/''projeleri'' ordu içerisindeki ve dışarısındaki asker, akademisyen ve siyasetçilerden oluşan -Atatürkçü Ulusalcı, Avrasyalı- Millici bir ekip tarafından 25-30 yıl önce düşünülmüş, hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılmış, yapılabilirlik/fizibilite, AR-GE ve nihayetinde üretimi yapılmıştır. Bu tasarının hayata geçmesi için azimle çalışan herkes; Destanına kurban olduğum Türk'ün kutlu kurtuluşu ''ERGENEKON'' u aşağılamak adına, kumpasa adına vermiş, Atabeyler, balyoz, Askeri Casusluk/Fuhuş, Poyrazköy vs. gibi davalarla en azı 2-3 yıl, en fazlası 8 yıla yakın içeride yattı
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Şimdi söyle bana güzel kardeşim: Bop ne idi? Condaliza Rice: Bop ile Türkiye dahil bir çok ülkenin sınırları değişecek dendiğinde bunu kim sahiplendi?
Ağzına havuç sokuluyor doların 4 TL'ye dolu dizgin gittiğini görmüyorsun. Asgari ücret ile 2002 yılındaki satın alma değeri ile şu anki halini bir kıyasla.
AKP yaramışlığı yapacağım diye durduk yere birliğimizi bozmayın! Bu günler kara, zor... Partinize en büyük zararı yine siz veriyorsunuz... Partizan değil vatan sever olalım. Partin için çalışmaya devam edersen, partini vatanın önünde tutarsan bizde eski defterleri kurcalarız. Bu ülkedeki birlik ortamında dahi bozgunculuk çıkarmayı çok iyi başarıyorsunuz.
Bide yazınız zaten çok uzun biraz bölümler halinde alt satıra geçerek yazın istereniz belki okuyan çıkarda sizin ve benim gibi o zamanlarda yaşamış birilerinin gözünden okumak isteyen olur
Bir bilinen yanlış daha
Kıbrıs Türk Barış Harekatının Mimarı Erbakandır.
belgelere göre kıbrıs harekatı'nın yapılmasında, necmettin erbakan daha aktif ve istekli. ecevit'in ise savaşa yanaşmadığı görüntüsü ortaya çıkıyor.
O döneme ait karikatür
Aselsanın alt yapısı umarım bu tip projeleri tek seferlik deneme olarak değil süreklilik esass alınacak şekilde bilgi birikimi oluşturmasını sağlar.
TEŞEKKÜRLER ASELSAN.
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