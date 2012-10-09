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ASUS, Milan'daki PadFone 2 tanıtımını canlı yayınlayacak

6 yıl
1,5b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, geçen ay İtalya'daki basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla davetiyelerini dağıtmaya başladığı PadFone 2 etkinliği için resmi tanıtım sitesini hizmete soktu. İki yıl önce mobil sektöre çok farklı bir segmenti entegre edebilmek için yola çıkan uzak doğulu teknoloji şirketi, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayar formlarını tek bir yapıda buluşturmayı başarmıştı. Bu yıl gecikmeli de olsa PadFone konspetinin ilk örneği tüketiciyle buluştu. Çok geçmeden daha ustaca hazırlandığı tahmin edilen ikinci model de doğrulandı ve 16 Ekim'de resmiyet kazanacağı müjdelendi.
Sızan döküman ve çeşitli kaynaklar tarafından listelenen sertifikalar sayesinde birçok teknik özelliği gün yüzüne çıkmış olan A68 model numaralı PadFone 2, 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel Super IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP arka, 1.2MP ön kamera, Bluetooth 4.0, A-GPS, MHL portu, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,140 mAh pili beraberinde getirecek. Halihazırda piyasaya sürülmüş tüm telefonlardan çok daha iyi bir donanımı bünyesinde barındıran cihazın tablet bilgisayar istasyonu ve ek pile sahip klavye standı ile rakiplerine karşı büyük avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor. Özel aksesuarlar arasında mikrofon-kulaklık görevi üstlenebilen Bluetooth stylus kaleminin de mevcut olması bekleniyor.
PadFone 2'nin resmi sitesinde yer alan görselde, aygıtın arka kısmının profilden görüntüsü de paylaşılmış. İlk modeldeki hatalarını tekrarlamak istemeyen Tayvanlı üreticinin tasarım üzerinde yoğunlaşarak çok daha ince bir tablet bilgisayar aparatı geliştirdiği rapor ediliyor. 16 Ekim'de Türkiye saatiyle 14:00'da başlayacak olan tanıtım etkinliği ASUS'un resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Basın etkinliğinde sunum yine firmanın sempatik yöneticilerinden Jonney Shih tarafından gerçekleştirilecek. PadFone'un ilk tanıtımını aşağıdan tekrar izleyebilirsiniz.

http://www.asus.com/Mobile/Padfone2 Yorum Yaz
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Dozaj Filesi 6 yıl
idris
Padfone çok ustaca düşünülmüş en yaratıcı ürünlerden biri. Ancak nedense bir türlü yeterli ilgiyi göremedi. Keşke en yakın zamanda dünya ile aynı anda Türkiyede satışa başlasada bizi bekletmese artık.

ilgi görmemesinin sebeplerinden biri cihazın neredeys satışa çıkmamasıdır. insanlar piyasada görmeyince ve tanıtımı yeterince yapılmayınca herkes üründen bihaber oldu. cihaz 2012 şubatta tanılmıştı haziranda ancak satışa geçtiler.
Walla bende ayın 16sını sabırsızlıkla bekliyorum. note kullanıcısıyım tam note2 almayı planlıyordum ama bu lansman bütün alıcılarımı Asus'a çevirdi. eğer 2 ay içerisinde çıkarılarsa kesin alırım
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idris 6 yıl
Padfone çok ustaca düşünülmüş en yaratıcı ürünlerden biri. Ancak nedense bir türlü yeterli ilgiyi göremedi. Keşke en yakın zamanda dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa başlasada bizi bekletmese artık.
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mansurmarsak 6 yıl
Padfone bunu hakediyor ...
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CertificatedStaff 6 yıl
izlerim
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HonanımDaber 6 yıl CertificatedStaff
HillHold

izlerim

izleriz
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