ASUS, Computex 2012 fuarında tanıtacağı teknolojilerin ipuçlarını verdi

Gelecek hafta start alacak Tayvan'daki Computex 2012 fuarında firmaların tanıtacağı teknolojiler merakla beklenirken, ASUS ilk işaretlerini YouTube üzerinden yayınladı.





43 saniyelik videoda Next Transformations sloganıyla bulut altyapısındaki değişime işaret ediliyor. ASUS'un akıllı telefon veya tablet modeli tanıtacağına dair bugüne kadar ortaya çıkmış bir bilgi yok. Muhtemelen ASUS bulut bilişim hizmetleri alanında büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor.





ASUS hali hazırda kullanıcılarına tüm cihazlardan erişilebilen 2GB ücretsiz bulut depolama alanı, çevrimiçi müzik çalar hizmeti ve bulut yazdırma hizmetleri sunuyor. Fuarda Google Drive benzeri döküman düzenleme ve Spotify benzeri çevrimiçi müzik akışları hizmetleri de bunlara eklenebilir.





İlerleyen günlerde ASUS'un daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.