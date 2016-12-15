ASELSAN’dan uzay teknolojileri için önemli adım

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Japonya Uzay Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Yosuke Tsuruho arasında 8 Ekim’de yapılan görüşmede Japonya ile Türkiye arasında gelecekte yapılması planlanan projelerde iş birliği protokolü imzalanmıştı. Bu noktada ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojilerin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda test edilmesi hedefleniyordu.

Projenin ilk ürünü, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen küp uydunun uzay yörüngesine yerleştirilmesi için anlaşma sağlanmıştı. Aselsan bu sayede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alan ve Japonya’ya ait KIBO modülünde “uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin uzay şartlarındaki dayanıklılığını gerçek ortamda görme ve aynı ortama dönük biyolojik deneyler yapabilme” imkanına kavuşmuş oldu.

Modüller 1 Yıl Sonra Dünyaya Geri Getirilecek

Aselsan’ın hazırladığı Mikrodalga Modülleri ve geliştirilen küp uydu, Japonya’dan fırlatılan araç ile Uzay İstasyonuna gönderildi. 9 Aralık’ta başarıyla gerçekleşen fırlatma neticesinde istasyona ulaşan modüller, Nisan 2018’de dünyaya geri getirilecek ve Aselsan tarafından incelenerek sonraki çalışmalar için bilgi birikimi ortaya konmuş olacak.

Ka Bant Katı Hal Güç Yükselteç modülü, X-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç modülü ve bunları barındıran mekanik kutu, dönüşün ardından uzaya çıkmadan önce yapılan testler tekrarlanarak gözlem altına alınacak. Bunun neticesinde de uzay ortamının modüller üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olunacak.

http://www.bik.gov.tr/aselsan-uzaya-cikti/