ASUS PadFone 2, 16 Ekim'de resmen tanıtılacak





ASUS, geçtiğimiz günlerde iki farklı test aracında listelenen A68 model numaralı PadFone 2 cihazını tanıtacağı basın açıklaması için davetiye dağıtımına başladı. Firmanın İtalya ofisi tarafından etkinlik hakkında bilgilendirilen NotebookItalia.it sitesi, PadFone 2 isminin kullanıldığı davetiyeyi internette yayınladı. İtalya'nın Milan ve Tayvan'ın Taipei şehrinde eşzamanlı olarak gerçekleşmesi beklenen organizasyonda, uzak doğulu üreticinin telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar deneyimini bir araya getiren yenilikçi konsepti üçüncü bir ürünle tekrar karşımıza çıkacak.

PadFone adını verdiği aygıtını ilk olarak Computex 2011'de duyuran firma, uzun süre bu konuda bir bilgilendirme yapmamış ve cihazın yenilenmiş versiyonunu MWC 2012'de tekrar sergileyerek birkaç ay önce bu projesini bir yıllık gecikmeyle mobil pazara sürmeyi başarmıştı. Ancak donanım parçalarının tedariğindeki problemlere yüksek fiyatı sebebiyle bazı operatörlerin işbirliği hususunda sıkıntı yaşatması eklenince PadFone'un satışa sunuluşu da bir hayli zorlu gerçekleşti. Tüketicinin hem telefon hem tablet hem de klavye standıyla birlikte dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabilen bu yapıdan umudunu kesmeyen ASUS'un bir yıl süren çalışmalarında karşılaştığı problemleri tekrar yaşamamak için sıkı önlemler aldığı tahmin ediliyor.

Test sonuçlarına göre; 1280 x 720 piksel çözünürlüklü bir ekranla donatılan PadFone 2, şu günlerde Optimus G ile gündeme gelen ve teknoloji dünyasını kendine hayran bırakan Qualcomm'un ilk dört çekirdekli çipsetine sahip olacak. 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı dört çekirdekli Krait işlemci ve konsol kalitesinde grafikler sunma vaadiyle çıkış yapan Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064'e cihazın 2GB'lık sistem belleği de eklenince AnTuTu Benchmark uygulamasında şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuç ortaya çıkmıştı. Bu rekoru Ice Cream Sandwich sürümüyle kıran PadFone 2'nin 16 Ekim tarihli etkinlikte Android 4.1.1 Jelly Bean versiyonunu taşımasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kasım-Aralık gibi satışa çıkması beklenen ASUS PadFone 2 hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi edineceğiz. Halefi Türkiye'ye giriş yapmayan PadFone 2'yi en kısa sürede ülkemizin teknoloji mağazalarında görmeyi umuyoruz.

http://notebookitalia.it/asus-padfone-2-evento-presentazione-ufficiale-15642