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ASUS, Computex 2012 fuarında tanıtacağı teknolojilerin ipuçlarını verdi

6 yıl
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek hafta start alacak Tayvan'daki Computex 2012 fuarında firmaların tanıtacağı teknolojiler merakla beklenirken, ASUS ilk işaretlerini YouTube üzerinden yayınladı.

43 saniyelik videoda Next Transformations sloganıyla bulut altyapısındaki değişime işaret ediliyor. ASUS'un akıllı telefon veya tablet modeli tanıtacağına dair bugüne kadar ortaya çıkmış bir bilgi yok. Muhtemelen ASUS bulut bilişim hizmetleri alanında büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

ASUS hali hazırda kullanıcılarına tüm cihazlardan erişilebilen 2GB ücretsiz bulut depolama alanı, çevrimiçi müzik çalar hizmeti ve bulut yazdırma hizmetleri sunuyor. Fuarda Google Drive benzeri döküman düzenleme ve Spotify benzeri çevrimiçi müzik akışları hizmetleri de bunlara eklenebilir.

İlerleyen günlerde ASUS'un daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.



http://www.youtube.com/watch?v=OxlgR7j_8-g&feature=player_embedded Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Asus bu konuda başarılı olursa ne mutlu, açıkcası bizim tarafımızdan bakıldığındada bulut depolama teknolojilerinin gerektiğinden ne kadar önemli bir teknoloji olduğu görülüyor v etavsiyede ederim, tabi bunların hepsi geliştirilebilir teknolojiler hayırlısı..
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leventalpsal 6 yıl
Seslendiren kişi biraz fazla kasmış :)
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Virtual Reality 6 yıl
Kim nederse desin gelecek bulut teknolojisinde
Google drive a o kadar alıştım ki hayatımın bir parçası oldu. Tavsiye ederim.
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ogkasa 6 yıl
bizim averaj net hızımız 20 mgbite çıkmadan bulut mulut kullanılmaz türkiyede. yok dosya yüklemeyle uğraş yok indirmeyle uğraş harici harddisk alırım onlarla uğraşacağıma ayrıca internet ortamındaki hiçbirşey elimin altındaki kadar güvenli olamaz
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