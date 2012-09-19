ASUS PadFone 2 dört çekirdekli APQ8064 çipsetle donatılabilir

Önceki gün Hindistan'da piyasaya sürülen PadFone, üretiminde-piyasaya sürülüşünde yaşanan problemler ve büyük operatörlerden destek görmemesi sebebiyle dünya genelinde geniş bir satış ağıyla tüketiciye ulaşamamıştı. Ancak yenilikçi konspetinden hala umutlu olan ASUS, A68 model numaralı yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. İlk olarak GLBenchmark tarafından listelenen aygıt, AnTuTu Benchmark test sonucunun yayınlanmasıyla ikinci kez onaylandı.

Her iki test aracında da PadFone 2 ismiyle listelenen telefon-tablet, 1.5GHz hızında dört Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipsetinden gücünü alıyor. 2GB RAM'in mevcut olduğu yeni PadFone'un Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemli prototipi AnTuTu Benchmark'ta en yüksek sonucu elde etmeyi başardı. Satışa Android 4.1.1 Jelly Bean ile çıkması beklenen cihazın çok daha iyi bir performans sergileyeceğinden şüphemiz yok.

HD çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu bilinen PadFone 2'nin varlığına dair iki kuvvetli delil bulunuyor. Henüz diğer teknik özellikleri ve tanıtım tarihiyle alakalı bir bilgi edinememiş olsak da ortaya çıkan test sonuçlarının resmi duyurunun yaklaştığına dair bir işaret olduğu düşünülüyor. Tayvanlı üretici, Kasım 2011'de Transformer Prime tabletini NVIDIA ile birlikte tanıtmıştı. Bu yıl yine aynı zaman diliminde PadFone 2'nin duyurusuna şahit olabiliriz. CES 2013 ve MWC 2013 de basın açıklamasının gerçekleştirilebileceği organizasyonlar arasında yer alıyor. Ancak ASUS'un elini çabuk tutarak böylesine güçlü bir donanımın kullanıldığı ikisi bir arada konseptini en kısa süre içerisinde gün yüzüne çıkarıp orijinal PadFone'daki başarısızlığını telafi ederek daha başarılı bir satış politikası yürütmek isteyeceği tahmin ediliyor.