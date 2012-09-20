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ASUS PadFone 2, 16 Ekim'de resmen tanıtılacak

6 yıl
1,9b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, geçtiğimiz günlerde iki farklı test aracında listelenen A68 model numaralı PadFone 2 cihazını tanıtacağı basın açıklaması için davetiye dağıtımına başladı. Firmanın İtalya ofisi tarafından etkinlik hakkında bilgilendirilen NotebookItalia.it sitesi, PadFone 2 isminin kullanıldığı davetiyeyi internette yayınladı. İtalya'nın Milan ve Tayvan'ın Taipei şehrinde eşzamanlı olarak gerçekleşmesi beklenen organizasyonda, uzak doğulu üreticinin telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar deneyimini bir araya getiren yenilikçi konsepti üçüncü bir ürünle tekrar karşımıza çıkacak.
PadFone adını verdiği aygıtını ilk olarak Computex 2011'de duyuran firma, uzun süre bu konuda bir bilgilendirme yapmamış ve cihazın yenilenmiş versiyonunu MWC 2012'de tekrar sergileyerek birkaç ay önce bu projesini bir yıllık gecikmeyle mobil pazara sürmeyi başarmıştı. Ancak donanım parçalarının tedariğindeki problemlere yüksek fiyatı sebebiyle bazı operatörlerin işbirliği hususunda sıkıntı yaşatması eklenince PadFone'un satışa sunuluşu da bir hayli zorlu gerçekleşti. Tüketicinin hem telefon hem tablet hem de klavye standıyla birlikte dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabilen bu yapıdan umudunu kesmeyen ASUS'un bir yıl süren çalışmalarında karşılaştığı problemleri tekrar yaşamamak için sıkı önlemler aldığı tahmin ediliyor.
Test sonuçlarına göre; 1280 x 720 piksel çözünürlüklü bir ekranla donatılan PadFone 2, şu günlerde Optimus G ile gündeme gelen ve teknoloji dünyasını kendine hayran bırakan Qualcomm'un ilk dört çekirdekli çipsetine sahip olacak. 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı dört çekirdekli Krait işlemci ve konsol kalitesinde grafikler sunma vaadiyle çıkış yapan Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064'e cihazın 2GB'lık sistem belleği de eklenince AnTuTu Benchmark uygulamasında şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuç ortaya çıkmıştı. Bu rekoru Ice Cream Sandwich sürümüyle kıran PadFone 2'nin 16 Ekim tarihli etkinlikte Android 4.1.1 Jelly Bean versiyonunu taşımasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kasım-Aralık gibi satışa çıkması beklenen ASUS PadFone 2 hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi edineceğiz. Halefi Türkiye'ye giriş yapmayan PadFone 2'yi en kısa sürede ülkemizin teknoloji mağazalarında görmeyi umuyoruz.

http://notebookitalia.it/asus-padfone-2-evento-presentazione-ufficiale-15642 Yorum Yaz
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yakamoz77 6 yıl
halen pad fone güzelim yurdumda satılamadı, bunun 2 sine zaman gelir belli değildir
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aet330 6 yıl
geçenlerde sanalpazarda bi arakdaş satışa çıkardı mesajlaştım ama elden sattım diyerek ilanı kaldırdı 2 gün sonra
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s_demirci_53 6 yıl
antutu benchmarkda ne kadar puan almıştı?
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idris 6 yıl s_demirci_53
s_demirci_53

antutu benchmarkda ne kadar puan almıştı?

13 bin küsür.
Cihazın önceki serisi çok kaliteli idi. Ama ülkemizde satılmadı. Bu seride kaliteli olacaktır muhakkak. İnşallah bu sefer ülkemizde satılır.
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idris 6 yıl
@Mr.Legend
Yalnızca tepe modellerde bulunan böylesine güçlü bir donanıma sahip bir Padfone modeli beni çok sevindirdi. Bukadar innovatif bir cihazın ülkemizde satışa sunulmasını umarak heyecanla bekliyorum. Tablet konusunda belkide en başarılı android cihazları Asus üretiyor zaten. Bu cihazında başarılı ve makul bir fiyat ile satılmasını umuyorum. Dör gözle bekliyoruz.
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Mr.Legend 6 yıl
@idris, bunda bu kadar sevinecek ne vardı anlamadım ben?
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simaros 6 yıl
Umarım fiyat uygun olur bu sefer. Ama kullanışlı olur mu onu denemek lazım yani tabletin içinde telefon çalınca nolacak falan filan.
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idris 6 yıl
Bağırmak istiyorum. Hatta müsadenizle bağırıyorum.

ALLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH..............
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LKLC 6 yıl
asus un cihazları her zaman kaliteli olur ama padfone zaten 2-3 ay önce çıkmamış mıydı? biraz erken oldu yeni cihaz için.
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mansurmarsak 6 yıl
Kaliteli cihaz olacağı kesin ama umarım asus fiyat konusunda rekabetçi olur ...
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